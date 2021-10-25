Han Sara diện “Long bào”, mạnh mẽ và quyền lực, đầy bùng nổ trong đêm Bán kết “The Heroes”

Một trong những cặp đấu đáng được mong chờ trong vòng bán kết lần này chính là màn so tài giữa đội T-Sa (Han Sara - producer T.R.I) với đội Giang Danh (JSol - producer ducpham.). Và không để khán giả thất vọng, cả hai đã mang đến những tiết mục bùng nổ, đúng với những gì mà giới chuyên môn lẫn các fan mong đợi.

Ở vòng bán kết, Han Sara đã mang đến ca khúc “Yêu nhau ghét nhau” được phối mới bởi producer 9X T.R.I. Tiết mục của "gà cưng" nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã nhận được vô số lời khen từ các Master cũng như giám khảo khách mời. Có thể thấy sau quãng thời gian nghỉ dịch, đội T-Sa của Han Sara và producer T.R.I đã trở lại với hình ảnh mạnh mẽ và đầy năng lượng.

Sẵn sàng làm nên chuyện trong các vòng thi sắp tới của “The Heroes”. Được biết bài hát này do chính Master Nguyễn Hải Phong gợi ý cho Han Sara và T.R.I. Vị Master này tiết lộ: "Phải nói là lúc đưa bài hát này thì Han Sara ngơ ngác, không biết bài hát gì mà toàn 'ném đá', 'vỡ đầu nhau ra',... Tuy các bạn ấy không biết bài này nhưng tôi thấy nó lại phù hợp, đặc biệt là các bạn gen Z ở thời điểm này".

Chia sẻ sau phần biểu diễn, Han Sara cho rằng ngay từ bản gốc đã rất hay rồi, bởi thế nên khi nghe qua một lần là đã ngay ấn tượng tốt, quyết tâm phải làm cho bằng được ca khúc này. Giám khảo khách mời Vũ Cát Tường nhận xét: "Tôi phải cảm ơn producer của Han Sara là T.R.I, bạn ấy rất tuyệt vời. Khi mà theo dõi tiết mục Yêu nhau ghét nhau thì tôi cảm nhận được sự hồi hộp, không biết tiếp sau sẽ là điều gì. Thật sự không hiểu làm sao mà trong vòng 4 phút, các bạn đã dẫn dắt người nghe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác được". Về phần bạn đồng hành của Han Sara, producer T.R.I trải lòng: "Tôi muốn bài hát này mang đến sự tự nhiên nhất có thể, không làm theo khuôn mẫu. Mặt khác ở những vòng trước Han Sara đã có một màu sắc êm đềm, thế nên ở bài này đội muốn mang đến những bất ngờ cho mọi người".

Han Sara diện 'Long bào' chất lừ trong này trở lại sân khấu 'The Heroes'

Không để mọi người thất vọng, JSol và ducpham. đã làm mới lại "bài hát quốc dân" Lâu đài tình ái. Đây cũng là ca khúc được nhà nhà người người bật, đặc biệt là trong các buổi giao lưu âm nhạc, karaoke. Tiết mục Lâu đài tình ái của học trò Master Khắc Hưng đã khiến các khách mời cũng như khán giả đứng ngồi không yên, liên tục nhún nhảy theo điệu nhạc.

Giám khảo đêm bán kết

Vũ Cát Tường

Dàn master của chương trình 'The Heroes'

Ảnh: BTC