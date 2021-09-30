Danh ca Minh Tuyết từng tuyên bố không bao giờ hát chung với Phi Nhung nữa dù cố nghệ sĩ từng làm 'bà mai' mát tay vô cùng, thực hư ra sao?

Hậu trường 30/09/2021 13:12

Em gái ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Minh Tuyết tiết lộ chính Phi Nhung là người đã "làm mai", giúp cô có được show diễn và những khoản cát xê đầu tiên trong nghiệp ca hát.

Sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid 19, ca sĩ Minh Tuyết, người có mối quan hệ thân thiết với đàn chị đã bất ngờ tiết lộ chính Phi Nhung là người "mai mối", giúp đỡ cô trong show diễn đầu tiên.

Danh ca Minh Tuyết từng tuyên bố không bao giờ hát chung với Phi Nhung nữa dù cố nghệ sĩ từng làm 'bà mai' mát tay vô cùng, thực hư ra sao? - Ảnh 1
Bài đăng của Minh Tuyết trên trang cá nhân về cố nghệ sĩ Phi Nhung gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình

Giọng ca "Đã không yêu thì thôi" nói về kỉ niệm đứng chung sân khấu với ca sĩ Phi Nhung: "Có ai biết rằng, chiếc show, tiền show đầu tiên Minh Tuyết kiếm được chính là nhờ sự mai mối của bà chị Phi Nhung... Đến ngày show cô ấy còn làm cho tôi một trận ngỡ ngàng.

Nhung rủ tôi hát song ca, tôi vui vẻ nhận lời. Hăng hái lắm đợi chờ tiết mục đặc biệt này. Cuối cùng rồi nàng cũng gọi tên tôi lên sân khấu. Tưởng đâu sẽ cùng hát cùng diễn say sưa với nàng. Ai dè mạnh mình mình hát, mạnh nàng nàng hát, vì nàng đã quên mất sự hiện diện của tôi chỉ bởi khán giả quá cuồng nhiệt với nàng (vì thời ấy Phi Nhung hot lắm)..."

Vì đã có những kỷ niệm "dở khóc dở cười" với đàn chị Phi Nhung, Minh Tuyết từng hài hước tuyên bố sẽ không bao giờ hát chung với đàn chị nữa. Tuy nhiên trong bài đăng trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nghẹn ngào mong một lần được song ca cùng Phi Nhung. Tuy nhiên đã không còn cơ hội nào cho nữ ca sĩ thực hiện điều đó.

Danh ca Minh Tuyết từng tuyên bố không bao giờ hát chung với Phi Nhung nữa dù cố nghệ sĩ từng làm 'bà mai' mát tay vô cùng, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Minh Tuyết cho biết Phi Nhung từng là 'bà mai' giúp cô có được show diễn và khoản cát xê đầu tiên. Ảnh: Internet

Minh Tuyết còn còn khẳng định Phi Nhung là người "thích thì làm, thích thì nói, không suy nghĩ nhiều, không toan tính nhiều. Chị dễ làm người khác thương nhưng cũng dễ làm người khác buồn và giận, vì Phi Nhung có một trái tim đơn thuần, một trái tim 'lành'."

Rơi nước mắt nhìn con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung đội tang, ánh mắt thất thần trước di ảnh của mẹ

Rơi nước mắt nhìn con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung đội tang, ánh mắt thất thần trước di ảnh của mẹ

Ca sĩ Phi Nhung qua đời để lại lời hứa dang dở với cô con gái ruột và ước nguyện chưa thành với 23 người con tại Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Tuyết Minh Tuyết và Phi Nhung Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 37 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36