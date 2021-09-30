Rơi nước mắt nhìn con nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung đội tang, ánh mắt thất thần trước di ảnh của mẹ

Hậu trường 30/09/2021 12:43

Ca sĩ Phi Nhung qua đời để lại lời hứa dang dở với cô con gái ruột và ước nguyện chưa thành với 23 người con tại Việt Nam.

Sự ra đi của ca sĩ Phi Nhung khiến giới nghệ sĩ và nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc nuối và đau xót bằng cách "phủ đen" và ngậm ngùi viết những lời tiễn biệt đến nữ ca sĩ trên trang cá nhân của mình. Bên cạnh đó, một số người chạnh lòng và thương cảm khi các con của nữ ca sĩ giờ lại mất đi "điểm tựa" trong cuộc sống của mình.

Trước đó, "giọng ca Bông Điên Điển" đã nhận trách nhiệm nuôi dạy và chăm sóc 23 người con, là những trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh nghèo khó, đáng thương. Chị từng tâm sự không muốn đi thêm bước nữa để có thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho các con có cuộc sống tốt nhất. Giờ đây, người mẹ của 23 đứa con này đã vĩnh viễn nằm xuống, những đứa trẻ lần nữa lại mồ côi.  

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Hình ảnh Phi Nhung và các con nuôi trong dịp đầu năm 2021 - Ảnh: FBNV

Sáng nay (ngày 30/9), Đức Hiếu - 1 trong số 23 đứa trẻ được cố ca sĩ Phi Nhung cưu mang nhiều năm qua đã gây xót xa khi đăng khoảnh khắc các em thơ trong tang lễ của mẹ. Hình ảnh bé Phi Như - cô con gái được Phi Nhung yêu thương gọi là "công chúa" đang đội khăn tang trắng và chăm sóc các em nhỏ hơn khiến ai cũng đau lòng. Trước bàn thờ của mẹ ở phía xa xa, ánh mắt các em nhỏ hồn nhiên, ngây thơ đã làm khán giả xót xa đến rơi lệ.

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Các con của ca sĩ Phi Nhung đội tang trước bàn thờ mẹ, ánh mắt thơ ngây và biểu cảm hồn nhiên trước mất mát khiến khán giả đau lòng 

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Những ánh mắt thất thần của các con trước di ảnh của mẹ 

TP.HCM đang thực hiện các chỉ thị giãn cách để phòng dịch nên thông tin về hậu sự của cố ca sĩ chưa được thông báo.

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Các con nuôi của ca sĩ Phi Nhung bật khóc trong lễ cầu siêu của mẹ 

Hiện tại, ngoài ca sĩ Trizzie Phương Trinh, tỉ phú Hoàng Kiều cũng vừa khẳng định sẽ chăm lo cho 23 người con nuôi của Phi Nhung. Ông tuyên bố sẽ nuôi dưỡng các con của nữ ca sĩ đến khi trưởng thành. 

Ảnh: Tổ Quốc

Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Mỹ: Con gái ruột thất thần, ôm chặt Trizzie Phương Trinh khi đứng trước di ảnh mẹ

Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Mỹ: Con gái ruột thất thần, ôm chặt Trizzie Phương Trinh khi đứng trước di ảnh mẹ

Vào ngày 29/9, lễ cầu siêu dành cho ca sĩ Phi Nhung được gia đình tổ chức tại Mỹ với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp. Con gái ruột Wendy Phạm đau đớn đứng trước di ảnh.

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