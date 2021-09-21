FC Thủy Tiên chính thức lên tiếng về 'tạm khóa báo có', tuyên bố đanh thép đập tan 'thủ thuật của cung sao kê'

Hậu trường 21/09/2021 18:56

Chiều nay 21/9, FC Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng về thuật ngữ "tạm khóa báo có" nhằm giải đáp thắc mắc, đồng thời "đập tan" "thủ thuật" của "cung sao kê".

Ngay sau khi Thủy Tiên - Công Vinh công khia sao kê đây fđủ từ livestream đến đăng tải bản mềm lên MXH, nữ đại gia đất Bình Dương đã có buổi phát trực tiếp để bàn luận về chuyện từ thiện của nữ ca sĩ. Đáng chú ý, nữ CEO liên tục nhấn mạnh thuật ngữ "tạm khóa báo có" có trong chứng từ ngân hàng. 

Nữ đại gia cho biết: "Tạm khóa báo có không phải là đóng tài khoản. Đây là thủ thuật không phải ai cũng biết". Theo đó, nữ CEO khẳng định, khi tài khoản ở trạng thái "tạm khóa báo có" thì vẫn thực hiện được một số chức năng như thường.

Chính vì vậy, bà cho rằng khi Thủy Tiên "tạm khóa báo có" tài khoản, nếu có người chuyển tiền đến thì vẫn có thể nhận được, nhưng số tiền đó không vào tài khoản ngay mà treo lơ lửng trên một không gian. Tới khi nào giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc yêu cầu hủy chế độ "tạm khóa báo có", khoản tiền trên sẽ lập tức đổ vào tài khoản cô.

Nữ CEO cũng khẳng định, toàn bộ số tiền trên "không gian" này chỉ có Thủy Tiên và ngân hàng biết.

Ngay sau buổi phát trực tiếp này, từ khóa "tạm khóa báo có" đã ngay lập tức leo lên top tìm kiếm và trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của cư dân mạng. Hàng loạt ý kiến trái chiều đã nổ ra xung quanh thuật ngữ này. 

Trước những nghi vấn từ dư luận, chiều nay 21/9, FC Thủy Tiên đã chính thức lên tiếng nhằm giải đáp thắc mắc, đồng thời "đập tan" "thủ thuật" của "cung sao kê".

Thuy Tien 2
Bài đăng của FC Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, FC của nữ ca sĩ khẳng định, khi chủ tài khoản yêu cầu "tạm khóa báo có", những khoản tiền chuyển vào sẽ bị chặn lại theo quy định của ngân hàng. Số tiền bị đóng băng sẽ bị treo trong khoảng vài chục phút hoặc vài ngày theo quy định của từng ngân hàng, nhưng sau đó đều được hoàn trả cho người chuyển.

Ngoài ra, trong giấy tờ sao kê của Thủy Tiên không hề nhận thêm bất cứ khoản tiền nào. Điều này có nghĩa là toàn bộ tiền đã được hoàn trả cho người gửi. Phía FC cho biết: "Bạn có thể tự mình kiểm chứng bằng cách chuyển khoản vào stk Thủy Tiên để thấy tiền tự trả về trong vài chục phút".

Bên cạnh đó, FC còn tung loạt bằng chứng để chứng tỏ nhiều MTQ đã kiểm chứng bằng cách chuyển vào stk của Thủy Tiên và nhận được lại tiền chỉ sau một khoảng thời gian ngắn.

Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người cũng đồng tình và khẳng định nữ CEO đã nhầm lẫn khi thông báo về thuật ngữ "tạm khóa báo có".

Hiện những diễn biến liên quan đến vụ ồn ào nghệ sĩ Việt từ thiện lũ lụt vào năm ngoái vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh tạm khóa báo có

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