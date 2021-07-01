Nathan Lee đăng đàn tố bị 'bạn' ăn cắp nhạc, thẳng thừng nhắc nhở: 'Nghệ sĩ và kẻ cắp không thể nào là một'

Mới đây, Nathan Lee lại khiến CĐM dậy sóng khi đăng tải bài viết dài "mắng" một người "bạn" mang 2 ca khúc mà anh đã mua độc quyền ra biểu diễn với hàng loạt lời lẽ mỉa mai, sâu cay, ám chỉ như "kẻ ăn cắp".
- Nathan Lee hé lộ ảnh chụp chung với mẹ, nhan sắc của cựu hoa khôi đại học Ngoại Thương đúng là không thể đùa
- Sau 'phốt chồng phốt' với Nathan Lee, Ngọc Trinh lần đầu có chia sẻ dài 'dằng dặc' trên trang cá nhân
Mới đây, sau khi đăng loạt trạng thái chỉ thẳng tên Cao Thái Sơn và thách thức sẽ không để yên, Nathan Lee lại khiến CĐM dậy sóng khi tiếp tục có bài đăng dài trên trang cá nhân về việc có người mang 2 bài hát anh đã mua độc quyền đi biểu diễn mà không xin phép.
Theo đó, "kẻ thù của Ngọc Trinh" tố người này đã sử dụng 2 bài hát nằm trong danh sách mình đã mua độc quyền vĩnh viễn trên mọi lãnh thổ. Đáng chú ý, theo như tiết lộ của Nathan Lee thì anh không hề cấm nghệ sĩ sử dụng 2 ca khúc này, chỉ cần nhắn tin: "Hãy cho phép mình hát bài bạn đã mua độc quyền, giờ này dịch bệnh tôi khổ quá” thì chắc chắn anh sẽ không gây khó dễ mà chấp thuận ngay. Tuy nhiên, theo Nathan Lee, người này đã ngang nhiên biểu diễn kiếm tiền với chất giọng "không thể khắm hơn".
Theo Nathan Lee, hành động này chẳng khác nào "ăn cắp", anh chàng bức xúc: "Bạn đang xúc phạm cả những khán giả đã mua vé để tới xem mình hát. Đồng tiền sạch sẽ họ bỏ ra được bạn trả lại bằng thứ âm nhạc đi ăn cắp về? Đặc biệt, nếu đó là một khán giả nước ngoài, tôi sợ họ sẽ shocked nếu biết rằng, thứ nghệ thuật mình thưởng thức là do ăn cắp được, còn người ca sĩ họ vừa vỗ tay kia lại là một gã ăn trộm".
Cuối bài đăng, cựu người mẫu cũng không quên có đôi lời nhắc nhở hết sức sâu cay: "Ngưng ăn cắp, ngưng thách thức và ngưng trơ trẽn lại, bởi dù sao bạn cũng đang là “nghệ sĩ”. Đừng để khái niệm nghệ sĩ bị vấy bẩn thêm".
Nguồn cơn của dòng trạng thái này được CĐM đồn đoán là do sáng ngày 28/6, một khán giả đã quay lại được toàn bộ màn trình diễn của Cao Thái Sơn và phát lên sóng livestream. Trong đó, nam ca sĩ đang thể hiện 2 ca khúc Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về. Đáng nói, 2 ca khúc này lại thuộc quyền sở hữu độc quyền vĩnh viễn trên mọi lãnh thổ của Nathan Lee. Vì theo chia sẻ từ phía nhạc sĩ Khắc Việt, công ty đã ký hợp đồng và chuyển nhượng độc quyền 2 ca khúc này cho Nathan Lee trong thời hạn 3 năm kể từ ngày 13/6/2021 tới ngày 13/6/2024.
Hiện tại, phía nam ca sĩ Cao Thái Sơn vẫn chưa có động thái gì liên quan đến vụ việc.