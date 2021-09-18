Số tiền mà Thủy Tiên phải chi trả để có được 18.000 trang sao kê đã ngay lập tức gây sốc cho nhiều người vì để minh bạch giấc mơ bạc tỷ của nữ đại gia, vợ chồng chân sút xứ Nghệ đã phải tiêu tốn không ít.

Chiều hôm qua 17/9, buổi livestream thông báo minh bạch về giấy tờ sao kê trong đợt cứu trợ miền Trung vào năm ngoái đã được Thủy Tiên phát trực tiếp trên trang Fanpage của mình. Qua đoạn clip, có thể thấy số giấy sao kê của hai vợ chồng thuộc hàng "khủng" khi có đến hơn 18.000 tờ, được xếp gọn gàng trong nhiều thùng giấy lớn. Số thùng giấy chứa sao kê thộc hàng khủng - Ảnh chụp màn hình Ngay sau đó, cô cũng đăng tải công khai link drive giấy tờ từ ngân hàng và chính quyền địa phương đẻ dư luận kiểm chứng. Đồng thời, giọng ca Ngôi nhà hạnh phúc khẳng định sau này sẽ vẫn tiếp tục làm thiện nguyện, nhưng sẽ không kêu gọi từ cộng đồng nữa mà dùng tiền cá nhân.

Bài đăng tối qua của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình Trước 18.000 trang sao kê cực khủng của Thủy Tiên, nhiều netizen đã nhanh chóng tính nhẩm ra số tiền hai vợ chồng phải chi trả cho ngân hàng để thực những "thùng giấy" sao kê này. Nhiều người khẳng định phải tốn đến 90 triệu đồng để có được 18.000 "tờ A4" chi chít như trong livestream. Cụ thể, nếu như áp dụng mức phí 5.000 đồng cho mỗi trang sao kê và nhân lên tổng số trang, thì sẽ ra số tiền phía nữ ca sĩ phải thanh toán cho ngân hàng. Chi phí sao kê tại ngân hàng - Ảnh: Internet Con số này đã ngay lập tức gây sốc cho nhiều người vì để minh bạch giấc mơ bạc tỷ của nữ đại gia, vợ chồng chân sút xứ Nghệ đã phải tiêu tốn không ít. Đặc biệt, trong lúc dịch bệnh, giới nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập.

Thủy Tiên và Công Vinh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ trong mùa dịch - Ảnh minh họa: Internet Cũng trong bài đăng tối qua, Thủy Tiên đã nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc. Bất kể đó là ai, doanh nhân, CEO, hay những người có địa vị trong xã hội. Tiên và Vinh tin rằng không có bất cứ một cá nhân và tổ chức nào có thể đứng trên pháp luật".

Luật sư lên tiếng về 'phi vụ' sao kê 'thế kỷ': Thủy Tiên không có nghĩa vụ chứng minh đúng sai, ai nói họ ăn chặn mới phải làm sáng tỏ Luật sự của Công Vinh - Thủy Tiên cũng lên tiếng cho biết, khẳng định lại thông báo kiện tụng của hai vợ chồng là có thật và chính xác 100%. Ngoài ra, ông cũng giải đáp một số thắc mắc khiến cư dân mạng vô cùng bất ngờ.

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