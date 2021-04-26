Cuộc chiến giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee đang trên hồi "gây cấn". Mới đây nhất là loạt tin nhắn mà Nathan Lee đăng tải trên trang cá nhân đã tố Cao Thái Sơn, cho rằng phía nam ca sĩ đã "dàn cảnh" kêu người khác bêu xấu mình trên mạng xã hội.
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Cụ thể, sáng 23/4, một trang Facebook cá nhân được cho là bạn của Cao Thái Sơn đã đăng bài "bóc phốt" Nathan Lee "sống ảo". Tài khoản này cho biết căn hộ mà Nathan Lee đang ở tại trung tâm TP.HCM chỉ là đi thuê chứ không phải sở hữu. Ngoài ra, resort sang chảnh ở Phú Quốc mà Nathan Lee từng khoe cũng chỉ là tài sản của bố dượng.
Đặc biệt, người này còn tố Nathan Lee "thiếu kiến thức" đến mức nhận Tòa thị chính Paris làm khách sạn nhà mình và rao bán với giá 2.500 tỷ đồng trong đợt Covid-19 vừa qua.
Trước loạt "cáo buộc" "sống ảo", "thiếu kiến thức", "nổ"... thì phía Nathan Lee đã đăng tải bài viết đính chính. Nam ca sĩ cho biết, mình không hề sống ảo như tài khoản kia đã đăng tải.
Sáng nay, anh cũng tung ra "bằng chứng" là các tin nhắn, tố Cao Thái Sơn "dàn cảnh" kêu người đăng bài để làm mất danh dự của mình. Nathan Lee còn tuyên bố có thể sẽ khiến Cao Thái Sơn phải hầu tòa vì tội vu khống.
Đặc biệt, về việc nhận Tòa thị chính Paris là khách sạn nhà mình, Nathan Lee cũng đáp trả "cực gắt": "Một lũ ***. Tao có bao giờ nhận cái Tòa thị chính là nhà tao đâu ***, nhà tao ở đối diện mà".
Trước loạt "bằng chứng" trên, fan hâm mộ Nathan Lee đã lên tiếng bên vực thần tượng. Một cư dân mạng đã bình luận: "Thôi đừng nhắc nữa anh... Giàu quá thì cho người ta đóng tiền phạt cho bớt giàu đi anh...".