Nathan Lee lại 'nổi hứng' shopping, 'mua đứt' bản hit đình đám của Thủy Tiên, thông báo đầy 'ngạo nghễ': 'Chuẩn bị thưởng thức âm nhạc đỉnh cao'

Sau Cao Thái Sơn, đến lượt Thủy Tiên bị "ông hoàng mua sắm" Nathan Lee mua đứt bản hit một thời.

Thời gian gần đây, bên cạnh cuộc chiến sao kê của nữ CEO và nhiều sao Việt thì một cuộc "thanh trừng" trong âm nhạc đình đám giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn cũng là điều khiến CĐM quan tâm. Sau một thời gian "vung tay" mua hàng loạt những bản hit của nam ca sĩ Pha Lê Tím, lần này, Nathan Lee đã chuyển đổi tượng.

Vua shopping nhạc Việt gọi tên Nathan Lee - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, anh chàng đã có thông báo mua đứt bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng của Thủy Tiên và hứa hẹn sẽ có một màn trình diễn đỉnh cao.

Bài viết của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, anh cho biết hiện tại, bản quyền ca khúc này chính thức thuộc quyền sở hữu của mình và khả năng sẽ cho ra mắt phiên bản mới. Thông báo này đã ngay lập tức khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ đến mức bật ngửa.

Giấc mơ tuyết trắng là ca khúc rất đình đám, quen thuộc với khán gải yêu nhạc một thời. Đồng thời đây cũng là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của Thuỷ Tiên. Cô từng thể hiện bản hit này trong bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới ra mắt cách đây hơn chục năm.

Bản hit gây sốt một thời của Thủy Tiên - Ảnh: Internet

Nhiều đồn đoán cho rằng, có thể do những lùm xùm gần đây của Thuỷ Tiên mà Nathan Lee đã quyết tâm mua lại ca khúc này như một lời thách thức gửi đến bà xã Công Vinh.

Anh chàng từng gây chiến rất gắt với Cao Thái Sơn - Ảnh: Internet

Trước đó, Nathan Lee từng khiến cả cõi mạng chao đảo bởi những lần shopping nhạc "không quan tâm giá cả". Anh chàng sẵn sàng chi tiền mua đứt những bài hát mà Cao Thái Sơn từng thể hiện.

'Ông hoàng shopping' Nathan Lee bất ngờ có đôi lời dành cho những người còn đang 'mơ hồ khi đi kiện' giữa bão sao kê chạm nóc Giữa lúc dư luận đang xôn xao không ngừng về ồn ào sao kê từ thiện, thì mới đây, Nathan Lee bất ngờ chia sẻ một bài đăng trên trang cá nhân với lời nhắn: "Dành cho những người còn đang mơ hồ khi đi kiện!"

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nathan-lee-lai-noi-hung-shopping-mua-dut-ban-hit-dinh-dam-cua-thuy-tien-thong-bao-day-ngao-nghe-chuan-bi-thuong-thuc-am-nhac-dinh-cao-426154.html