Rơi nước mắt nhìn con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung đội tang, ánh mắt thất thần trước di ảnh của mẹ

Ca sĩ Phi Nhung qua đời để lại lời hứa dang dở với cô con gái ruột và ước nguyện chưa thành với 23 người con tại Việt Nam.
- MC Quyền Linh xót xa giãy bày: 'Làm thiện nguyện là đang cược mạng sống của mình'
- Sau khi Phi Nhung mất, diva Hồng Nhung xấu hổ về bản thân, nghẹn ngào bộc bạch: 'Những giọt nước mắt hy vọng không phải là muộn màng'
Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung khiến giới nghệ sĩ và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối và đau xót bằng cách "phủ đen" và ngậm ngùi viết những lời tiễn biệt đến nữ ca sĩ trên trang cá nhân của mình. Bên cạnh đó, một số người chạnh lòng và thương cảm khi các con của nữ ca sĩ giờ lại mất đi "điểm tựa" trong cuộc sống của mình.
Trước đó, "giọng ca Bông Điên Điển" đã nhận trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc 23 người con, là những trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh nghèo khó, đáng thương. Chị từng tâm sự không muốn đi thêm bước nữa để có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho các con có cuộc sống tốt nhất. Giờ đây, người mẹ của 23 đứa con này đã vĩnh viễn nằm xuống, những đứa trẻ lần nữa lại mồ côi.
Sáng nay (ngày 30/9), Đức Hiếu - 1 trong số 23 đứa trẻ được cố ca sĩ Phi Nhung cưu mang nhiều năm qua đã gây xót xa khi đăng khoảnh khắc các em thơ trong tang lễ của mẹ. Hình ảnh bé Phi Như - cô con gái được Phi Nhung yêu thương gọi là "công chúa" đang đội khăn tang trắng và chăm sóc các em nhỏ hơn khiến ai cũng đau lòng. Trước bàn thờ của mẹ ở phía xa xa, ánh mắt các em nhỏ hồn nhiên, ngây thơ đã làm khán giả xót xa đến rơi lệ.
TP.HCM đang thực hiện các chỉ thị giãn cách để phòng dịch nên thông tin về hậu sự của cố ca sĩ chưa được thông báo.
Hiện tại, ngoài ca sĩ Trizzie Phương Trinh, tỉ phú Hoàng Kiều cũng vừa khẳng định sẽ chăm lo cho 23 người con nuôi của Phi Nhung. Ông tuyên bố sẽ nuôi dưỡng các con của nữ ca sĩ đến khi trưởng thành.
Ảnh: Tổ Quốc