Nathan Lee lại 'nổi hứng' shopping, 'mua đứt' bản hit đình đám của Thủy Tiên, thông báo đầy 'ngạo nghễ': 'Chuẩn bị thưởng thức âm nhạc đỉnh cao'

Sau Cao Thái Sơn, đến lượt Thủy Tiên bị "ông hoàng mua sắm" Nathan Lee mua đứt bản hit một thời.
- Nathan Lee đăng đàn tố bị 'bạn' ăn cắp nhạc, thẳng thừng nhắc nhở: 'Nghệ sĩ và kẻ cắp không thể nào là một'
- FC Thủy Tiên chính thức lên tiếng về 'tạm khóa báo có', tuyên bố đanh thép đập tan 'thủ thuật của cung sao kê'
Thời gian gần đây, bên cạnh cuộc chiến sao kê của nữ CEO và nhiều sao Việt thì một cuộc "thanh trừng" trong âm nhạc đình đám giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn cũng là điều khiến CĐM quan tâm. Sau một thời gian "vung tay" mua hàng loạt những bản hit của nam ca sĩ Pha Lê Tím, lần này, Nathan Lee đã chuyển đổi tượng.
Mới đây trên trang cá nhân, anh chàng đã có thông báo mua đứt bản hit Giấc Mơ Tuyết Trắng của Thủy Tiên và hứa hẹn sẽ có một màn trình diễn đỉnh cao.
Cụ thể, anh cho biết hiện tại, bản quyền ca khúc này chính thức thuộc quyền sở hữu của mình và khả năng sẽ cho ra mắt phiên bản mới. Thông báo này đã ngay lập tức khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ đến mức bật ngửa.
Giấc mơ tuyết trắng là ca khúc rất đình đám, quen thuộc với khán gải yêu nhạc một thời. Đồng thời đây cũng là một trong những ca khúc làm nên tên tuổi của Thuỷ Tiên. Cô từng thể hiện bản hit này trong bộ phim truyền hình Tuyết nhiệt đới ra mắt cách đây hơn chục năm.
Nhiều đồn đoán cho rằng, có thể do những lùm xùm gần đây của Thuỷ Tiên mà Nathan Lee đã quyết tâm mua lại ca khúc này như một lời thách thức gửi đến bà xã Công Vinh.
Trước đó, Nathan Lee từng khiến cả cõi mạng chao đảo bởi những lần shopping nhạc "không quan tâm giá cả". Anh chàng sẵn sàng chi tiền mua đứt những bài hát mà Cao Thái Sơn từng thể hiện.