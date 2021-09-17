Hậu livestream sao kê, Thủy Tiên đăng tải 'tất tần tật' lên MXH, nhấn mạnh 2 điều dư luận thắc mắc bấy lâu

Hậu trường 17/09/2021 19:22

Sau buổi livestream tại ngân hàng, Thủy Tiên đã đăng tải toàn bộ nội dung và link drive hơn 18.000 trang sao kê kèm giấy tờ xác nhận của chính quyền địa phương để CĐM kiểm chứng.

Chiều nay, buổi livestream thông báo minh bạch về giấy tờ sao kê trong đợt cứu trợ miền Trung vào năm ngoái đã được Thủy Tiên phát trực tiếp trên trang Fanpage của mình. Qua đoạn clip, có thể thấy số giấy sao kê của hai vợ chồng thuộc hàng "khủng" khi có đến hơn 18.000 tờ, được xếp gọn gàng trong nhiều thùng giấy lớn.

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Hai vợ chồng xuất hiện tại ngân hàng - Ảnh chụp màn hình

Như đã hứa trước đó, sau buổi phát trực tiếp, cô sẽ công khai toàn bộ trên Facebook để cư dân mạng vào kiểm chứng. Các đây ít phút, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc đã tung "tất tần tật" lên trang Fanpage kèm lời trần tình dài dằng dặc.

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Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, Thủy Tiên nhấn mạnh 2 vấn đề được dư luận rất quan tâm chính là sao kê và lịch trình thiện nguyện miền Trung. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Tiên khẳng định chỉ dùng và thông báo bằng duy nhất 1 STK XXX746 để kêu gọi từ thiện tại miền Trung. Tài khoản đuôi XXX812 là tài khoản visa của Tiên, Tiên đã sao kê từ 11/10/2020 đến 10/04/2021 up lên post này để chứng minh là trong suốt thời gian kêu gọi miền Trung Tiên không hề kêu gọi bằng stk này, không có bất cứ giao dịch chuyển tiền ủng hộ miền trung nào vào stk này hết ạ".

Về lịch trình từ thiện tại miền Trung, Thủy Tiên cho hay quá trình đi thực tế của mình chia làm 4 đợt. Trong bài đăng, Thủy Tiên cũng trình bày rõ ràng địa điểm và hoạt động của mình. Nữ ca sĩ không quên gửi lời cảm ơn MTQ và chính quyền địa phương. Bà xã Công Vinh viết: "Trong chuyến đi này, các cơ quan nhà nước đã hỗ trợ Tiên hết mình trong việc lập danh sách, tổ chức, tập hợp bà con, phát phiếu, kiểm soát và xác nhận trong từng đợt cứu trợ. Quá trình Tiên trao – nhận cũng được chính quyền hỗ trợ, đối chiếu và giám sát toàn bộ quá trình. Do đó, giấy tờ xác nhận từ cơ quan các cấp đều có thông tin về thời điểm, số tiền, chữ ký, dấu mộc đỏ xác thực".

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Nữ ca sĩ đăng kèm link drive - Ảnh chụp màn hình

Cuối bài đăng, Thủy Tiên khẳng định sẽ tiếp tục làm thiện nguyện nhưng sẽ rút kinh nghiệm và chỉ làm cá nhân, tránh thị phi. Bà mẹ một con gay gắt: "Toàn bộ sao kê ngày hôm nay sẽ được gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra nhằm lấy lại sự minh bạch cho cả hai vợ chồng. Đồng thời, chúng tôi sẽ chính thức khởi kiện một số cá nhân cố tình tung những tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, công việc. Bất kể đó là ai, doanh nhân, CEO, hay những người có địa vị trong xã hội".

Hiện bài đăng của nữ ca sĩ vẫn đang thu hút sự theo dõi và quan tâm lớn từ cư dân mạng.

Nóng: Công Vinh 'đáp gọn' vụ Thủy Tiên dùng nhiều số tài khoản kêu gọi từ thiện, tuyên bố khởi kiện, bất kể là doanh nhân hay CEO

Nóng: Công Vinh 'đáp gọn' vụ Thủy Tiên dùng nhiều số tài khoản kêu gọi từ thiện, tuyên bố khởi kiện, bất kể là doanh nhân hay CEO

Trong đoạn livestream công khai thùng giấy sao kê "khủng" tại ngân hàng cách đây ít phút, Công Vinh đã lên tiếng nói rõ về số tài khoản có 3 chữ số cuối là 812 của Thủy Tiên. Đồng thời gửi thông báo nóng, khẳng định sẽ khởi kiện.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Thủy Tiên sao kê Công Vinh

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