Chia tay bồ già 'tuổi ông ngoại', Ngọc Trinh ngày càng 'hở bạo, hở hết, chỉ chừa chút xíu thế này đây'

Sao Việt 30/09/2021 17:45

Sau khi chia tay bồ già là tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi, "nữ hoàng nội y" ngày càng như muốn "cởi hết, lột sạch" trước mặt công chúng trong những bộ nội y chỉ chừa lại chút xíu che chỗ nhạy cảm trên cơ thể.

Khi quen và yêu ông Hoàng Kiều vào năm 2006, Ngọc Trinh chuyển mình từ hình ảnh "nữ hoàng nội y" sang kín đáo bất ngờ. Thế nhưng sau khi kết thúc cuộc tình chóng vánh chỉ 3 tháng, Ngọc Trinh "ngựa quen đường cũ" trở về với phong cách hở hang thường thấy, mà thậm chí là còn "bạo mãnh liệt" hơn đến nỗi VTV phải điểm tên trên phóng sự của mình.

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Đặc biệt, 'nữ hoàng nội y' trở lại với phong cách táo bạo, khác hẳn với hình ảnh kín đáo khi còn hẹn hò tình già tỷ phú. Ảnh: Internet

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Đặc biệt, "nữ hoàng nội y" trở lại với phong cách táo bạo, khác hẳn với hình ảnh kín đáo khi còn hẹn hò tình già tỷ phú. Ảnh: Internet

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Người đẹp Trà Vinh chuộng trang phục thiếu vải, thiết kế hở bạo khi xuất hiện trước đám đông. Thậm chí là không mặc gì thế này đây. Ảnh: Internet

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Không thể phủ nhận Ngọc Trinh sở hữu body nuột nà, 3 vòng gợi cảm khó ai sánh kịp. Ảnh: Internet

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Gà cưng của ông bầu Vũ Khắc Tiệp còn sở hữu làn da trắng bóc không tỳ vết. Thế nên việc Ngọc Trinh xuất hiện trong những trang phục như 'cởi hết ra' thế này nhận được sự thu hút của đông đảo công chúng. Ảnh: Internet
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Không những ở Việt Nam mà Ngọc Trinh còn mang trang phục hở hết cả mông má lên thảm đỏ quốc tế. Ảnh: Internet
Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của "nữ hoàng cổ trang" Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào!

Cảnh nóng bạo liệt gây sốc của "nữ hoàng cổ trang" Triệu Lệ Dĩnh, trên giường dưới đất trong bồn tắm không thiếu chỗ nào!

Trước khi trở thành "đại hoa đán" của màn ảnh Cbiz, Triệu Lệ Dĩnh từng có những cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh nhắc lại ai cũng phải hết hồn.

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