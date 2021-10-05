Nóng mắt nhìn Bảo Anh lột bikini để ngực trần nằm tắm nắng sexy hết nấc

Thời trang 05/10/2021 06:41

Nữ ca sĩ để luôn ngực trần phơi nắng ở một resort.

Mới đây, để ăn mừng việc thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, Bảo Anh đăng ảnh mình đang tắm nắm ở một bãi biễn như thay lời muốn nói ý muốn được đi du lịch của mình

Bảo Anh chia sẻ lại một bức ảnh đang thả dài tắm nắng ở một resort hạng sang cùng dòng trạng thái: "Cần vitamin Sea". Đáng nói là thay vì hình ảnh mặc bikini như thường lệ, Bảo Anh lần này bạo dạng "thả rông" luôn vòng 1 và chỉ lấy mũ cói rộng vành để che lại phần ngực cho đỡ cháy nắng. Đây không phải là lần đầu nữ ca sĩ khoe thân hình nóng bỏng của mình. Trước đây cô nhiều lần đăng ảnh sexy khiến cả cõi mạng được phen nóng mắt.

Nóng mắt nhìn Bảo Anh lột bikini để ngực trần nằm tắm nắng sexy hết nấc - Ảnh 1
Bức ảnh để ngực trần tắm nắng mới nhất gây "bão" của Bảo Anh
Nóng mắt nhìn Bảo Anh lột bikini để ngực trần nằm tắm nắng sexy hết nấc - Ảnh 2
Bức ảnh có nhiều điểm trùng khớp với lần Bảo Anh du lịch vào tháng 8 năm ngoái. Thời điểm đó, cô chỉ khoe lưng trần không mặc bikini và chiếc mũ rộng vành tương tự
Nóng mắt nhìn Bảo Anh lột bikini để ngực trần nằm tắm nắng sexy hết nấc - Ảnh 3
Bảo Anh chăm diện bikiki và nhiều lần cũng đã nhận về nhiều bình luận khiếm nhã
 
Nóng mắt nhìn Bảo Anh lột bikini để ngực trần nằm tắm nắng sexy hết nấc - Ảnh 4
Nữ ca sĩ nóng bỏng luôn biết cách để những bộ ảnh nude của mình trông không phô phang mà lại rất sexy

Ảnh: FBNV 

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