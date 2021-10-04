Nam Trung 'dị ứng' với hot Tiktoker make up vì nói thiếu chữ và cái kết của thí sinh này

Khép lại Vòng Sơ tuyển (Audition) với hơn hàng ngàn bài dự thi đến từ các nhà sáng tạo nội dung trên khắp cả nước, Top 200 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 4 lĩnh vực Làm đẹp (Beauty Icon), Người mẫu (Modeling Icon), Phối đồ thời trang (Fashion Icon), Thiết kế thời trang (Fashion Design Icon) đã chính thức lộ diện và bước vào Vòng Bán kết (Semi-Final) với hình thức ghi hình thực tế và phát trực tuyến trên nền tảng TikTok.

Trước khi gặp gỡ Ban giám khảo, Top 200 sẽ được chia thành 50 nhóm với số lượng 4 thành viên mỗi nhóm, đến từ 4 lĩnh vực khác nhau. Mỗi nhóm sẽ thực hiện một đoạn video ngắn với chủ đề “Chiến binh thời trang”, thể hiện thông điệp “Tuy ở nhà nhưng vẫn luôn thời trang theo đúng tinh thần của TikTok FashUP: Thời trang chính là bạn - Fashion Is YOU”. Bên cạnh đó, trong video clip, các nhóm phải thể hiện tinh thần “Đồng bo - Đồng lòng - Đồng chiến” với sự liên kết là một cú tung biến hình. Thời gian để Top 200 hoàn thành bài thi là 72 giờ.