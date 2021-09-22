Sau Cao Thái Sơn, Nathan Lee tiếp tục 'mua đứt' hit lớn một thời 'Giấc mơ tuyết trắng', nguyên nhân là do đâu?

Hậu trường 22/09/2021 11:07

Nathan Lee vừa gây xôn xao dư luận khi chia sẻ việc đã mua độc quyền ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, đây là bản hit đình đám một thời gắn liền với Thủy Tiên.

Trên trang cá nhân của mình, Nathan Lee đã khiến cộng đồng mạng một phen "choáng váng" khi anh tuyên bố bài hát "Giấc mơ tuyết trắng" chính thức thuộc quyền sở hữu của mình và khả năng sẽ cho ra mắt phiên bản mới được khẳng định là đẳng cấp hơn. Đáng chú ý hơn đây chính là 1 trong những bản hit đình đám nhất trong sự nghiệp Thuỷ Tiên

Với việc Nathan Lee mua độc quyền ca khúc, nhạc sĩ Quốc Bảo cũng đã xác nhận rằng điều này là có thật. Anh cho hay: "Ca khúc này nằm trong 1 dự án Album mà Nathan Lee mời tôi cộng tác".

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Nathan Lee tuyên bố sở hữu động quyền ca khúc hit của Thủy Tiên - Ảnh: chụp màn hình
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Công chúng không khỏi bất ngờ vì "chốt đơn" quá lẹ tay - Ảnh: FBNV

Trước đây, nam ca sĩ đã mua 1 loạt ca khúc độc quyền của Cao Thái Sơn. Lý do mua được cho là xuất phát từ chuyện Cao Thái Sơn - Nathan Lee có tranh cãi qua lại trên mạng xã hội. Song, việc anh tuyên bố mua ca khúc khiến ai nấy không khỏi bất ngờ vì "chốt đơn" quá lẹ tay.

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Phía Thủy Tiên vẫn chưa lên tiếng trước động thái này của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV

Sau khi công bố thông tin mua bài "Giấc mơ tuyết trắng", Nathan Lee đã làm mạng xã hội "dậy sóng" rầm rộ thêm lần nữa. Đồng thời, công chúng cũng bày tỏ sự ủng hộ trước động thái này của nam ca sĩ. Về phía Thủy Tiên có lẽ còn đang giải quyết một số vấn đề kiện tụng với luật sư nên chưa lên tiếng về sự việc này.

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Từ khóa:   Thủy Tiên bài hát độc quyền sở hữu bài hit

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