CĐM sốc trước nhan sắc 'ngoan hiền' hiếm hoi của Nathan Lee lúc 15 tuổi

Mới đây, những hình ảnh của Nathan Lee năm 15 tuổi bất ngờ được cộng đồng mạng "khai quật". Anh chàng gây ngỡ ngàng vì diện mạo thư sinh "ngoan hiền".

Cái tên Nathan Lee hiện tại đang rất hot và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng bởi lùm xùm gay gắt giữa anh và "nữ hoàng nội y Ngọc Trinh" và Cao Thái Sơn.

Mới đây, anh chàng bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại những hình ảnh năm 15 - 16 tuổi ở nước ngoài.

Những bức ảnh được chụp trong khoảng thời gian Nathan Lee sinh sống tại nước ngoài - Ảnh: Internet

Diện mạo của anh chàng được nhận xét là thư sinh và hiền lành - Ảnh: Internet

Trong loạt ảnh, có thể thấy Nathan Lee mang đậm nét châu Á, dễ dàng nổi bần bật giữa những người bạn bè ngoại quốc. Dù lúc đó chỉ mới khoảng 15 - 16 tuổi nhưng nam người mẫu đã sở hữu chiều cao ấn tượng.

Hiện tại Nathan Lee đã sở hữu gương mặt góc cạnh và nam tính hơn - Ảnh: Internet

Nathan Lee là ca sĩ và người mẫu sinh năm 1983. Trong showbiz Việt hiện nay, Nathan Lee nổi tiếng là đại gia sở hữu khối tài sản khủng giàu có. Sinh sống và học tập ở Pháp nên Nathan Lee có cơ hội tiếp xúc với thời trang từ rất sớm. Năm 17 tuổi, anh chàng đã trở thành người mẫu và là một trong những gương mặt Á châu sáng giá của hãng Elite Model Management.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cdm-soc-truoc-nhan-sac-ngoan-hien-hiem-hoi-cua-nathan-lee-luc-15-tuoi-403156.html