Thời buổi Covid, Nam Em đòi khám bác sĩ đẹp trai, Dương Lâm nói câu chấn chỉnh khiến chính chủ phải “tắt đài” câm nín

Tối chủ nhật 3.10, “ Tài Tám Tếu ”đã lên sóng tập thứ 2 trên sóng HTV7. Vẫn giữ tinh thần thẳng thắn ở mọi chủ đề, các nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi tranh luận kịch liệt về chủ đề sắc đẹp. Dù không mới lạ, nhưng chủ đề “vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao” của Khả Như cũng đủ sức tạo nên nhiều luồng ý kiến. Mỗi thành viên sẽ đứng trên lập trường của một nhóm khán giả để phản biện nhau, tạo nên góc nhìn đa chiều nhất cho chủ đề.

Cuộc tranh luận đi vào chi tiết hơn khi các nghệ sĩ bắt đầu phân loại các nghề nghiệp bắt buộc cần ngoại hình. Trong đó diễn viên, người làm nghệ thuật, người làm việc ngoại giao được sự đồng thuận nhiều nhất. Bởi lẽ đó là những ngành nghề cần phải tiếp xúc nhiều người, việc có ngoại hình mang lại nhiều lợi thế hơn cho họ. Đỉnh điểm của cuộc tranh luận là việc Nam Em lên tiếng nói: “Bác sĩ đẹp trai em mới khám”.

Lý lẽ này cũng vấp phải sự phản đối từ Lê Dương Bảo Lâm. Anh cho rằng ngành y cũng cần tiếp xúc nhiều người mỗi ngày, nhưng bệnh nhân thông thường không đánh giá chất lượng một bác sĩ dựa trên ngoại hình. Anh phản bác: “Ví dụ em đang bị đau ruột thừa, vô gặp bác sĩ xấu quá em nói thôi không mổ nữa đâu hả? Làm gì có chuyện đó”. Tưởng chừng tất cả thành viên sẽ hoàn toàn đồng thuận trước luận điểm của Lê Dương Bảo Lâm, nhưng Nam Em đã lên tiếng phản bác. Hoa khôi thừa nhận đã từng đòi hỏi được chăm sóc bởi bác sĩ điển trai trong quá trình điều trị tâm lý.

Sẵn có một hoa khôi trong chương trình, Lê Dương Bảo Lâm yêu cầu Nam Em thử đóng vai một người đẹp khi đến với phần thi ứng xử. Nam Em nhanh chóng “bật chế độ hoa hậu” để trả lời: “Đối với em sắc đẹp rất quan trọng, nhưng đi kèm với đó cần có một chút tài năng”. Nam Em cho rằng cô tham gia vào “Tài Tám Tếu”là nhờ có nhan sắc, dù cái nết có khó ưa một chút. Nam Em cũng cho rằng một người đẹp thường lâm vào tình trạng “hồng nhan bạc phận”. Hoa khôi thẳng thắn: “Vì em đẹp quá nên những người đàn ông yêu em chỉ chú ý vào ngoại hình của em thôi, nên em bị bạc phận”. Khả Như lại cho rằng có rất nhiều người xấu phải khổ sở, nhưng vì người đời chỉ quan tâm đến cô gái đẹp mà thôi.

Chốt lại vấn đề của tập phát sóng, Khả Như cho biết: “Vẻ ngoài quan trọng hay không tùy thuộc vào mỗi người. Có một quãng thời gian chúng ta tranh cãi về chuyện phụ nữ mặc đồ bộ ra đường. Đối với Như, có những bộ đồ bộ mặc ra đường rất đẹp. Nhiều khi ra chợ thấy mấy cô mặc đồ bộ bông, sao có duyên dữ vậy trời. Vẻ ngoài nên nằm ở sạch sẽ, vừa phải, gọn gàng”. Các nghệ sĩ khác cũng hoàn toàn đồng tình với Khả Như. Dương Lâm và Duy Khánh cũng thừa nhận đã cố gắng tạo thêm nhiều tình huống tranh luận để cuộc nói chuyện được đa chiều hơn, chứ bản thân từ đầu đã cảm thấy lý lẽ của Khả Như hoàn toàn hợp lý.

“Tài Tám Tếu”vẫn được lên sóng HTV7 vào 19h00 chủ nhật hàng tuần, chương trình được đăng tải trên YouTube Madison Media Group.