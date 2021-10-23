HOT: Rạp phim đã chính thức 'comback' , khán giả sắp được ngửi mùi bắp rang loạt bom tấn Marvel

Trên Website của các rạp phim đã đăng lịch khởi chiếu loạt phim bom tấn cuối tháng 10, đầu tháng 11.

Từ lúc bùng nổ dịch bệnh Covid-19 đến nay, rạp chiếu phim đã đóng cửa nhiều lần khiến cho ngành chiếu bóng nước nhà trở nên "thoi thóp". Nhiều doanh nghiệp kinh doanh cụm rạp lên tiếng than lỗ suốt 2 năm qua. Thị trường điện ảnh Việt cũng như quốc tế cũng bị "đóng băng" suốt thời gian dài. Sau khi các lệnh giãn cách đang dần được gỡ bỏ, khán giả Việt cũng đặt ra câu hỏi: Khi nào thì rạp phim sẽ mở cửa trở lại?

Mới đây, các cụm rạp Việt Nam đã khiến khán giả Việt hồ hởi và bất ngờ khi đăng tải lịch chiếu của các bộ phim "bom tấn" Hollywood trên website của mình. Cụ thể, khi kiểm tra phần "phim sắp chiếu" tại trang web của các cụm rạp, khán giả đã có thể thấy lịch chiếu phim dự kiến của hàng loạt bom tấn Hollywood được sắp xếp. Điển hình nhất là tại trang web của cụm rạp CGV và Galaxy, đã thấy nhiều bộ phim được xếp lịch khởi chiếu lại sớm nhất từ 29/10 sắp tới như: "Hung thần trắng, Kẻ vô danh, Kẻ nguyền ta chết",...

Ngoài ra ở lịch chiếu tháng 11, khán giả không khỏi phấn khích khi thấy những cái tên "bom tấn" quen thuộc của "ông lớn" Marvel nằm chễm chệ ở đây như "Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Venom 2". Ngoài ra các tựa phim kinh điển như: "The Conjuring 3, A Quiet Place 2" cũng có lịch ra mắt chính thức trong tháng 11. Đây là tín hiệu đáng mừng cho các tín đồ điện ảnh nước nhà mặc dù vẫn chưa biết khi nào rạp chiếu phim được mở cửa chính thức.

Ảnh: Chụp màn hình

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