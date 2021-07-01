Nathan Lee đăng đàn tố bị 'bạn' ăn cắp nhạc, thẳng thừng nhắc nhở: 'Nghệ sĩ và kẻ cắp không thể nào là một'

Mới đây, sau khi đăng loạt trạng thái chỉ thẳng tên Cao Thái Sơn và thách thức sẽ không để yên, Nathan Lee lại khiến CĐM dậy sóng khi tiếp tục có bài đăng dài trên trang cá nhân về việc có người mang 2 bài hát anh đã mua độc quyền đi biểu diễn mà không xin phép.

Bài đăng của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, "kẻ thù của Ngọc Trinh" tố người này đã sử dụng 2 bài hát nằm trong danh sách mình đã mua độc quyền vĩnh viễn trên mọi lãnh thổ. Đáng chú ý, theo như tiết lộ của Nathan Lee thì anh không hề cấm nghệ sĩ sử dụng 2 ca khúc này, chỉ cần nhắn tin: "Hãy cho phép mình hát bài bạn đã mua độc quyền, giờ này dịch bệnh tôi khổ quá” thì chắc chắn anh sẽ không gây khó dễ mà chấp thuận ngay. Tuy nhiên, theo Nathan Lee, người này đã ngang nhiên biểu diễn kiếm tiền với chất giọng "không thể khắm hơn".