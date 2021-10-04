Lan Ngọc phải nói là mỹ nhân được các chàng trai “chăm sóc” theo cách đặc biệt nhất của “Running Man”

Tập 3 có thêm 1 khách mời nữ là ca sĩ Min, với chủ đề thử thách là “Nữ thần giáng thế”, các chàng trai phân chia thành 3 đội và buộc phải bảo vệ “nữ thần” của mình cho đến phút cuối cùng. Chung đội với 2 người bạn thân thiết là Liên Bỉnh Phát và Jun Phạm, Lan Ngọc đã có những trải nghiệm thú vị “hổng” giống bất kỳ một cô nàng đội bạn nào hết vì sự “bạo lực” của 2 chàng bạn thân.

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Với thử thách “nữ thần”, dàn Cast nam sẽ phải dùng mọi cách sao cho các Cast nữ chân không được chạm đất. Chính vì điều này mà xảy ra biết bao sự cố dở khóc dở cười. Với trò chơi đầu tiên, 3 đội sẽ phải vượt qua các thử thách để di chuyển qua loạt phòng từ R1 tới R4. Những thử thách này không đòi hỏi sức mạnh mà phần nhiều nằm ở sự khéo léo và… ăn may. Bởi chỉ cần xui xẻo thôi, các đội dễ phải quay về vạch xuất phát và mãi mãi chạy trong vòng luẩn quẩn mà không thể đến được căn phòng cuối cùng.