Thời buổi Covid, Nam Em đòi khám bác sĩ đẹp trai, Dương Lâm nói câu chấn chỉnh khiến chính chủ phải “tắt đài” câm nín

Sao Việt 04/10/2021 13:01

Thời buổi Covid 19 mà Nam Em mạnh miệng đòi “bác sĩ đẹp trai mới khám”, Dương Lâm lên tiếng chấn chỉnh khiến cô Hoa hậu cũng phải “tắt đài” câm nín.

Tối chủ nhật 3.10, “Tài Tám Tếu”đã lên sóng tập thứ 2 trên sóng HTV7. Vẫn giữ tinh thần thẳng thắn ở mọi chủ đề, các nghệ sĩ tham gia chương trình đã có buổi tranh luận kịch liệt về chủ đề sắc đẹp. Dù không mới lạ, nhưng chủ đề “vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao” của Khả Như cũng đủ sức tạo nên nhiều luồng ý kiến. Mỗi thành viên sẽ đứng trên lập trường của một nhóm khán giả để phản biện nhau, tạo nên góc nhìn đa chiều nhất cho chủ đề.

Thời buổi Covid, Nam Em đòi khám bác sĩ đẹp trai, Dương Lâm nói câu chấn chỉnh khiến chính chủ phải “tắt đài” câm nín - Ảnh 1

Cuộc tranh luận đi vào chi tiết hơn khi các nghệ sĩ bắt đầu phân loại các nghề nghiệp bắt buộc cần ngoại hình. Trong đó diễn viên, người làm nghệ thuật, người làm việc ngoại giao được sự đồng thuận nhiều nhất. Bởi lẽ đó là những ngành nghề cần phải tiếp xúc nhiều người, việc có ngoại hình mang lại nhiều lợi thế hơn cho họ. Đỉnh điểm của cuộc tranh luận là việc Nam Em lên tiếng nói: “Bác sĩ đẹp trai em mới khám”.

Thời buổi Covid, Nam Em đòi khám bác sĩ đẹp trai, Dương Lâm nói câu chấn chỉnh khiến chính chủ phải “tắt đài” câm nín - Ảnh 2

Lý lẽ này cũng vấp phải sự phản đối từ Lê Dương Bảo Lâm. Anh cho rằng ngành y cũng cần tiếp xúc nhiều người mỗi ngày, nhưng bệnh nhân thông thường không đánh giá chất lượng một bác sĩ dựa trên ngoại hình. Anh phản bác: “Ví dụ em đang bị đau ruột thừa, vô gặp bác sĩ xấu quá em nói thôi không mổ nữa đâu hả? Làm gì có chuyện đó”. Tưởng chừng tất cả thành viên sẽ hoàn toàn đồng thuận trước luận điểm của Lê Dương Bảo Lâm, nhưng Nam Em đã lên tiếng phản bác. Hoa khôi thừa nhận đã từng đòi hỏi được chăm sóc bởi bác sĩ điển trai trong quá trình điều trị tâm lý. 

Thời buổi Covid, Nam Em đòi khám bác sĩ đẹp trai, Dương Lâm nói câu chấn chỉnh khiến chính chủ phải “tắt đài” câm nín - Ảnh 3Thời buổi Covid, Nam Em đòi khám bác sĩ đẹp trai, Dương Lâm nói câu chấn chỉnh khiến chính chủ phải “tắt đài” câm nín - Ảnh 4

Sẵn có một hoa khôi trong chương trình, Lê Dương Bảo Lâm yêu cầu Nam Em thử đóng vai một người đẹp khi đến với phần thi ứng xử. Nam Em nhanh chóng “bật chế độ hoa hậu” để trả lời: “Đối với em sắc đẹp rất quan trọng, nhưng đi kèm với đó cần có một chút tài năng”. Nam Em cho rằng cô tham gia vào “Tài Tám Tếu”là nhờ có nhan sắc, dù cái nết có khó ưa một chút. Nam Em cũng cho rằng một người đẹp thường lâm vào tình trạng “hồng nhan bạc phận”. Hoa khôi thẳng thắn: “Vì em đẹp quá nên những người đàn ông yêu em chỉ chú ý vào ngoại hình của em thôi, nên em bị bạc phận”. Khả Như lại cho rằng có rất nhiều người xấu phải khổ sở, nhưng vì người đời chỉ quan tâm đến cô gái đẹp mà thôi. 

Thời buổi Covid, Nam Em đòi khám bác sĩ đẹp trai, Dương Lâm nói câu chấn chỉnh khiến chính chủ phải “tắt đài” câm nín - Ảnh 5

Chốt lại vấn đề của tập phát sóng, Khả Như cho biết: “Vẻ ngoài quan trọng hay không tùy thuộc vào mỗi người. Có một quãng thời gian chúng ta tranh cãi về chuyện phụ nữ mặc đồ bộ ra đường. Đối với Như, có những bộ đồ bộ mặc ra đường rất đẹp. Nhiều khi ra chợ thấy mấy cô mặc đồ bộ bông, sao có duyên dữ vậy trời. Vẻ ngoài nên nằm ở sạch sẽ, vừa phải, gọn gàng”. Các nghệ sĩ khác cũng hoàn toàn đồng tình với Khả Như. Dương Lâm và Duy Khánh cũng thừa nhận đã cố gắng tạo thêm nhiều tình huống tranh luận để cuộc nói chuyện được đa chiều hơn, chứ bản thân từ đầu đã cảm thấy lý lẽ của Khả Như hoàn toàn hợp lý.

“Tài Tám Tếu”vẫn được lên sóng HTV7 vào 19h00 chủ nhật hàng tuần, chương trình được đăng tải trên YouTube Madison Media Group. 

Bị chê giống shipper, Lê Dương Bảo Lâm tắt mic Nam Em, rồi “ca một bài” về lối ăn mặc khiến chính chủ không kịp trở tay

Bị chê giống shipper, Lê Dương Bảo Lâm tắt mic Nam Em, rồi “ca một bài” về lối ăn mặc khiến chính chủ không kịp trở tay

“Tài Tám Tếu”tiếp tục mang đến những giây phút giải trí trong tuần này cùng chủ đề: Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Lâm Nam Em Tài Tám Tếu

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 47 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"