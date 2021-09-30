Chia tay bồ già 'tuổi ông ngoại', Ngọc Trinh ngày càng 'hở bạo, hở hết, chỉ chừa chút xíu thế này đây'

Khi quen và yêu ông Hoàng Kiều vào năm 2006, Ngọc Trinh chuyển mình từ hình ảnh "nữ hoàng nội y" sang kín đáo bất ngờ. Thế nhưng sau khi kết thúc cuộc tình chóng vánh chỉ 3 tháng, Ngọc Trinh "ngựa quen đường cũ" trở về với phong cách hở hang thường thấy, mà thậm chí là còn "bạo mãnh liệt" hơn đến nỗi VTV phải điểm tên trên phóng sự của mình.

Đặc biệt, 'nữ hoàng nội y' trở lại với phong cách táo bạo, khác hẳn với hình ảnh kín đáo khi còn hẹn hò tình già tỷ phú. Ảnh: Internet