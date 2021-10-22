Ái Nhi trình diễn áo dài nặng 30 ký của NTK Minh Châu tại Miss Intercontinental 2021

Trình diễn quốc phục là một trong những phần thi quan trọng giúp thí sinh vừa thể hiện được vẻ đẹp của mình mà vừa tôn lên được những giá trị văn hoá truyền thống của mỗi quốc gia. Chính vì vậy mà Ái Nhi đã chọn lựa trang phục áo dài với thiết kế vô cùng đặc biệt đến từ NTK Đặng Trọng Minh Châu. Bộ quốc phục được đặt tên là “Phượng Hoàng”.

Sau khi đến Ai Cập, Ái Nhi liên tục gây chú ý bởi những màn xuất hiện ấn tượng tại cuộc thi Miss Intercontinental 2021. Vừa qua, Miss Intercontinental 2021 đã trải qua phần thi trang phục dân tộc với những thiết kế đặc sắc đến từ 70 quốc gia.

Chiêm ngưỡng bộ trang phục, có thể thấy được sự tỉ mỉ của NTK trong các chi tiết nhỏ nhất. Viền áo nền được làm từ chất liệu vải thô và được đính đá khá cầu kỳ. Điểm đặc biệt của bộ trang phục đó chính là cánh phượng hoàng được chạm khắc 3D trước ngực và phần mấn đội đầu.

Bộ trang phục là sự kết hợp đan xen giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, ưu tiên yếu tố sáng tạo và tôn vinh sự dịu dàng nữ tính của người phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, thiết kế tôn dáng này cũng sẽ giúp Ái Nhi thể hiện được những ưu điểm ngoại hình của mình trước BGK cũng như khán giả.

Chia sẻ về “đứa con” của mình, NTK bày tỏ: “Đây là hình ảnh mà Châu đã khắc họa bằng kỹ thuật 3D, lấy hình ảnh phượng hoàng để thể hiện trên bộ áo dài màu trắng. Khi Nhi diện bộ trang phục này, Châu mong rằng Nhi sẽ thể hiện được vẻ uy lực, uy quyền của một bộ quốc phục. Bên cạnh đó giúp Nhi khẳng định được mình trên sân khấu cũng như cho bạn bè quốc tế có cái nhìn đặc biệt và bất ngờ hơn về tà áo dài Việt Nam.”

Đây cũng là thiết kế nằm trong BST “Kim Lang” mà Hoa hậu Khánh Vân đã trình diễn tại Tuần lễ thời trang 2020. Mặc dù đã xuất hiện trên truyền thông trước đó nhưng nhà thiết kế cũng như đại diện Việt Nam không cảm thấy quá áp lực trước những khen chê từ phía dư luận bởi những ảnh hưởng dịch bệnh trong suốt thời gian qua. NTK Minh Châu cũng khẳng định: “Dù bất kỳ ai diện bộ trang phục này thì cũng đều mang tính chất riêng. Nhi có một vẻ đẹp đôn hậu nhưng trong đó vẫn thể hiện được sự uy nghiêm riêng của bạn. Khi mọi người nhìn vào Nhi thì chắc chắn khán giả sẽ nhìn thấy được điểm đặc biệt riêng trong bộ quốc phục này”.

Với sức nặng lên đến hơn 30kg, Ái Nhi sẽ không thể tránh khỏi gặp khó khăn trong việc vận chuyển cũng như trình diễn tại Miss Intercontinental. Thế nhưng cô nàng vẫn bày tỏ sự quyết tâm và ý chí khi mang trên mình “màu cờ sắc áo” Việt Nam.

Vừa qua khi đến sân bay Cairo – Ai Cập, Ái Nhi đã gặp phải sự cố hy hữu và bị giữ 3/4 số hành lý mà mình mang theo. Để có đủ trang phục tham dự các phần thi, người đẹp đã phải mua bikini tại chợ cũ Ai Cập vì trang phục, phụ kiện được chuẩn bị từ trước đã bị giữ lại tại sân bay. Hiện tại, số hành lý đó vẫn chưa lấy lại được dù ekip và BTC đã nỗ lực làm việc trong những ngày qua. Tuy gặp sự cố về hành lý nhưng Ái Nhi đã giữ vững phong độ, Đại diện Việt Nam luôn gây được sự chú ý trong mỗi lần xuất hiện. Bên cạnh đó, với kinh nghiệm cũng như sự nỗ lực trau dồi kỹ năng, người đẹp sinh năm 1998 cũng được kỳ vọng sẽ mang về thành tích ấn tượng cho nước nhà.

Ảnh: BTC