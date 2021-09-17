Hậu sao kê, MC Phan Anh 'thừa thắng xông lên', được CĐM 'bảo kê', đáp trả thay khi bị antifan xỉa xói 'đạo đức giả'

Mặc lời ra tiếng vào, trên fanpage chính thức, MC Phan Anh vừa đăng tải 1 bài viết chia sẻ việc sẽ là khách mời tham dự chương trình dành cho thiếu nhi. CĐM nhận định có lẽ sau thời gian "đóng băng" sự nghiệp thì giờ nam MC đã dần trở lại với công việc nghệ thuật.

Sau 1 thời gian dài khiến dư luận tranh cãi không ngừng vì màn từ thiện màu lũ nhiều năm trước, mới đây MC Phan Anh bất ngờ lại gây chú ý với cư dân mạng sau khi tung bản sao kê nặng 6,5 kg. Màn tung sao kê này đã nhận được rất nhiều phản ứng từ dư luận. Nhiều người ủng hộ hành động của nam MC, tuy nhiên cũng có không ít netizen cho rằng Phan Anh lợi dụng thời cơ để thu hút sự quan tâm của khán giả. Phan Anh gây sốc với 6,5kg giấy sao kê - Ảnh: FBNV Mặc lời ra tiếng vào, trên fanpage chính thức, MC Phan Anh vừa đăng tải 1 bài viết chia sẻ việc sẽ là khách mời tham dự chương trình dành cho thiếu nhi. CĐM nhận định có lẽ sau thời gian "đóng băng" sự nghiệp thì giờ nam MC đã dần trở lại với công việc nghệ thuật.

Hoạt động mới nhất của nam MC - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh những lời khen ngợi, phía dưới phần bình luận, Phan Anh bất ngờ nhận về những ý kiến trái chiều. Một số antifan còn dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích anh. Tuy nhiên, phản ứng của của cư dân mạng lại là điều đáng chú ý. Bình luận của CĐM - Ảnh chụp màn hình Đa số netizen đều quay xe bênh vực nam nghệ sĩ và chỉ trích những người có thái độ xỉa xói anh. Nhiều người còn khuyên Phan Anh nên bỏ ngoài tai bình luận tiêu cực vì những hành động mà anh đã làm đủ để chứng minh tấm lòng và con người của anh.

Cư dân mạng ủng hộ Phan Anh - Ảnh chụp màn hình Thời gian qua, chuyện sao kê tiền từ thiện của nghệ sĩ trở thành đề tài nóng trong giới showbiz Việt với hàng loạt những vấn đề bên lề được đưa ra mổ xẻ. Hàng loạt cái tên như Thủy Tiên, Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng,... bị yêu cầu sao kê minh bạch tiền quyên góp từ thiện trong đợt lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020 khiến dư luận được một phen nháo nhào. Trước đó, trong bài đăng sao kê của mình, MC Phan Anh cũng nhắn nhủ: “Tôi mong các bạn hãy xem, hãy soi thật kỹ. Nếu thấy bất kể dấu hiệu nào về việc mình ăn chặn từ thiện xin hãy kiện mình, xin hãy tố cáo mình với cô.ng an, với tòa án hoặc các cơ quan báo chí truyền thông. Mình sẵn sàng dành thời gian cho tất cả".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-sao-ke-mc-phan-anh-thua-thang-xong-len-duoc-cdm-bao-ke-dap-tra-thay-khi-bi-antifan-xia-xoi-dao-duc-gia-424911.html