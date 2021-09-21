Sau nhiều lần có phát ngôn sốc về vấn đề sao Việt từ thiện , lại phát hành cả nhạc phẩm "Tôi không sao kê đâu", Duy Mạnh tiếp tục gây bão mạng xã hội bởi những quan điểm về việc nghệ sĩ sao kê trên Facebook.

Vì trên cộng đồng Facebook có cả triệu thằng 'thánh soi' dù nghệ sĩ có diễn giỏi cỡ mấy, rồi thế nào cũng bị bọn 'thánh soi' nó bóc phốt.

Giọng ca "Kiếp đỏ đen" thẳng thắn bày tỏ: "Tớ nói thật, mấy anh hát, chị hát làm cái nghề diễn. Khi đã là một cái nghề rồi thì diễn trên sân khấu và diễn ngoài đời rất dễ. Nhưng thú thật là lên Facebook để mà diễn là khó nhất.

Và đặc biệt là vấn đề làm từ thiện. Làm từ thiện nếu mà có lỡ đớp rồi thì kệ thiên hạ muốn nói gì thì nói. Tiền đã vào túi rồi thì phải học chữ 'nhẫn', thậm chí là 'nhục' mà giữ lấy tài sản sau này mà phòng thân.

Mặc kệ cho thiên hạ chửi chán thì cũng mỏi mồm thôi. Mà cái người chửi thì sau này cũng phải già đi rồi rụng hết răng, còn mỗi cái lợi... mồm móm mém thì còn sức đâu mà chửi?".

Duy Mạnh nhắc đi nhắc lại chuyện sao kê là 'dại' - Ảnh chụp màn hình

Thậm chí anh chàng còn "hiến kế" cho một vài nhân vật cách tránh bão dư luận bằng cách "im lặng" nếu có lỡ "ỉm" tiền bỏ túi riêng. Nam ca sĩ viết: "Tốt nhất là mấy anh hát, chị hát cứ lặng lẽ mà ỉm số tiền đó cất cho thật kỹ vào. Khi nào chính quyền họ vào cuộc thì lúc đó hẵng hay. Nếu chính quyền hỏi gắt quá thì cùng lắm bảo em vẫn giữ số tiền đó để lần sau còn làm từ thiện các chú ạ. Dự định của em là dùng số tiền này làm từ thiện trong 10-20 năm ạ. Cơm không ăn gạo vẫn còn đó, có gì đâu mà lo?".

Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh đó, cha đẻ ca khúc Tôi không sao kê đâu cho rằng việc đăng sao kê lên Facebook chẳng khác nào chỉ "lạy ông tôi ở bụi này", là dại là ***.

Dù không chỉ đích danh cá nhân nào, nhưng quan điểm của Duy Mạnh đã thu hút rất nhiều sự quan và bàn tán từ phía dư luận. Đây không phải là lần đầu tiên nam ca sĩ lên tiếng về vấn đề này. Nhìn qua nhiều người cứu ngỡ anh đang "hiến kế" cho nghệ sĩ Việt, song netizen chắc mẩm "vua cà khịa" thẳng như ruột ngựa này chỉ đang châm chọc một số đối tượng "giấu tên". Hiện bài đăng của Duy Mạnh vẫn đang gây bão MXH vì "thô nhưng thật".