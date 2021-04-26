Cuộc chiến giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee đang trên hồi "gây cấn". Mới đây nhất là loạt tin nhắn mà Nathan Lee đăng tải trên trang cá nhân đã tố Cao Thái Sơn, cho rằng phía nam ca sĩ đã "dàn cảnh" kêu người khác bêu xấu mình trên mạng xã hội.

Cụ thể, sáng 23/4, một trang Facebook cá nhân được cho là bạn của Cao Thái Sơn đã đăng bài "bóc phốt" Nathan Lee "sống ảo". Tài khoản này cho biết căn hộ mà Nathan Lee đang ở tại trung tâm TP.HCM chỉ là đi thuê chứ không phải sở hữu. Ngoài ra, resort sang chảnh ở Phú Quốc mà Nathan Lee từng khoe cũng chỉ là tài sản của bố dượng. Đặc biệt, người này còn tố Nathan Lee "thiếu kiến thức" đến mức nhận Tòa thị chính Paris làm khách sạn nhà mình và rao bán với giá 2.500 tỷ đồng trong đợt Covid-19 vừa qua.



Nội dung bài viết do một tài khoản - người được cho là bạn của Cao Thái Sơn 'bốc phốt' Nathan Lee - Ảnh: FBNV Nathan Lee tung tin nhắn, tố người được cho là Cao Thái Sơn đã 'dàn cảnh' kêu người khác đăng thông tin về mình trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Hình ảnh tin nhắn qua lại giữa Cao Thái Sơn và một tài khoản - người được cho là bạn của nam ca sĩ - Ảnh: FBNV Trước loạt "cáo buộc" "sống ảo", "thiếu kiến thức", "nổ"... thì phía Nathan Lee đã đăng tải bài viết đính chính. Nam ca sĩ cho biết, mình không hề sống ảo như tài khoản kia đã đăng tải. Sáng nay, anh cũng tung ra "bằng chứng" là các tin nhắn, tố Cao Thái Sơn "dàn cảnh" kêu người đăng bài để làm mất danh dự của mình. Nathan Lee còn tuyên bố có thể sẽ khiến Cao Thái Sơn phải hầu tòa vì tội vu khống.

Đặc biệt, về việc nhận Tòa thị chính Paris là khách sạn nhà mình, Nathan Lee cũng đáp trả "cực gắt": "Một lũ ***. Tao có bao giờ nhận cái Tòa thị chính là nhà tao đâu ***, nhà tao ở đối diện mà".

Nathan Lee đính chính lại những thông tin mà phía đối phương đã đăng trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV Nathan Lee không ngần ngại show hình ảnh sống trong căn biệt thự đối diện Tòa thị chính Paris để đáp trả - Ảnh: Internet Trước loạt "bằng chứng" trên, fan hâm mộ Nathan Lee đã lên tiếng bên vực thần tượng. Một cư dân mạng đã bình luận: "Thôi đừng nhắc nữa anh... Giàu quá thì cho người ta đóng tiền phạt cho bớt giàu đi anh...".

CĐM sốc trước nhan sắc 'ngoan hiền' hiếm hoi của Nathan Lee lúc 15 tuổi Mới đây, những hình ảnh của Nathan Lee năm 15 tuổi bất ngờ được cộng đồng mạng "khai quật". Anh chàng gây ngỡ ngàng vì diện mạo thư sinh "ngoan hiền".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-cao-trao-tranh-cai-nathan-lee-tung-bang-chung-to-cao-thai-son-dan-canh-cho-nguoi-dang-thong-tin-beu-xau-minh-tren-mang-xa-hoi-403229.html