Rơi nước mắt trước lời hứa của cố ca sĩ Phi Nhung dành cho con gái ruột: 'Xong việc mẹ về với con liền'

Sau hơn 1 tháng chống chọi với COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung đã không qua khỏi và cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc trưa ngày 28/9. Thông tin nữ ca sĩ không qua khỏi khiến nhiều người không khỏi xót thương.

Con gái ruột Wendy hiện đang làm y tá tại Mỹ, 2 mẹ con đã xa cách nhau gần 2 năm qua. Trước khi qua đời, cố ca sĩ còn 1 lời hứa chưa kịp thực hiện với con gái Wendy. Cách đây không lâu, ca sĩ Phi Nhung từng hứa sẽ sang Mỹ để làm bánh kem và cùng đón sinh nhật của con gái ruột nhưng nay cô đã vĩnh viễn ra đi khi lời hứa chưa được thực hiện. Do nhiễm Covid-19 trước 3 ngày sang Mỹ nên cố nghệ sĩ phải huỷ show, thất hứa với con gái. Vào ngày 20/8, ca sĩ Phi Nhung đã viết lời chúc mừng sinh nhật con gái từ xa và nghẹn ngào thông báo: "Bài hát con gái thích nhất, chúc con sinh nhật vui vẻ. Mình làm sinh nhật sau nhé".