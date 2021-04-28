Sau 'phốt chồng phốt' với Nathan Lee, Ngọc Trinh lần đầu có chia sẻ dài 'dằng dặc' trên trang cá nhân

Những ngày gần đây, ồn ào xoay quanh câu chuyện giữa "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh với Nathan Lee nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Màn đấu tố của hai nhân vật này thậm chí còn được nhận xét là căng thẳng hơn drama Hàn Quốc. Trong khi Nathan Lee liên tục livestream tố cáo và "bóc phốt" thì "chân dài gốc Trà Vinh" giữ thái độ im lặng trước sóng gió và không chia sẻ bất kỳ điều gì liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, "nữ hoàng nội y" chia sẻ: "Cách tốt nhất để hạn chế tổn thương không phải là hạn chế yêu thương mà là học hỏi thật nhiều mỗi ngày để bản thân trở nên trưởng thành hơn, vững vàng hơn, sáng suốt hơn. Để vững tâm theo đuổi thứ hạnh phúc mà mình hằng mong muốn. Muốn không đau khổ thì hãy yêu một cách tỉnh táo với một trái tim chân thành, dùng cả phần lý trí để đưa ra quyết định. Vấp ngã thì đứng dậy phủi tay và bước tiếp, có sao đâu vì hạnh phúc ở trước mặt mà".

Nữ hoàng nội y chia sẻ về quan điểm yêu thương, trưởng thành - Ảnh chụp màn hình

Ở story thứ 2, cô nàng thậm chí còn viết dài hơn lần đầu. Cô viết: "Chúng ta sống giữa đời, việc cần làm là vươn lên nghịch cảnh chứ không phải chạy trốn để né tránh tổn thương. Có thể nhiều người đã từng trải qua đổ vỡ, có người bị phản bội không dưới 1 lần, có người kết hôn rồi không được như ý và bước lùi trở lại vạch xuất phát với một trái tim chi chít vết sẹo không biết bao giờ lành. Nhưng lỗi do từ chính bản thân họ. Từ sự vội vàng trao trái tim nhầm người, đặt niềm tin nhầm chỗ hoặc lỗi ở người yêu thương đã không biết trân trọng tình cảm của họ. Chứ tình yêu thì bản thân nó không có lỗi. Khao khát yêu và được yêu là một điều chính đáng. Và dù bất cứ ai còn trẻ hay đã già, dù chưa yêu bao giờ hay đã yêu nhiều đều xứng đáng cho 1 cơ hội được có được hạnh phúc trọn vẹn sau cùng".