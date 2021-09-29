Lễ cầu siêu cho Phi Nhung tại Mỹ: Con gái ruột thất thần, ôm chặt Trizzie Phương Trinh khi đứng trước di ảnh mẹ

Sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19, ca sĩ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28/9. Thông tin trên khiến giới nghệ sĩ và những khán giả yêu mến cô không khỏi xót xa, bàng hoàng.

Đến hôm nay (ngày 29/9), Trizzie Phương Trinh thông báo con gái ruột của Phi Nhung đã tổ chức lễ cầu siêu cho mẹ tại Mỹ. Trên trang cá nhân, Trizzie Phương Trinh - người chị thân thiết của cố ca sĩ đã chia sẻ những bức ảnh cùng Wendy và người thân tổ chức lễ cầu siêu cho cố ca sĩ tại Mỹ. Cô viết: "Hôm nay gia đình làm lễ cầu siêu cho em Phi Nhung ở Tịnh Xá Giác An. Wendy chọn nơi này là vì đây là nơi gia đình đang gửi tro cốt của ông ngoại (ba mình)", Trizzie Phương Trinh nghẹn ngào.