Em gái 'khác người' của Nathan Lee: Người tài trong lĩnh vực nghệ thuật, thạo 4 thứ tiếng nhưng lại 'kín như bưng'

Nathan Lee là cái tên đặc biệt gây chú ý vì những ồn ào showbiz trong thời gian gần đây. Những màn tố nhau gay gắt trên mạng xã hội cùng nhiều nhân vật có tên tuổi như Ngọc Trinh, Cao Thái Sơn, Xuân Lan... thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng Nathan Lee còn có một cô em gái cực kỳ tài năng, đặc biệt là rất kín tiếng.

Nathan Lee tiết lộ mình có một cô em gái tài năng và dễ thương - Ảnh: FBNV

Em gái Nathan Lee tên là Ly Trương (SN 1988) có nickname thường được gọi là Foxtly, đây cũng chính là tên tài khoản Instagram của cô nàng. Foxtly đã từng sinh sống và làm việc rất lâu ở Canada trong lĩnh vực thiết kế, thời trang. Cô trở về Việt Nam vào năm 2017, trong thời gian này cô được anh trai giúp đỡ rất nhiều.