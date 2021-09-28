Rơi nước mắt trước lời hứa của cố ca sĩ Phi Nhung dành cho con gái ruột: 'Xong việc mẹ về với con liền'

Sau thời gian chống chọi với COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung đã không qua khỏi và cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc trưa ngày 28/9.
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Sau hơn 1 tháng chống chọi với COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Phi Nhung đã không qua khỏi và cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc trưa ngày 28/9. Thông tin nữ ca sĩ không qua khỏi khiến nhiều người không khỏi xót thương.
Con gái ruột Wendy hiện đang làm y tá tại Mỹ, 2 mẹ con đã xa cách nhau gần 2 năm qua. Trước khi qua đời, cố ca sĩ còn 1 lời hứa chưa kịp thực hiện với con gái Wendy. Cách đây không lâu, ca sĩ Phi Nhung từng hứa sẽ sang Mỹ để làm bánh kem và cùng đón sinh nhật của con gái ruột nhưng nay cô đã vĩnh viễn ra đi khi lời hứa chưa được thực hiện. Do nhiễm Covid-19 trước 3 ngày sang Mỹ nên cố nghệ sĩ phải huỷ show, thất hứa với con gái. Vào ngày 20/8, ca sĩ Phi Nhung đã viết lời chúc mừng sinh nhật con gái từ xa và nghẹn ngào thông báo: "Bài hát con gái thích nhất, chúc con sinh nhật vui vẻ. Mình làm sinh nhật sau nhé".
Trước đó, trong suốt 1 tháng qua, giọng ca trẻ thường xuyên cầu nguyện để mong mẹ nuôi sớm vượt qua được bệnh tật, trở lại với cuộc sống thường ngày. Wendy Phạm từng nhắn nhủ mẹ: "Tháng 12 năm 2019 là lần cuối cùng chúng ta dành thời gian bên nhau. Mẹ con mình có rất nhiều cuộc phiêu lưu để tiếp tục và để tạo ra những kỷ niệm. Tất cả mọi người đều đang chờ mẹ trở về nhà. Hãy mạnh mẽ và tiếp tục chiến đấu. Con nhớ và yêu mẹ rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã cầu nguyện cho mẹ tôi".
Không chỉ cô con gái ruột của Phi Nhung mà nhiều nghệ sĩ cũng đăng đàn cầu nguyện, mong giọng ca “Bông điên điển” sẽ vượt qua được cơn bạo bệnh lần này. Tuy nhiên, kì tích đã không xuất hiện trong suốt 1 tháng điều trị để "giành giật sự sống" với Covid-19.