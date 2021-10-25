MC ‘Hoa hậu Việt Nam’ - Đức Bảo ‘cầm trịch’ gameshow tài năng mới trên sóng VTV

Tin tức giải trí 25/10/2021 15:05

Tiếp nối thành công của những gameshow tìm kiếm tài năng Việt Nam, ”6 Ô Cửa Bí Ẩn” chuẩn bị lên sóng với những nhân tố đặc biệt lần đầu lộ diện, cách thể hiện mới mẻ, hiện đại, mang tính nhân văn, đem đến cho khán giả những phút giây thư giãn, thăng hoa trong cảm xúc.

6 Ô Cửa Bí Ẩn- Là một chương trình giải trí tìm kiếm những con người bình thường nhưng sở hữu những khả năng đặc biệt và thú vị. Chương trình được phát sóng vào lúc 21h15 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, từ ngày 31/10/2021. 

Tài năng có thể là do thiên phú - có thể là từ đam mê và trải qua quá trình khổ luyện mà đạt được. Mỗi tập phát sóng sẽ là những lát cắt - những câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của 6 nhân vật tài năng được khai thác dưới góc nhìn thực tế - không phải trên ánh đèn sân khấu. 

Dưới sự dẫn dắt của MC Đức Bảo và các nghệ sĩ tham gia, chương trình giúp khán giả tiếp cận gần hơn với những nhân vật tài năng. Đồng thời có những phút giây giải trí thú vị từ phần giao đãi, phán đoán và lựa chọn của các nghệ sĩ nổi tiếng. 

MC ‘Hoa hậu Việt Nam’ - Đức Bảo ‘cầm trịch’ gameshow tài năng mới trên sóng VTV - Ảnh 1

“Cầm trịch” chương trình này là MC Đức Bảo. Anh từng đạt Quán quân cuộc thi “Én vàng 2013” và là gương mặt thân quen ở các chương trình: “Chúng tôi là chiến sĩ (VTV3), Chiếc nón kỳ diệu (VTV3), Café sáng (VTV3), Hoa hậu Việt Nam (2020), Mnet Asia Music Award (2017)”,… Với phong cách lịch lãm, chững chạc nhưng không kém phần trẻ trung, sôi động, Đức Bảo hứa hẹn sẽ dẫn dắt khán giả đến những cung bậc cảm xúc thăng hoa, thú vị. 

Điểm đặc biệt của chương trình là sự góp mặt của 12 thành viên Ban bình chọn. Họ là những gương mặt có uy tín/được yêu thích trong nhiều lĩnh vực: báo chí, diễn xuất, hội họa, ảo thuật, dẫn chương trình, ca hát, hot social… Ban bình chọn có nhiệm vụ đánh giá dưới góc nhìn chuyên môn và bình chọn cho các nhân vật tài năng qua phần biểu diễn với độ khó tăng dần ở mỗi vòng. Đồng thời chia sẻ cảm xúc của bản thân khi xem các nhân vật tài năng biểu diễn.  

MC ‘Hoa hậu Việt Nam’ - Đức Bảo ‘cầm trịch’ gameshow tài năng mới trên sóng VTV - Ảnh 2

Nhiệm vụ của các người chơi sẽ phải đưa ra phán đoán của mình rằng nhân vật tài năng bí ẩn nào sẽ nhận được nhiều lượt bình chọn từ 12 thành viên Ban bình chọn. Ngoài ra người chơi sẽ giành quyền trả lời câu hỏi may mắn trong mỗi vòng để có cơ hội thêm điểm. 

“6 Ô Cửa Bí Ẩn” được đánh giá là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc bên cạnh tính giải trí cao, có thể lấy được cả nụ cười và nước mắt của khán giả, hứa hẹn sẽ tạo nên sân chơi lành mạnh để các tài năng cùng tỏa sáng. 

Ảnh: BTC

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