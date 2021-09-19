Thánh 'soi' tiếp tục phát hiện 'nghi vấn' trong sao kê của Thủy Tiên: Có 'lịch sử chỉnh sửa' trước 1 ngày ra ngân hàng, netizen 'chỉ điểm' 'thế lực' nhúng tay vào?

Mặc dù đã công khai sao kê trong livestream cũng như trên MXH, song cặp đôi Thủy Tiên - Công Vinh vẫn vướng phải vô số những tranh cãi.

Chiều ngày 17/9, Công Vinh nắm chặt tay Thủy Tiên đến ngân hàng để thực hiện buổi sao kê được ví như "phi vụ thế kỷ" của showbiz Việt. Mặc dù đã trình bày ngọn ngành và đăng tải tất cả lên trang cá nhân, song 18.000 tờ sao kê của Thủy Tiên vẫn vấp phải nhiều tranh cãi. Mới đây nhất, nhiều netizen trong các hội nhóm trên Facebook đã bất ngờ phát hiện đường link truy cập vào drive chứa những trang sao kê có vấn đề. Cụ thể, nhiều người chỉ rõ file sao kê đã được chỉnh sửa vào 2 ngày 15 và 16/9, trước khi ngân hàng giao sao kê bằng giấy. Đặc biệt "thế lực" đằng sau vụ chỉnh sửa này lại có tên "Thủy Tiên FC".

Cư dân mạng chỉ ra điểm lạ - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nhiều người cũng có phát hiện tương tự khi bấm vào lịch sử chỉnh sửa của những file chứa sao kê. Ngay lập tức, không ít cư dân mạng đã tỏ ra khó hiểu, đồng thời đặt nghi vấn "Liệu có phải bản mềm sao kê đã được gửi đến từ trước ngày 17/9, và phía Thủy Tiên có xử lý dữ liệu trước khi đăng tải hay không?". Nhiều người phát hiện đối tượng chỉnh sửa có tên 'Thủy Tiên FC' - Ảnh: Internet Ở phần 'lần sửa đổi gần đây nhất' hiện ngày 15/9/2021 - Ảnh: Internet Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra xoay quanh vấn đề này. Không ít ý kiến cho rằng vợ chồng nữ ca sĩ chỉ ra ngân hàng nhận giấy "lấy lệ" và việc sao kê này hoàn toàn không có hiệu lực chứng minh bất kỳ điều gì.

Bình luận của 1 cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Thậm chí nhiều người còn nhận định với số thời gian ít ỏi sau khi nhận sao kê về, Thủy Tiên và Công Vinh dù có "3 đầu, 6 tay" cũng không tải ên drive nhanh như vậy. Song, trên thực tế, cũng có cư dân mạng tinh ý nhận ra những trang sao kê được Thủy Tiên đăng lên ở dạng PDF, không phải ảnh chụp tay. Nên việc nhiều người tố nữ ca sĩ gian dối là vô căn cứ. Hai ý kiến trái chiều xoay quanh phát hiện về file sao kê - Ảnh chụp màn hình Mặc dù chỉ mới là phỏng đoán của một số cá nhân và vẫn chưa có lý giải xác đáng về nghi ngờ này, nhưng những bình luận trái chiều xung quanh 18.000 trang sao kê của giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc vẫn liên tục được đưa ra và gây bão MXH.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-soi-tiep-tuc-phat-hien-nghi-van-trong-sao-ke-cua-thuy-tien-co-lich-su-chinh-sua-truoc-1-ngay-ra-ngan-hang-netizen-chi-diem-the-luc-nhung-tay-vao-425296.html