Nathan Lee hé lộ ảnh chụp chung với mẹ, nhan sắc của cựu hoa khôi đại học Ngoại Thương đúng là không thể đùa

Trên trang cá nhân, Nathan Lee khoe ảnh chụp cùng mẹ ruột khiến nhiều người ngỡ ngàng vì mẹ của "ông hoàng drama" sở hữu nhan sắc quý phái, ấn tượng.

Nhân dịp Ngày của mẹ, Nathan Lee đã đăng 1 bức ảnh lên trang cá nhân và gửi lời chúc đến mẹ mình: "Ngày nào cũng là ngày của mẹ!".

Chân dung người mẹ giáo sư của Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình

Được biết, mẹ của Nathan Lee là cựu hoa khôi đại học Ngoại Thương, đồng thời bà cũng là Tiến sĩ Marketing, Giáo sư tại trường ESCP Business School – một trong những ngôi trường lâu đời và danh tiếng trên thế giới.

ESCP Business School là một trường chuyên ngành kinh doanh của châu Âu với các học sở tại Paris, London, Berlin, Madrid và Turin. Mẹ của Nathan Lee có khả năng nói được 3 thứ tiếng (Anh, Pháp, Nga). Nathan Lee cho biết bà cũng là người truyền cảm hứng cho nam ca sĩ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Thời con trẻ, bà từng đại diện Việt Nam tham gia Liên hoan âm nhạc Thế giới tại Nga và đạt huy chương Vàng.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của mẹ Nathan Lee - Ảnh chụp màn hình

Bức hình của Nathan Lee cùng mẹ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Nhiều người sau khi thấy bức ảnh này đều đồng loạt nhận xét nam người mẫu thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nathan-lee-he-lo-anh-chup-chung-voi-me-nhan-sac-cua-cuu-hoa-khoi-dai-hoc-ngoai-thuong-dung-la-khong-the-dua-404621.html