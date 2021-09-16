Vừa mới ấn định 'ngày lành - tháng tốt' đi sao kê, liền xuất hiện thông tin Thủy Tiên đã làm xong thủ tục từ vài ngày trước, 20/9 sẽ có đầy đủ?

Hậu trường 16/09/2021 08:51

Ngay sau khi Công Vinh và Thủy Tiên thông báo ấn định ngày sao kê là 17/9, trên một số diễn đàn lan truyền thông tin rằng vợ chồng chân sút Nghệ An đã thực hiện thủ tục ít ngày trước và được hẹn sau 20/9 nhận giấy tờ đầy đủ dấu mộc. 

Tối 15/9, trên trang cá nhân của cả Công Vinh lẫn Thủy Tiên đều đăng tải bài viết chia sẻ về việc sao kê tài khoản nhận từ thiện như đã hứa trước đó khiến cư dân mạng xôn xao. Trước đó, cặp vợ chồng từng livestream tuyên bố sẽ "xanh chín" rõ ràng vào ngày hôm qua, nhưng CĐM chờ mòn mỏi đến tối thì nhận được thông báo sẽ dời ngày đến 17/9 tới đây. Chính vì vậy, về phía Công Vinh, anh cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì không thực hiện sao kê đúng ngày như dự kiến do việc giãn cách và hứa sẽ làm rõ trắng đen đúng vào ngày mai (17/9).

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Bài đăng của Công Vinh vào hôm 15/9 - Ảnh chụp màn hình

Thông tin này đã khiến dư luận xôn xao và bàn tán không ngừng. Tuy nhiên ngay sau đó, trên một số diễn đàn lan truyền thông tin rằng vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên đã thực hiện thủ tục sao kê ít ngày trước và được hẹn sau 20/9 nhận giấy tờ đầy đủ dấu mộc. 

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Một số tin đồn cho rằng vợ chồng Công Vinh đã ra ngân hàng hôm 13/9 - Ảnh: Internet

Ngay lập tức những lời đồn đoán này lại tiếp tục khiến dư luận dậy sóng. Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến cho rằng khi nào có phát ngôn chính thức từ Công Vinh - Thủy Tiên thì họ mới dám tin, còn lại chỉ là tin đồn không có căn cứ và bằng chứng cụ thể.

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Cư dân mạng đồn đoán - Ảnh:Internet

Vào tối hôm qua, ngày 15/9, trên trang cá nhân, Công Vinh và bà xã lần lượt ấn định ngày giờ sao kê rõ ràng, đồng thời đăng kèm một số hình ảnh và link video, giấy tờ chứng nhận từ thiện tại các địa phương để công chúng kiểm chứng. Mặc dù sau đó xuất hiện khá nhiều tranh cãi, song đa số cư dân mạng đều mong ngóng đến "ngày lành - tháng tốt" để giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc minh bạch mọi chuyện.

Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Công Vinh sao kê

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