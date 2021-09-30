Chia tay bồ già 'tuổi ông ngoại', Ngọc Trinh ngày càng 'hở bạo, hở hết, chỉ chừa chút xíu thế này đây'

Sau khi chia tay bồ già là tỷ phú Hoàng Kiều 72 tuổi, "nữ hoàng nội y" ngày càng như muốn "cởi hết, lột sạch" trước mặt công chúng trong những bộ nội y chỉ chừa lại chút xíu che chỗ nhạy cảm trên cơ thể.
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Khi quen và yêu ông Hoàng Kiều vào năm 2006, Ngọc Trinh chuyển mình từ hình ảnh "nữ hoàng nội y" sang kín đáo bất ngờ. Thế nhưng sau khi kết thúc cuộc tình chóng vánh chỉ 3 tháng, Ngọc Trinh "ngựa quen đường cũ" trở về với phong cách hở hang thường thấy, mà thậm chí là còn "bạo mãnh liệt" hơn đến nỗi VTV phải điểm tên trên phóng sự của mình.