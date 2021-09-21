Thêm một nghệ sĩ Việt nhiễm COVID-19: Đi hát ở khu cách ly cả tháng không sao, về nhà lấy thức ăn từ shipper thì phát hiện dương tính

Hậu trường 21/09/2021 09:00

Tối 20/9, trên trang cá nhân, ca sĩ Quách Tuấn Du bất ngờ thông báo dương tính với COVID-19 khiến cư dân mạng bất ngờ và lo lắng.

Tối ngày hôm qua 20/9, khán giả lại thêm một lần lo lắng và hoang mang khi ca sĩ Quách Tuấn Du chia sẻ bản thân đã bị nhiễm COVID-19. Trên trang cá nhân, anh đăng tải hình ảnh đi test COVID-19 và kết quả cho ra dương tính.

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Bài đăng của nam ca sĩ - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, nam ca sĩ viết: "Mọi người hết sức cẩn thận nha. Đi hát khu cách li cả tháng không sao, về nhà cách li 1 tháng nay kỹ lưỡng quá trời chỉ đi lấy thức ăn shipper thôi mà vậy đó. Tới công chuyện luôn. Tự test nhiều lần âm tính, nhưng thấy dấu hiệu trong người không khoẻ phải nhờ nhân viên y tế test cho chắc. Thế là tới công chuyện luôn, phải hết sức cẩn thận chiến đấu với con Covid này không được chủ quan".

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Que test Covid-19 cho kết quả dương tính - Ảnh: FBNV

Quách Tuấn Du cho rằng khả năng mình bị nhiễm COVID-19 khi đi nhận đồ từ shipper vì trước đó, nam ca sĩ từng đi hát ở khu cách ly nhưng không bị nhiễm bệnh. Đến ngày 20/8, anh dừng đi hát và cách ly tại nhà. Kể từ thời gian đó, Quách Tuấn Du hạn chế ra ngoài, không tiếp xúc với mọi người, thực hiện đầy đủ 5K và chỉ xuống nhận đồ từ shipper.

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Nam ca sĩ hiện đang cách ly, điều trị tại nhà - Ảnh: FBNV

Ngay lập tức người hâm mộ đã để lại nhiều bình luận lo lắng và chúc anh sớm ngày hồi phục.

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Từ khóa:   COVID-19 ca sĩ Quách Tuấn Du Quách Tuấn Du nhiễm COVID-19

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