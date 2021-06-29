Nathan Lee 'điểm mặt chỉ tên' Cao Thái Sơn với lời 'tuyên chiến' đầy thách thức: 'Em sẽ không bình yên đâu'

Hậu trường 29/06/2021 15:07

Ồn ào giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn thời gian gần đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi sáng nay "kẻ thù của Ngọc Trinh" lại tiếp tục đăng đàn thách thức ca sĩ họ Cao với lời "tuyên chiến" rất gay gắt.

Thời gian gần đây, ồn ào của Nathan Lee và Cao Thái Sơn khiến CĐM xôn xao không ngừng. Liên tục đấu tố nhau trên MXH, nhưng đỉnh điểm phải kể đến việc Nathan Lee mua đứt toàn bộ 6 ca khúc hit từng gắn liền với sự nghiệp của Cao Thái Sơn.

Tưởng rằng cuộc chiến sẽ chấm dứt khi đã có trong tay gia tài 6 bản hit, nhưng sáng nay, "kẻ thù" của Ngọc Trinh lại bất ngờ "tuyên chiến" lần nữa khi gọi thẳng tên ca sĩ họ Cao và "dằn mặt" với lời lẽ cực gắt.

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Bài đăng của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình 

Cư dân mạng còn đang hoang mang không biết giọng ca sinh năm 1985 lại "đắc tội" gì với "ông hoàng săn nhạc" để bị réo tên thế này thì ở phần bình luận, Nathan Lee bất ngờ tiết lộ sẽ tiếp tục mua tiếp các bài hit của Cao Thái Sơn vì đang dư tiền. 

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Máu shopping nổi lên, Nathan Lee tiếp tục mua bài - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, anh chàng còn thông tin thêm về một nhân tố mới tham gia vào cuộc chiến với những hành động "ném đá giấu tay" chơi xấu mình. Nathan Lee tiết lộ, người này đã lập ra 1001 nick ảo để "tấn công" anh nhưng văn phong và cách viết "còn non".

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Bình luận khiến CĐM hoang mang vì xuất hiện thêm nhân vật mới - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại bài đăng của giọng ca sinh năm 1983 đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, về phía Cao Thái Sơn vẫn chưa động thái đáp trả nào.

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