Nathan Lee bị nghi có vấn đề tâm lý, bạn bè liền hé lộ con người thật của 'ông hoàng thị phi'

Gần đây, Nathan Lee liên tục xuất hiện trên livestream để trò chuyện cùng fan. Nhưng hành động và lời nói của anh chàng khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về vấn đề tâm lý của anh.

Livestream của Nathan Lee trở thành mối quan tâm, thu hút sự chú ý của cư dân mạng trong tời điểm hiện tại. Dạo gần đây, anh thường xuyên phát trực tiếp để gặp gỡ mọi người và liên tục khen người này, mắng người kia, có lúc nói gì đó mà người xem không hiểu nổi. Anh cũng nhận gạch đá từ cư dân mạng về những lời khen chê "thái quá" của mình. Bên cạnh đó, cũng có không ít người bày tỏ sự khó hiểu trước những hành động của Nathan Lee trong suốt thời gian qua. Nathan Lee thường xuyên livestream khen người này, chê người kia - Ảnh chụp màn hình Nhiều người còn thắc mắc: "Nathan Lee có chơi bời gì hay bị vấn đề tâm lý không mà lại nói chuyện như vậy?". Mới đây, một người bạn thân 7-8 năm của anh chàng đã lên tiếng về vấn đề này.

Cụ thể, cô bạn này chia sẻ từ ngày chơi cùng nhau, anh đã có kiểu nói chuyện như vậy: "Lên bổng, xuống trầm, thi thoảng chửi thề con này, con kia, biến thái, kiểu bạn bè thân thiết nói chuyện với nhau nhưng vô cùng tốt tính và xởi lởi với mọi người. Đi chơi với ông ấy là chỉ có ăn và chơi nên mấy người bóc phốt ông ấy không có tiền, kẹt sỉ mình lấy làm ngạc nhiên lắm". Cô bạn đã có một bài đăng khá dài để chia sẻ về tính cách của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình Người bạn này cũng hé lộ Nathan Lee rất nóng tính và hay bị cảm xúc lấn át lý trí, động cái là nói thẳng mặt chẳng nể nang ai, nhưng anh cũng rất rõ ràng, ghét ra ghét, yêu ra yêu chứ không có kiểu trước mặt 1 kiểu sau lưng 1 kiểu. Nên cô khẳng định Nathan Lee là người thẳng thắn, không thích gian dối, làm màu.

Nathan Lee là người ngọt ngào và tử tế - Ảnh chụp màn hình Một người bạn khác của Nathan Lee cũng có dòng chia sẻ trên trang cá nhân về anh chàng cách đây ít giờ. Qua tiếp xúc, cô khảng định Nathan là một người khiến cô tôn trọng. Người này còn chia sẻ thêm: "Ở đời có những thứ mà rất nhiều tiền người ta cũng không thể mua được: Đẳng cấp, tài năng thực sự, trái tim chính trực. Nathan có đủ các thứ ấy nên luôn là mục tiêu khao khát cũng như chơi xấu của rất nhiều người là điều dễ hiểu". Nathan trong một chuyến đi thiện nguyện - Ảnh: FB Người bạn này còn chia sẻ thêm những hình ảnh trong các chuyến đi thiện nguyện của Nathan để chứng minh: "Nathan là người ngọt ngào và tử tế".

Giữa cao trào tranh cãi, Nathan Lee tung bằng chứng tố Cao Thái Sơn 'dàn cảnh' cho người đăng thông tin, bêu xấu mình trên mạng xã hội Cuộc chiến giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee đang trên hồi "gây cấn". Mới đây nhất là loạt tin nhắn mà Nathan Lee đăng tải trên trang cá nhân đã tố Cao Thái Sơn, cho rằng phía nam ca sĩ đã "dàn cảnh" kêu người khác bêu xấu mình trên mạng xã hội.

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