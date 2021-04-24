Em gái 'khác người' của Nathan Lee: Người tài trong lĩnh vực nghệ thuật, thạo 4 thứ tiếng nhưng lại 'kín như bưng'

Hậu trường 24/04/2021 16:30

Em gái ruột Nathan Lee khác hẳn anh trai, mặc dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thành thạo 4 thứ tiếng nhưng lại vô cùng kín tiếng.

Nathan Lee là cái tên đặc biệt gây chú ý vì những ồn ào showbiz trong thời gian gần đây. Những màn tố nhau gay gắt trên mạng xã hội cùng nhiều nhân vật có tên tuổi như Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn, Xuân Lan... thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng Nathan Lee còn có một cô em gái cực kỳ tài năng, đặc biệt là rất kín tiếng.

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Nathan Lee tiết lộ mình có một cô em gái tài năng và dễ thương - Ảnh: FBNV

Em gái Nathan Lee tên là Ly Trương (SN 1988) có nickname thường được gọi là Foxtly, đây cũng chính là tên tài khoản Instagram của cô nàng. Foxtly đã từng sinh sống và làm việc rất lâu ở Canada trong lĩnh vực thiết kế, thời trang. Cô trở về Việt Nam vào năm 2017, trong thời gian này cô được anh trai giúp đỡ rất nhiều.

Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, phong cách thời trang đầy cá tính, độc đáo pha trộn cùng nét dễ thương khiến mọi người không khỏi ấn tượng về ngoại hình của Ly Trương. Không những vậy, cô còn là người vô cùng tài năng khi nói thành thạo 4 thứ tiếng là tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italy và tiếng Việt.

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Ly Trương sở hữu phong cách thời trang độc đáo - Ảnh: Instagram
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Ly Trương hiện đang làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh: Instagram
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Cận cảnh nhan sắc em gái Nathan Lee - Ảnh: Instagram 

Nathan Lee từng tiết lộ em gái hiện đang là giám đốc nghệ thuật kiêm hoạ sĩ vẽ minh hoạ thời trang và sở hữu nhiều tài lẻ khác khiến người thân vô cùng tự hào. Trên trang cá nhân của Ly Trương, cô cho biết bản thân từng hợp tác với nhiều thương hiệu đình đám của làng thời trang như: Dior, Louboutin, LV, Chanel... và một số thương hiệu làm đẹp nổi bật là Innisfree, L'Oreal, Laneige...

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Tranh Foxtly vẽ anh trai - Ảnh: Internet
Em gái 'khác người' của Nathan Lee: Người tài trong lĩnh vực nghệ thuật, thạo 4 thứ tiếng nhưng lại 'kín như bưng' - Ảnh 6
Nathan Lee chia sẻ anh rất tự hào về em gái - Ảnh: Internet
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Khác hẳn anh trai, Lee Trương dành nhiều thời gian cho công việc, tránh xa thị phi - Ảnh: Internet
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Khoảnh khắc tình cảm của hai anh em nhà Nathan Lee - Ảnh: Internet
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Tài năng của Ly Trương khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Dù cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng dường như tính cách của cả 2 anh em lại rất trái ngược. Nathan Lee thừa nhận bản thân sống khá khép kín còn em gái anh lại có tính cách cởi mở. Tuy nhiên, nhiều người nhận xét rằng nếu trong Showbiz Nathan Lee nổi tiếng với những phát ngôn gây “sốc” với nhiều ý kiến trái chiều thì em gái Foxtly lại còn cách sống điềm đạm hơn, tập trung vào công việc, tránh xa những ồn ào không đáng có.

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