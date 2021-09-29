Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Mỹ: Con gái ruột thất thần, ôm chặt Trizzie Phương Trinh khi đứng trước di ảnh mẹ

Hậu trường 29/09/2021 17:53

Vào ngày 29/9, lễ cầu siêu dành cho ca sĩ Phi Nhung được gia đình tổ chức tại Mỹ với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp. Con gái ruột Wendy Phạm đau đớn đứng trước di ảnh.

Sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28/9. Thông tin trên khiến giới nghệ sĩ và những khán giả yêu mến cô không khỏi xót xa, bàng hoàng. 

Đến hôm nay (ngày 29/9), Trizzie Phương Trinh thông báo con gái ruột của Phi Nhung đã tổ chức lễ cầu siêu cho mẹ tại Mỹ. Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh - người chị thân thiết của cố ca sĩ đã chia sẻ những bức ảnh cùng Wendy và người thân tổ chức lễ cầu siêu cho cố ca sĩ tại Mỹ. Cô viết: "Hôm nay gia đình làm lễ cầu siêu cho em Phi Nhung ở Tịnh Xá Giác An. Wendy chọn nơi này là vì đây là nơi gia đình đang gửi tro cốt của ông ngoại (ba mình)", Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào.

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Trizzie Phương Trinh, Wendy Phạm cùng người thân làm lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Mỹ - Ảnh: chụp màn hình

Thông qua loạt ảnh được Trizzie Phương Trinh đăng tải, Wendy Phạm lẫn nữ ca sĩ đều không giấu được đau buồn, ôm nhau oà khóc và thất thần khi đứng trước di ảnh mẹ. Đây cũng là lần đầu Wendy Phạm xuất hiện trên mạng xã hội sau sự ra đi của mẹ.

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Wendy Phạm lẫn nữ ca sĩ đều không giấu được đau buồn mà ôm nhau oà khóc - Ảnh: chụp màn hình

Ngoài ra, con trai của Bằng Kiều, nghệ sĩ Hồng Đào, make-up Nhật Bình... cũng có mặt tại buổi lễ cầu siêu để cầu nguyện cho nữ nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Đồng thời, nhiều bạn bè và khán giả Việt Nam gửi lời tiễn biệt online đến giọng ca "Bông Điên Điển".

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Dù ca sĩ Phi Nhung đi xa, nhưng tiếng hát vẫn còn mãi trong lòng bao thế hệ khán giả - Ảnh: FBNV
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Phi Nhung và con gái ruột trong những ngày tháng ở cùng nhau bên Mỹ - Ảnh: FBNV

Sau sự ra đi của Phi Nhung, tỷ phú Hoàng Kiều đã lên tiếng nhận nuôi 23 người con nuôi của cố ca sĩ và chăm sóc đến lúc trưởng thành. Bên cạnh đó, Trizzie Phương Trinh cũng hứa sẽ chăm lo và quan tâm cho các con của nữ ca sĩ. 

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Suốt 1 tháng nhập viện vì dương tính với Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng trong sự bàng hoàng và tiếc thương của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả.

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Từ khóa:   ca sĩ Phi Nhung lễ cầu siêu cho Phi Nhung Wendy Phạm

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