Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’

Tin tức giải trí 24/10/2021 15:44

Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm tôn vinh & trình diễn thời trang ‘“TikTok FashUP Gala Night”2021’ lên sóng vào vào tối 24/10.

TikTok FashUP 2021” - chiến dịch tìm kiếm các nhà sáng tạo nội dung về thời trang và làm đẹp trên nền tảng TikTok - đã chính thức đi đến chặng đua cuối cùng. Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm tôn vinh & trình diễn thời trang “TikTok FashUP Gala Night” 2021 lên sóng vào vào tối 24/10, hứa hẹn đem lại một bữa tiệc thời trang chuyên nghiệp và mãn nhãn. Trước thềm sự kiện, Đơn vị đồng tổ chức MultiMedia JSC đã chính thức hé lộ những hình ảnh đầu tiên về sân khấu đêm Gala cùng khách mời đặc biệt khiến khán giả không khỏi choáng ngợp và thích thú trước sự chuẩn bị vô cùng đẳng cấp giữa thời điểm “bình thường mới”.

Series thực tế của “TikTok FashUP 2021” đã chính thức lên sóng trong sự bất ngờ của đông đảo công chúng khi chứng kiến một chương trình được ghi hình hoàn toàn online, nhưng với sự đầu tư công phu và chuyên nghiệp, 3 tập phát sóng đã để lại ấn tượng vô cùng đặc biệt với nội dung gay cấn không hề kém cạnh bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào. Khi chương trình bước đến vòng “TikTok FashUP Gala Night”2021 cũng là lúc TP.HCM bước vào giai đoạn “bình thường mới”, do vậy đêm Gala Night “TikTok FashUP 2021” sẽ được ghi hình offline không khán giả đảm bảo đạt chuẩn về phòng chống dịch cũng như tuân thủ quy tắc 5K.

Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’ - Ảnh 1

Có thể nói rằng, một trong những yếu tố làm nên thành công cho các đêm diễn của MultiMedia JSC từ trước đến giờ phần lớn chính là sự đầu tư vào thiết kế sân khấu. Đối với một sàn diễn thời trang chuyên nghiệp thì thiết kế sân khấu chính là ấn tượng đầu tiên của toàn bộ chương trình, truyền đi thông điệp chương trình muốn gửi đến cũng như góp phần cho các thiết kế, phần trình diễn được tỏa sáng. Trước giờ G, đơn vị đồng tổ chức chương trình đã chính thức hé lộ thiết kế Sân khấu “TikTok FashUP Gala Night 2021” - minh chứng cho sự chơi lớn của đơn vị tổ chức trong campaign lần này.

Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’ - Ảnh 2

Khối thiết kế sân khấu chính mô phỏng những màn hình điện thoại dọc - một trong những đặc trưng của nền tảng video ngắn TikTok - được phóng đại với chiều cao 10m, và chiều dài sàn catwalk gần 20m cùng những hiệu ứng ánh sáng để tạo nên một không khí sân khấu đặc biệt chỉ có tại “TikTok FashUP”.

Bà Trang Lê - CEO MultiMedia JSC kiêm Tổng đạo diễn phát triển ý tưởng sân khấu “TikTok FashUP Gala Night 2021” chia sẻ: “Chúng ta vừa trải qua giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội đáng nhớ và đang bước vào giai đoạn ‘bình thường mới’, đứng trước những thay đổi của xã hội luôn ẩn chứa nhiều thách thức nhưng đó cũng chính là cơ hội. Sản xuất một series truyền hình thực tế online “TikTok FashUP 2021” trong giai đoạn thực hiện giãn cách là một thử thách nhưng cũng mở ra cho chúng ta rất nhiều cơ hội mới. Ý tưởng thiết kế sân khấu “TikTok FashUP Gala Night” 2021 được lấy cảm hứng từ trải nghiệm thực tế trên, những chiếc màn hình led trên sân khấu được ví như một biểu tượng của các nhà sáng tạo nội dung họ sẽ thể hiện mình một cách sống động và thời trang nhất trên nền tảng TikTok. Và khi bước vào thế giới của ‘TikTok FashUP 2021’, bạn sẽ là chính mình, sẽ thời trang hơn, tự tin hơn như thông điệp: Fashion Is YOU - Thời trang là chính bạn.”

Ngoài thiết kế sân khấu, đêm Gala Night “TikTok FashUP 2021” còn mang đến cho khán giả những màn trình diễn âm nhạc đặc sắc, với sự góp mặt của các ngôi sao đình đám tại Việt Nam như Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương, MC Thanh Thanh Huyền ... Họ sẽ mang tới đêm trình diễn những bản remix từ những ca khúc đã làm mưa làm gió trên TikTok trong thời gian vừa qua, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ trên sân khấu đêm Gala Night. 

Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’ - Ảnh 3Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’ - Ảnh 4Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’ - Ảnh 5

Không dừng lại ở đó, BTC còn hé lộ đây không chỉ là đêm trình diễn và trao giải mà “TikTok FashUP Gala Night”còn chứng kiến phần thử thách trực tiếp của các thí sinh với đề bài bất ngờ đến từ chính các giám khảo/ HLV của từng lĩnh vực. Đây chắc chắn sẽ là yếu tố gây nhiều tò mò cho chính những khán giả theo dõi chương trình.

Isaac, Văn Mai Hương, Cara Phương khuấy đảo sân khấu ‘Gala Night “TikTok FashUP 2021’ - Ảnh 6

Vậy thử thách bất ngờ nào đang chờ đợi Top 20 thí sinh xuất sắc nhất trong Gala Night? Thí sinh nào sẽ toả sáng và đăng quang ngôi vị biểu tượng thời trang mới trên TikTok? Hãy đón xem Đêm tôn vinh & trình diễn thời trang chuyên nghiệp “TikTok FashUP 2021” được phát sóng trực tiếp vào lúc 20 giờ ngày 24/10/2021 trên kênh TikTok chính thức của “TikTok FashUP 2021” .

Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik

Không cần nhường nhịn, Thúy Ngân chính thức đấu tay đôi “trả thù” Karik

“Không có chỗ cho sự yếu đuối và khoan nhượng” – Đó chính là tinh thần quyết chiến trong teaser “Running Man Vietnam – Chơi Là Chạy” tuần này.

Xem thêm
Từ khóa:   TikTok FashUP 2021 TikTok FashUP Gala Night TikTok

TIN MỚI NHẤT

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 48 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 3 giờ 15 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 45 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 4 giờ 7 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43