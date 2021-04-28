Sau 'phốt chồng phốt' với Nathan Lee, Ngọc Trinh lần đầu có chia sẻ dài 'dằng dặc' trên trang cá nhân

Hậu trường 28/04/2021 11:54

Sau một thời gian "im hơi lặng tiếng" giữa liên hoàn "phốt" của Nathan Lee thì cuối cùng Ngọc Trinh cũng có động thái đầu tiên.

Những ngày gần đây, ồn ào xoay quanh câu chuyện giữa "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh với Nathan Lee nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Màn đấu tố của hai nhân vật này thậm chí còn được nhận xét là căng thẳng hơn drama Hàn Quốc. Trong khi Nathan Lee liên tục livestream tố cáo và "bóc phốt" thì "chân dài gốc Trà Vinh" giữ thái độ im lặng trước sóng gió và không chia sẻ bất kỳ điều gì liên quan đến vụ việc. 

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Ồn ào giữa Nathan Lee và Ngọc Trinh được quan tâm, theo dõi những ngày qua - Ảnh: Internet

Thế nhưng bất ngờ vào nửa đêm hôm qua, Ngọc Trinh đã đăng tải hàng loạt những dòng trạng thái lên trang Instagram cá nhân về việc yêu thương và trưởng thành. 

Cụ thể, "nữ hoàng nội y" chia sẻ: "Cách tốt nhất để hạn chế tổn thương không phải là hạn chế yêu thương mà là học hỏi thật nhiều mỗi ngày để bản thân trở nên trưởng thành hơn, vững vàng hơn, sáng suốt hơn. Để vững tâm theo đuổi thứ hạnh phúc mà mình hằng mong muốn. Muốn không đau khổ thì hãy yêu một cách tỉnh táo với một trái tim chân thành, dùng cả phần lý trí để đưa ra quyết định. Vấp ngã thì đứng dậy phủi tay và bước tiếp, có sao đâu vì hạnh phúc ở trước mặt mà". 

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Nữ hoàng nội y chia sẻ về quan điểm yêu thương, trưởng thành - Ảnh chụp màn hình

Ở story thứ 2, cô nàng thậm chí còn viết dài hơn lần đầu. Cô viết: "Chúng ta sống giữa đời, việc cần làm là vươn lên nghịch cảnh chứ không phải chạy trốn để né tránh tổn thương. Có thể nhiều người đã từng trải qua đổ vỡ, có người bị phản bội không dưới 1 lần, có người kết hôn rồi không được như ý và bước lùi trở lại vạch xuất phát với một trái tim chi chít vết sẹo không biết bao giờ lành. Nhưng lỗi do từ chính bản thân họ. Từ sự vội vàng trao trái tim nhầm người, đặt niềm tin nhầm chỗ hoặc lỗi ở người yêu thương đã không biết trân trọng tình cảm của họ. Chứ tình yêu thì bản thân nó không có lỗi. Khao khát yêu và được yêu là một điều chính đáng. Và dù bất cứ ai còn trẻ hay đã già, dù chưa yêu bao giờ hay đã yêu nhiều đều xứng đáng cho 1 cơ hội được có được hạnh phúc trọn vẹn sau cùng". 

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Story 'so deep' của cô nàng trên tài khoản Instagram - Ảnh chụp màn hình

Dù không nhắc đến bất kỳ ai cụ thể, cũng không đá động đến những ồn ào thị phi với Nathan Lee, nhưng những dòng trạng thái này của Ngọc Trinh khiến cư dân mạng một phen "đoán già đoán non" về ý nghĩa sâu xa mà "chân dài" muốn nói. Liệu cô nàng đang muốn nói tới Nathan Lee hay đơn giản chỉ là những bài học quý báu trong cuộc sống mà người đẹp gốc Trà Vinh đã rút ra được?

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Sau loạt "phốt" bị chê sống ảo, Ngọc Trinh đáp trả bằng hành động gây sốc, khiến ai cũng ngỡ ngàng vì độ giàu có và chịu chi của mỹ nhân gốc Trà Vinh.

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