Nam Trung 'dị ứng' với hot Tiktoker make up vì nói thiếu chữ và cái kết của thí sinh này

Sao Việt 04/10/2021 14:03

Thí sinh Triệu Mỹ Linh của nhóm 1 được Nam Trung sửa lưng sau khi dùng từ thiếu chuyên môn về nghề nghiệp của mình.

Khép lại Vòng Sơ tuyển (Audition) với hơn hàng ngàn bài dự thi đến từ các nhà sáng tạo nội dung trên khắp cả nước, Top 200 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 4 lĩnh vực Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon) đã chính thức lộ diện và bước vào Vòng Bán kết (Semi-Final) với hình thức ghi hình thực tế và phát trực tuyến trên nền tảng TikTok. 

Trước khi gặp gỡ Ban giám khảo, Top 200 sẽ được chia thành 50 nhóm với số lượng 4 thành viên mỗi nhóm, đến từ 4 lĩnh vực khác nhau. Mỗi nhóm sẽ thực hiện một đoạn video ngắn với chủ đề “Chiến binh thời trang”, thể hiện thông điệp “Tuy ở nhà nhưng vẫn luôn thời trang theo đúng tinh thần của TikTok FashUP: Thời trang chính là bạn - Fashion Is YOU”. Bên cạnh đó, trong video clip, các nhóm phải thể hiện tinh thần “Đồng bo - Đồng lòng - Đồng chiến” với sự liên kết là một cú tung biến hình. Thời gian để Top 200 hoàn thành bài thi là 72 giờ.

Nam Trung 'dị ứng' với hot Tiktoker make up vì nói thiếu chữ và cái kết của thí sinh này - Ảnh 1
Nhóm thí sinh số 1 có sự góp mặt của Triệu Mỹ Linh. Ảnh: BTC

Thí sinh Triệu Mỹ Linh của nhóm 1 khiến giám khảo Nam Trung bức xúc vì dùng từ “make” thay vì “make up" (trang điểm) để nói về ngành nghề của mình: “Anh rất dị ứng với những người đi làm make up mà lại nói là “make", đi make gì hả em? Make problem (gây rối) à? Mình đi làm nghề mà sao không nói nốt được từ còn lại?”. Dù bị giám khảo khó tính phê bình, Triệu Mỹ Linh vẫn được vào vòng tiếp theo. Phan Đình Thành - thí sinh mảng Fashion Designer Icon là người duy nhất phải ra về vì chỉ nhận được bảng chọn từ giám khảo Chung Thanh Phong.

Nam Trung 'dị ứng' với hot Tiktoker make up vì nói thiếu chữ và cái kết của thí sinh này - Ảnh 2

Nam Trung 'dị ứng' với hot Tiktoker make up vì nói thiếu chữ và cái kết của thí sinh này - Ảnh 3
Thí sinh Triệu Mỹ Linh là hot Tiktoker trong lĩnh vực make up, tuy nhiên vì "ăn bớt từ" khiến Nam Trung không được vui. Ảnh: Chụp màn hình
 
Nam Trung 'dị ứng' với hot Tiktoker make up vì nói thiếu chữ và cái kết của thí sinh này - Ảnh 4
Cuối cùng sau khi chấn chỉnh thí sinh, giám khảo khó tính vẫn quyết định để cho thí sinh này "vào cửa" vòng tiếp theo. Ảnh: Internet

 

 

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Nhóm thí sinh có 2 hot Tiktoker nổi tiếng đã “cướp diễn đàn” khiến các giám khảo không thể nào nhận xét được khiến 2 giám khảo Nam Trung, Minh Tú phải lên tiếng dừng lại màn trò chuyện chả đi đến đâu của team này.

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Từ khóa:   Nam Trung TikTok FashUP 2021 Triệu Mỹ Linh

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