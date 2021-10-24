Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’

Series thực tế của “TikTok FashUP 2021” đã chính thức lên sóng trong sự bất ngờ của đông đảo công chúng khi chứng kiến một chương trình được ghi hình hoàn toàn online, nhưng với sự đầu tư công phu và chuyên nghiệp, 3 tập phát sóng đã để lại ấn tượng vô cùng đặc biệt với nội dung gay cấn không hề kém cạnh bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào. Khi chương trình bước đến vòng “TikTok FashUP Gala Night”2021 cũng là lúc TP.HCM bước vào giai đoạn “bình thường mới”, do vậy đêm Gala Night “TikTok FashUP 2021” sẽ được ghi hình offline không khán giả đảm bảo đạt chuẩn về phòng chống dịch cũng như tuân thủ quy tắc 5K.

“ TikTok FashUP 2021 ” - chiến dịch tìm kiếm các nhà sáng tạo nội dung về thời trang và làm đẹp trên nền tảng TikTok - đã chính thức đi đến chặng đua cuối cùng. Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm tôn vinh & trình diễn thời trang “ TikTok FashUP Gala Night ” 2021 lên sóng vào vào tối 24/10, hứa hẹn đem lại một bữa tiệc thời trang chuyên nghiệp và mãn nhãn. Trước thềm sự kiện, Đơn vị đồng tổ chức MultiMedia JSC đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên về sân khấu đêm Gala cùng khách mời đặc biệt khiến khán giả không khỏi choáng ngợp và thích thú trước sự chuẩn bị vô cùng đẳng cấp giữa thời điểm “bình thường mới”.

Có thể nói rằng, một trong những yếu tố làm nên thành công cho các đêm diễn của MultiMedia JSC từ trước đến giờ phần lớn chính là sự đầu tư vào thiết kế sân khấu. Đối với một sàn diễn thời trang chuyên nghiệp thì thiết kế sân khấu chính là ấn tượng đầu tiên của toàn bộ chương trình, truyền đi thông điệp chương trình muốn gửi đến cũng như góp phần cho các thiết kế, phần trình diễn được tỏa sáng. Trước giờ G, đơn vị đồng tổ chức chương trình đã chính thức hé lộ thiết kế Sân khấu “TikTok FashUP Gala Night 2021” - minh chứng cho sự chơi lớn của đơn vị tổ chức trong campaign lần này.

Khối thiết kế sân khấu chính mô phỏng những màn hình điện thoại dọc - một trong những đặc trưng của nền tảng video ngắn TikTok - được phóng đại với chiều cao 10m, và chiều dài sàn catwalk gần 20m cùng những hiệu ứng ánh sáng để tạo nên một không khí sân khấu đặc biệt chỉ có tại “TikTok FashUP”.

Bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC kiêm Tổng đạo diễn phát triển ý tưởng sân khấu “TikTok FashUP Gala Night 2021” chia sẻ: “Chúng ta vừa trải qua giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội đáng nhớ và đang bước vào giai đoạn ‘bình thường mới’, đứng trước những thay đổi của xã hội luôn ẩn chứa nhiều thách thức nhưng đó cũng chính là cơ hội. Sản xuất một series truyền hình thực tế online “TikTok FashUP 2021” trong giai đoạn thực hiện giãn cách là một thử thách nhưng cũng mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội mới. Ý tưởng thiết kế sân khấu “TikTok FashUP Gala Night” 2021 được lấy cảm hứng từ trải nghiệm thực tế trên, những chiếc màn hình led trên sân khấu được ví như một biểu tượng của các nhà sáng tạo nội dung họ sẽ thể hiện mình một cách sống động và thời trang nhất trên nền tảng TikTok. Và khi bước vào thế giới của ‘TikTok FashUP 2021’, bạn sẽ là chính mình, sẽ thời trang hơn, tự tin hơn như thông điệp: Fashion Is YOU - Thời trang là chính bạn.”

Ngoài thiết kế sân khấu, đêm Gala Night “TikTok FashUP 2021” còn mang đến cho khán giả những màn trình diễn âm nhạc đặc sắc, với sự góp mặt của các ngôi sao đình đám tại Việt Nam như Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương, MC Thanh Thanh Huyền ... Họ sẽ mang tới đêm trình diễn những bản remix từ những ca khúc đã làm mưa làm gió trên TikTok trong thời gian vừa qua, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ trên sân khấu đêm Gala Night.

Không dừng lại ở đó, BTC còn hé lộ đây không chỉ là đêm trình diễn và trao giải mà “TikTok FashUP Gala Night”còn chứng kiến phần thử thách trực tiếp của các thí sinh với đề bài bất ngờ đến từ chính các giám khảo/ HLV của từng lĩnh vực. Đây chắc chắn sẽ là yếu tố gây nhiều tò mò cho chính những khán giả theo dõi chương trình.

Vậy thử thách bất ngờ nào đang chờ đợi Top 20 thí sinh xuất sắc nhất trong Gala Night? Thí sinh nào sẽ toả sáng và đăng quang ngôi vị biểu tượng thời trang mới trên TikTok? Hãy đón xem Đêm tôn vinh & trình diễn thời trang chuyên nghiệp “TikTok FashUP 2021” được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 24/10/2021 trên kênh TikTok chính thức của “TikTok FashUP 2021” .