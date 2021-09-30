Danh ca Minh Tuyết từng tuyên bố không bao giờ hát chung với Phi Nhung nữa dù cố nghệ sĩ từng làm 'bà mai' mát tay vô cùng, thực hư ra sao?

Em gái ca sĩ Cẩm Ly, ca sĩ Minh Tuyết tiết lộ chính Phi Nhung là người đã "làm mai", giúp cô có được show diễn và những khoản cát xê đầu tiên trong nghiệp ca hát.

Sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời vì Covid 19, ca sĩ Minh Tuyết, người có mối quan hệ thân thiết với đàn chị đã bất ngờ tiết lộ chính Phi Nhung là người "mai mối", giúp đỡ cô trong show diễn đầu tiên. Bài đăng của Minh Tuyết trên trang cá nhân về cố nghệ sĩ Phi Nhung gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình Giọng ca "Đã không yêu thì thôi" nói về kỉ niệm đứng chung sân khấu với ca sĩ Phi Nhung: "Có ai biết rằng, chiếc show, tiền show đầu tiên Minh Tuyết kiếm được chính là nhờ sự mai mối của bà chị Phi Nhung... Đến ngày show cô ấy còn làm cho tôi một trận ngỡ ngàng.

Nhung rủ tôi hát song ca, tôi vui vẻ nhận lời. Hăng hái lắm đợi chờ tiết mục đặc biệt này. Cuối cùng rồi nàng cũng gọi tên tôi lên sân khấu. Tưởng đâu sẽ cùng hát cùng diễn say sưa với nàng. Ai dè mạnh mình mình hát, mạnh nàng nàng hát, vì nàng đã quên mất sự hiện diện của tôi chỉ bởi khán giả quá cuồng nhiệt với nàng (vì thời ấy Phi Nhung hot lắm)..." Vì đã có những kỷ niệm "dở khóc dở cười" với đàn chị Phi Nhung, Minh Tuyết từng hài hước tuyên bố sẽ không bao giờ hát chung với đàn chị nữa. Tuy nhiên trong bài đăng trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nghẹn ngào mong một lần được song ca cùng Phi Nhung. Tuy nhiên đã không còn cơ hội nào cho nữ ca sĩ thực hiện điều đó.

Minh Tuyết cho biết Phi Nhung từng là 'bà mai' giúp cô có được show diễn và khoản cát xê đầu tiên. Ảnh: Internet Minh Tuyết còn còn khẳng định Phi Nhung là người "thích thì làm, thích thì nói, không suy nghĩ nhiều, không toan tính nhiều. Chị dễ làm người khác thương nhưng cũng dễ làm người khác buồn và giận, vì Phi Nhung có một trái tim đơn thuần, một trái tim 'lành'."

Rơi nước mắt nhìn con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung đội tang, ánh mắt thất thần trước di ảnh của mẹ Ca sĩ Phi Nhung qua đời để lại lời hứa dang dở với cô con gái ruột và ước nguyện chưa thành với 23 người con tại Việt Nam.

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