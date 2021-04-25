CĐM sốc trước nhan sắc 'ngoan hiền' hiếm hoi của Nathan Lee lúc 15 tuổi

Hậu trường 25/04/2021 18:24

Mới đây, những hình ảnh của Nathan Lee năm 15 tuổi bất ngờ được cộng đồng mạng "khai quật". Anh chàng gây ngỡ ngàng vì diện mạo thư sinh "ngoan hiền".

Cái tên Nathan Lee hiện tại đang rất hot và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi lùm xùm gay gắt giữa anh và "nữ hoàng nội y Ngọc Trinh" và Cao Thái Sơn.

Mới đây, anh chàng bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại những hình ảnh năm 15 - 16 tuổi ở nước ngoài. 

Nathan Lee 3
Những bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian Nathan Lee sinh sống tại nước ngoài - Ảnh: Internet
Nathan Lee 2
Diện mạo của anh chàng được nhận xét là thư sinh và hiền lành - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh, có thể thấy Nathan Lee mang đậm nét châu Á, dễ dàng nổi bần bật giữa những người bạn bè ngoại quốc. Dù lúc đó chỉ mới khoảng 15 - 16 tuổi nhưng nam người mẫu đã sở hữu chiều cao ấn tượng. 

Nathan Lee 1
Hiện tại Nathan Lee đã sở hữu gương mặt góc cạnh và nam tính hơn - Ảnh: Internet

Nathan Lee là ca sĩ và người mẫu sinh năm 1983. Trong showbiz Việt hiện nay, Nathan Lee nổi tiếng là đại gia sở hữu khối tài sản khủng giàu có. Sinh sống và học tập ở Pháp nên Nathan Lee có cơ hội tiếp xúc với thời trang từ rất sớm. Năm 17 tuổi, anh chàng đã trở thành người mẫu và là một trong những gương mặt Á châu sáng giá của hãng Elite Model Management.

Nathan Lee livestream, bóng gió việc Ngọc Trinh bị mất trộm: ‘Tôi không nghĩ bạn bị mất’ và ‘có nhiều thông tin về vụ mất trộm đó nhưng chưa phải lúc để nói’

Nathan Lee livestream, bóng gió việc Ngọc Trinh bị mất trộm: ‘Tôi không nghĩ bạn bị mất’ và ‘có nhiều thông tin về vụ mất trộm đó nhưng chưa phải lúc để nói’

Sáng nay, Nathan Lee lại dành cả 2 tiếng đồ hồ để livestream nói về những lùm xùm xoay quanh anh và Ngọc Trinh mãi cho đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Xem thêm
Từ khóa:   Nathan Lee người mẫu Nathan Lee ảnh quá khứ của Nathan Lee

TIN MỚI NHẤT

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 13 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 38 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 43 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được Ngọc Hoàng thương tình, khó khăn hóa giải, may mắn tề tựu, LÀM 1 THẮNG 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36