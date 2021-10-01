Bị chê giống shipper, Lê Dương Bảo Lâm tắt mic Nam Em, rồi “ca một bài” về lối ăn mặc khiến chính chủ không kịp trở tay

Giải trí 01/10/2021 23:57

“Tài Tám Tếu”tiếp tục mang đến những giây phút giải trí trong tuần này cùng chủ đề: Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?

Là những người làm về nghệ thuật, dàn khách mời của tập 2 sẽ bóc tách, tranh luận về tầm quan trọng của vẻ ngoài trong đời sống hiện đại. Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm, Duy Khánh, Nam Em vẫn là những nghệ sĩ đồng hành cùng chương trình.

Giữ tinh thần “không khoan nhượng”, cả 4 thành viên sẽ vẫn tranh luận kịch liệt để bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên chưa chờ công bố chủ đề, Lê Dương Bảo Lâm và Nam Em đã có màn đấu khẩu ngay đầu chương trình.

Bị chê giống shipper, Lê Dương Bảo Lâm tắt mic Nam Em, rồi “ca một bài” về lối ăn mặc khiến chính chủ không kịp trở tay - Ảnh 1

Cụ thể, Nam Em “khai chiến” bằng hành động chê bai trang phục quay hình của Lê Dương Bảo Lâm. Cô nói: “Ủa anh Lâm ơi, hôm nay anh làm shipper hay gì mà ăn mặc lạ vậy?”. Vừa vào đầu chương trình đã bị chê về ăn mặc, Lê Dương Bảo Lâm dồn toàn bộ “công lực” cho việc phản công trả đũa. Trước tiên, Lê Dương Bảo Lâm yêu cầu tắt micro của Nam Em. Ngay sau đó anh phản bác: “Đồ anh rất là đẹp Nam Em ơi. Nhìn không ai biết là diễn viên hề luôn, cứ nghĩ anh là người mẫu hoặc nam vương. Em coi lại bộ đồ tối tăm mù mịt của em kìa”. Đến lúc này Nam Em cũng tự nhận trang phục của mình bị tối, nhìn giống Maleficent.

Bị chê giống shipper, Lê Dương Bảo Lâm tắt mic Nam Em, rồi “ca một bài” về lối ăn mặc khiến chính chủ không kịp trở tay - Ảnh 2Bị chê giống shipper, Lê Dương Bảo Lâm tắt mic Nam Em, rồi “ca một bài” về lối ăn mặc khiến chính chủ không kịp trở tay - Ảnh 3

Theo những hình ảnh ekip tiết lộ, Nam Em vẫn tiếp tục sắm vai “chuyến tàu lệch pha” ở tập này. Hoa khôi liên tục có những câu nói đi vào lòng đất khiến Khả Như, Dương Lâm, Duy Khánh phải bó tay. Từng thừa nhận là người có suy nghĩ đơn giản, Nam Em luôn giữ thái độ vô tư trong tất cả những chương trình tham gia. Cụ thể tại Tài Tám Tếu, nữ diễn viên sẽ cất giọng hát ở bất kỳ phân cảnh nào, mặc cho đồng nghiệp đang lên tiếng. Sự “phiền toái” này vô tình sẽ tạo ra được tiếng cười cho suốt thời lượng của tập 2. 

Bị chê giống shipper, Lê Dương Bảo Lâm tắt mic Nam Em, rồi “ca một bài” về lối ăn mặc khiến chính chủ không kịp trở tay - Ảnh 4Bị chê giống shipper, Lê Dương Bảo Lâm tắt mic Nam Em, rồi “ca một bài” về lối ăn mặc khiến chính chủ không kịp trở tay - Ảnh 5

Tập 2 “Tài Tám Tếu”sẽ được phát sóng lúc 19h00 chủ nhật trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group. 

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Từ khóa:   Lê Dương Bảo Lâm Nam Em Tài Tám Tếu

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