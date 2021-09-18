Trấn Thành trở lại Facebook sau nhiều ngày im ắng hậu 'bão sao kê', thành tâm xin Tổ ngành đúng 2 điều

Nhân ngày giỗ Tổ ngành sân khấu, Trấn Thành cũng có mâm lễ để bày tỏ lòng thành, đồng thời không quên khấn xin một điều.

Sau nhiều ngày im ắng trên MXH Facebook, Trấn Thành đã quay trở lại và đăng tải mâm lễ hai vợ chồng chuẩn bị để dâng lên Tổ ngành nhân ngày giỗ. Không cầu kỳ và thịnh soạn như mọi năm, năm nay, nam MC chỉ bày biện đơn giản với trái cây, bánh ngọt, một bức tranh thư pháp treo trên tường...

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Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết: "Năm nay con chỉ có 1 góc nhỏ để tâm sự với người! Xin Tam Vị Thánh Tổ linh thiêng luôn ở bên, tiếp thêm sức mạnh cho con đủ trí lực để trọn đời phụng sự nghiệp Tổ".

Mâm lễ của vợ chồng Hari - Trấn Thành - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ vì tình hình dịch bệnh nên ông xã Hari không chuẩn bị cầu kỳ như mọi năm mà chỉ đơn giản nhất có thể. Dù vậy cũng không quên bày tỏ lòng thành và khẩn xin được Tổ đãi, tiếp thêm "trí - lực" để tiếp tục sống với con đường nghệ thuật.

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều người cũng bày tỏ sự ủng hộ và tin tưởng nam MC sau vu ồn ào sao kê từ thiện. Thậm chí có người còn không quên nhắc đến "kèo thơm" 50 tỷ và chúc ông xã Hari Won sớm lấy được số tiền này từ túi của nữ đại gia Bình Dương.

Sau lần "đánh úp" 1.000 trang sao kê, Trấn Thành gần như "mất tăm" trên MXH Favebook, nam diễn viên hài chỉ đôi lần đăng tải hình ảnh nấu ăn trên Instagram. Hiện mọi động thái của "bố già" vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-thanh-tro-lai-facebook-sau-nhieu-ngay-im-ang-hau-bao-sao-ke-thanh-tam-xin-to-nganh-dung-2-dieu-425210.html