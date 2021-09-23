Nghệ sĩ Tấn Hoàng lần đầu kể chuyện chịu ơn Phi Nhung: 'Cả đời tôi không thể nào quên được'

Nghệ sĩ Tấn Hoàng xúc động nhớ lại khoảng thời gian được Phi Nhung giúp đỡ khi mới sang Mỹ. Đồng thời, anh cũng hi vọng cho Phi Nhung sớm khỏi bệnh sau thời gian điều trị Covid-19.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng là một trong những gương mặt gạo cội của làng giải trí Việt. Mới đây, anh đã chia sẻ một video tâm sự với khán giả trên kênh YouTube của mình. Thông qua video này, nam nghệ sĩ đã nhớ và kể lại những kỉ niệm giữa anh và ca sĩ Phi Nhung.

Chia sẻ về kỉ niệm với Phi Nhung từ hơn 10 năm, anh tâm sự rằng đã thuê một khách sạn khi lưu diễn bên Mỹ. Phi Nhung biết tin liền mời cả hai về nhà để tiết kiệm chi phí, khi bận đi diễn cũng không quên chuẩn bị đồ ăn cho đồng nghiệp.

Nghệ sĩ Tấn Hoàng chia sẻ những kỉ niệm với Phi Nhung trên kênh Youtube của mình - Ảnh: chụp màn hình

"Như tôi kể hôm trước, Phi Nhung là người đã cưu mang tôi và Bảo Chung suốt 4 tháng chúng tôi sang Mỹ, cho chúng tôi ở nhờ và tìm show cho chúng tôi diễn. Cái ơn này của Phi Nhung, cả đời tôi không thể nào quên được".

Sau này Phi Nhung về Việt Nam, nghệ sĩ Tấn Hoàng cũng có dịp đóng chung với đàn em trong phim "Mười hai bến nước". Trong phim, cả hai đóng vai vợ chồng. Cả hai cũng có nhiều kỷ niệm đặc biệt và lúc đó, Phi Nhung thường gọi nghệ sĩ Tấn Hoàng là "ông xã".

Phi Nhung là người đã cưu mang Tấn Hoàng và Bảo Chung suốt 4 tháng sang Mỹ - Ảnh: Internet

"Anh biết ơn vì em giúp anh quá nhiều khi anh ở Mỹ. Em cho anh ở nhờ, còn tìm show cho anh, gây sức ép để anh được diễn. Tôi nghĩ, Phi Nhung giúp nhiều người quá nên coi đó chỉ là việc bình thường, chuyện nhỏ, không đáng nhớ. Nhưng với những người chịu ơn Phi Nhung như tôi thì nhớ lắm.

Nam nghệ sĩ cũng cầu mong Phi Nhung sớm khỏi bệnh - Ảnh: Internet

Đồng thời, Tấn Hoàng nhắc đến việc Phi Nhung dương tính với Covid-19 và đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Đáng chú ý hơn là một số tin đồn ác ý lại xuất hiện cho rằng nữ ca sĩ đã qua đời. Tấn Hoàng tỏ ra bức xúc trước chuyện này và gửi lời chúc cho đàn em mau khỏe lại.

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