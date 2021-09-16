Trước khi 'bão sao kê' đổ bộ, Phương Thanh có đôi lời tâm sự gây hoang mang cực mạnh: 'Người nào mang nghiệp gì thì tùy vào hoàn cảnh sẽ lộ ra bản chất'

Giữa lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiện gặp nhiều "lời ra tiếng vào" của dư luận, Phương Thanh đã bộc bạch thẳng thắn quan điểm thiện nguyện của bản thân.

Thời gian gần đây, hàng loạt nghệ sĩ đình đám bị kéo vào ồn ào sao kê sau màn bóc phốt và tố cáo gay gắt của một nữ doanh nhân. Những cái tên gây sốt MXH như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, Trang Trần... lần lượt bị réo gọi. Người chọn im lặng, người lại gay gắt kiện tụng, cũng có người sao kê minh bạch dù vẫn vấp phải vô vàn gạch đá. Giữa lúc nghệ sĩ làm từ thiện gặp nhiều "lời ra tiếng vào" của dư luận, Phương Thanh đã bộc bạch thẳng thắn quan điểm thiện nguyện của bản thân.

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Theo đó, nữ ca sĩ khẳng định từ trước đến nay bản thân đi làm từ thiện luôn hạn chế việc nhận sự cứu trợ bằng "tiền mặt hay tiền chuyển khoản" của các MTQ vì rất sợ nghiệp "tiền tài". Cô Chanh viết: "Mình có bao nhiêu thì giúp đời được nhiêu, không nhiều nhưng đủ ấm áp rồi. Thời gian chính của Chanh là đi với Team TNV là điều phối xét nghiệm, điều phối tiêm Vaccine. Phụ các bệnh viện dã chiến để động viên tinh thần tuyến đầu Y bác sĩ. An ủi các bệnh nhân F0 có tinh thần chiến đấu vượt qua bệnh dịch".

Trong mùa dịch, Phương Thanh hăng hái tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ bà con - Ảnh: Internet Ngoài ra, cô còn tiết lộ, trong quá trình làm tù thiện mùa dịch sẽ có lúc không thể giúp đỡ, san sẻ được hết các hoàn cảnh, do đó cũng hy vọng bà con thông cảm và hiểu cho tấm lòng của mình. Nữ ca sĩ cũng không ngại ngần khẳng định: "Không nên kéo việc sao kê vào việc thiện của Chanh". Giọng ca Giã Từ Dĩ Vãng còn có quan điểm về vấn đề tiền từu thiện khiến dư luận bàn tán rôm rả. Nữ ca sĩ viết: "Yêu thương cho đi là yêu thương có thể giữ được mãi mãi. Để cho sự tự nguyện quyết định. Còn người nào mang nghiệp gì thì tùy vào hoàn cảnh sẽ lộ ra bản chất. Con người mà, đừng dùng tiền bạc hay bất cứ gì để đi gài bẫy người khác. Đời vô thường lắm, chẳng ai biết được hôm nay ai sẽ bước đến và ngày mai ai sẽ là người rời xa đi". Phát ngôn của nữ ca sĩ gây chú ý - Ảnh minh họa: Internet Cuối bài đăng, Phương Thanh cũng không quên nhấn mạnh dòng trạng thái này chỉ mang tính chất bày tỏ quan điểm cá nhân, ngoài ra không quy chụp hay châm biếm bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Hiện những phát ngôn của Phương Thanh đang thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là trong thời điểm "cơn bão sao kê" chuẩn bị đổ bộ.

Netizen 'soi' loạt điểm 'phi lý' trong giấy tờ của Thủy Tiên, chính quyền địa phương lên tiếng, tiết lộ 'con số trên giấy nhiều hơn thực tế' Cư dân mạng phát hiện điểm khó hiểu trong giấy tờ của Thủy Tiên đăng tải. Số tiền đã chi được in trên giấy không kê khai chính xác, chỉ viết theo ước chừng với từ "khoảng". Ngoài ra, một số tờ xác nhận, báo cáo, biên bản lại không ghi ngày mà vẫn có dấu đóng mộc đỏ. Chính quyền địa phương chính thức lên tiếng.

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