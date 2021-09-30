Rơi nước mắt nhìn con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung đội tang, ánh mắt thất thần trước di ảnh của mẹ

Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung khiến giới nghệ sĩ và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối và đau xót bằng cách "phủ đen" và ngậm ngùi viết những lời tiễn biệt đến nữ ca sĩ trên trang cá nhân của mình. Bên cạnh đó, một số người chạnh lòng và thương cảm khi các con của nữ ca sĩ giờ lại mất đi "điểm tựa" trong cuộc sống của mình.

Trước đó, "giọng ca Bông Điên Điển" đã nhận trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc 23 người con, là những trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh nghèo khó, đáng thương. Chị từng tâm sự không muốn đi thêm bước nữa để có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho các con có cuộc sống tốt nhất. Giờ đây, người mẹ của 23 đứa con này đã vĩnh viễn nằm xuống, những đứa trẻ lần nữa lại mồ côi.