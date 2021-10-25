Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi

Tin tức giải trí 25/10/2021 18:26

4 Quán quân của “TikTok FashUP 2021” đã chính thức lộ diện sau 2 tháng tìm kiếm.

Tối 24/10, “TikTok FashUP Gala Night 2021”- Đêm vinh danh nhà sáng tạo nội dung về làm đẹpthời trang đầu tiên trên nền tảng TikTok đã được diễn ra, đem đến một ‘bữa tiệc thời trang’ mãn nhãn dành cho khán giả với sự tranh tài trực tiếp trên sân khấu hoành tráng của Top 20 thí sinh xuất sắc nhất. Vượt qua các đối thủ “nặng ký", 4 Quán quân chung cuộc đến từ 4 lĩnh vực đã chính thức lộ diện, bao gồm: Bùi Thu Trang - Modeling Icon (@trangbui.buttag), Đào Cẩm Vân - Beauty Icon (@vanmiu_beauty), Quí Cao - Fashion Design Icon (@caostu), Lê Chi - Fashion Icon (@lechi.official).

Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi - Ảnh 1

Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi - Ảnh 2

Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi - Ảnh 3

Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi - Ảnh 4

Trong vòng 2 tháng kể từ khi khởi động, hashtag #TikTokFashUP đã thu hút được gần 6 tỷ lượt xem, 1.6 triệu video và 2.200 bài dự thi - trở thành một trong những hashtag liên quan đến lĩnh vực thời trang và làm đẹp nhận được sự quan tâm đông đảo nhất từ trước đến nay trên nền tảng TikTok Việt Nam.

Trải qua hơn 2 giờ lên sóng, khán giả đã được tận mắt chứng kiến khả năng và sức sáng tạo tuyệt vời của Top 20 ngay trên sân khấu với những đề bài đưa ra từ BGK đối với từng lĩnh vực như: Thể hiện kỹ năng catwalk trên sân khấu trong bộ trang phục của nhà thiết kế Chung Thanh Phong (Modeling Icon), thể hiện kỹ năng make up vào phần nhấn mà mình yêu thích trên toàn bộ layout makeup (Beauty Icon), thiết kế một BST thời trang ấn tượng (Fashion Design Icon), hay kỹ năng phối trang phục từ 10 món đồ tự mang theo cùng những món đồ ban tổ chức chuẩn bị trong 5 phút (Fashion Icon).

Chưa dừng lại ở đó, đêm “Gala Night TikTok FashUP 2021” còn khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi quy tụ dàn ca sĩ khách mời đình đám với những tiết mục trình diễn vô cùng ấn tượng. Nếu như ca sĩ Văn Mai Hương “ma mị” với ca khúc “Hương” bản remix đang “làm mưa làm gió” trên nền tảng TikTok, thì ca sĩ trẻ Cara Phương cũng khiến khán giả không thể rời mắt với năng lượng tươi trẻ của ca khúc “Thôi miên”. Là người “kết màn” hoàn hảo cho những tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu, ca sĩ Isaac cùng vũ đoàn khiến sàn diễn bùng nổ với tiết mục “Cheri Cheri Lady” - điểm 10 cho sự sôi động.

Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi - Ảnh 5Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi - Ảnh 6Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi - Ảnh 7

Phần thể hiện ấn tượng của Top 20 trong đêm Gala Night đã khiến Host Trần Nguyễn Thiên Hương - Tổng biên tập Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam, cùng bộ tứ giám khảo uy tín gồm Chuyên gia trang điểm Nam Trung, Hoa hậu - Siêu mẫu Minh Tú, Nhà thiết kế Chung Thanh Phong, và Fashionista Cô Em Trendy Khánh Linh đã phải dành nhiều lời khen có cánh, cũng như những nhận xét mang tính chuyên môn hết sức thuyết phục để Top 20 có thể tiếp tục hoàn thiện kỹ năng sau chương trình. Sau những phần thi kịch tính và hồi hộp, Chương trình TikTok FashUP 2021 đã tìm ra 4 gương mặt xứng đáng với ngôi vị Quán quân của từng hạng mục dự thi. Giải thưởng dành cho mỗi Quán quân là 50 triệu đồng cùng kỷ niệm chương từ chương trình. 4 Quán quân chung cuộc của TikTok FashUP 2021 bao gồm:

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Thí sinh Trang Bùi chiến thắng ở lĩnh vực Modeling Icon. Mặc dù là “tân binh” trong giới người mẫu nhưng Trang Bùi đã xuất sắc vượt mặt đàn chị Phan Linh để giành ngôi vị cao nhất. Ngoài giải thưởng chung, Trang Bùi cũng sẽ nhận được một khóa học đào tạo người mẫu chuyên nghiệp từ Học viện đào tạo người mẫu beU Academy. 
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Thí sinh Đào Cẩm Vân (Vân Miu) chiến thắng lĩnh vực Beauty Icon. 
Catwalk mờ nhạt, Phan Linh tụt ngôi vị quán quân vào tay ‘lính mới’ Trang Bùi - Ảnh 10
Thí sinh Quý Cao chiến thắng ở lĩnh vực Fashion Design Icon

Chưa dừng lại ở đó, đêm “Gala Night TikTok FashUP 2021” còn khiến khán giả “đứng ngồi không yên” khi quy tụ dàn ca sĩ khách mời đình đám với những tiết mục trình diễn vô cùng ấn tượng. Nếu như ca sĩ Văn Mai Hương “ma mị” với ca khúc “Hương” bản remix đang “làm mưa làm gió” trên nền tảng TikTok, thì ca sĩ trẻ Cara Phương cũng khiến khán giả không thể rời mắt với năng lượng tươi trẻ của ca khúc “Thôi miên”. Là người “kết màn” hoàn hảo cho những tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu, ca sĩ Isaac cùng vũ đoàn khiến sàn diễn bùng nổ với tiết mục “Cheri Cheri Lady” - điểm 10 cho sự sôi động.

Ảnh: BTC

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Từ khóa:   Trang Bùi Phan linh TikTok FashUP Gala Night

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