Võ Hoàng Yến 'e ấp' bên trai lạ có vẻ ngoài cực phẩm, CĐM vỡ òa 'lẽ nào đã chịu công khai người yêu'?

Hậu trường 20/09/2021 15:47

Sau nhiều lần chia sẻ cuộc sống bên trờ Tây với bạn trai, Võ Hoàng Yến vẫn tuyệt nhiên không chịu để CĐM chiêm ngưỡng 'dung nhan'. Đến sáng nay, bức ảnh thân thiết bên 'trai lẹ' khiến MXH bình luận rôm rả.

Từ sau khi đặt chân đến trời Tây, Võ Hoàng Yến liên tục chiêu đãi "con dân" những bữa "cẩu lương" ngọt đến lụi tim. Tuy nhiên "dung nhan" của bạn trai lại tuyệt nhiên giấu nhẹm. Điều này đã khiến cư dân mạng liên tục tò mò và thắc mắc "liệu người đàn ông nào đã nắm giữ được trái tim chân dài đình làng mẫu Việt Nam?".

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Người yêu của chân dài chưa từng lộ mặt - Ảnh: FBNV

Đến sáng nay 20/9, siêu mẫu bất ngờ chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại khoảnh khắc tung tăng trên đất Mỹ. Một trong những bức ảnh của Võ Hoàng Yến xuất hiện chàng trai lạ óc vẻ ngoài vô cùng hút mắt. Ngay lập tức, cư dân mạng đã cho rằng Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 cuối cùng đã chịu công khai người tình ở Mỹ sau thời gian dài giấu kín.

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Trai lạ sở hữu nhan sắc cực phẩm - Ảnh: FBNV

Không ít netizen đã tràn vào bài viết và để lại bình luận khen cặp đôi "trai tài gái sắc". Tuy nhiên, đáp lại những đợi mong của fan hâm mộ, cô nàng đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận và khẳng định đây chỉ "chị em tốt", bạn bè thân thiết mà thôi.

 

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Võ Hoàng Yến khẳng định 'chị em' khiến cư dân mạng mừng hụt - Ảnh chụp màn hình

Được biết, bạn trai Việt kiều hơn cô 13 tuổi, kinh doanh ẩm thực. Cả hai quen nhau từ 2018, hẹn hò tới nay được 3 năm. Võ Hoàng Yến và người tình bí ẩn từng lên kế hoạch cưới xin vào tháng 7/2020, nhưng phải tạm hoãn vì tình hình dịch bệnh.

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Tình bể bình nhưng tuyệt nhiên không để người ấy lộ mặt - Ảnh: FBNV

Sau gần 1 năm rưỡi yêu xa do ảnh hưởng của Covid-19, Võ Hoàng Yến sang Mỹ thăm bạn trai vào giữa tháng 6/2021. 

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