Động thái của Thủy Tiên và Công Vinh trước khi diễn ra buổi minh bạch từ thiện, những trang sao kê đầu tiên được hé lộ

Hậu trường 17/09/2021 15:25

Cách đây ít phút, cả Công Vinh và Thủy Tiên đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên tại phòng giao dịch của ngân hàng và thông báo sẽ livestream nóng ngay sau đó.

Chiều nay, Thủy Tiên Công Vinh đã có mặt tại ngân hàng để tiến hành hoàn tất công việc nhận sao kê. Cách đây ít phút, cả hai vợ chồng đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân về việc này. 

Cụ thể, Thủy Tiên đăng tải ảnh nhận giấy có đóng dấu từ ngân hàng và thông báo: "Mình đã nhận sao kê trước sự chứng kiến của truyền thông báo chí, sau khi nhận xong mình sẽ live luôn công bố ngay luôn sau đây cho tất cả truyền thông có mặt tại đây... và các MTQ cùng nắm".

Về phía Công Vinh, chân sút gốc Nghệ An cũng có bài đăng thông báo về việc hai vợ chồng đang nhận sao kê từ ngân hàng và sẽ công khai "ngay và luôn".

Trước đó, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc cho biết buổi livestream sẽ dời xuống 3h và tiết lộ có 18.000 trang sao kê.

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Những trang sao kê đầu tiên - Ảnh chụp màn hình

Hiện buổi livestream đã được bắt đầu trên trang Fanpage của Thủy Tiên và nhận được lượt xem cực khủng. 

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Thủy Tiên Công Vinh sao kê có lẽ là sự kiện hot nhát showbiz Việt lúc này, trước giờ G, khung cảnh tại ngân hàng đã khiến nhiều người bất ngờ.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Thủy Tiên sao kê

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