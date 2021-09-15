Hồng Vân bức xúc vì bị mạo danh tung tin tiêu cực về Phi Nhung, Vũ Hà bình luận đầy ẩn ý: 'Nó hạ nghệ sĩ nào bị cho vô tầm ngắm của nó'

Hậu trường 15/09/2021 17:15

NSND Hồng Vân phủ nhận chuyện tung tin Phi Nhung phải can thiệp ECMO để điều trị Covid -19.

Sau khi thông tin ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 được chia sẻ, rất nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng kêu gọi khán giả cùng cầu nguyện. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng đã có bài viết cầu nguyện cho nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Tuy nhiên sau đó, bài viết này đã khiến Hồng Vân vướng phải lùm xùm không đáng có. 

Cụ thể, vào ngày 27/8 vừa qua, nữ diễn viên đã viết vỏn vẹn vài chữ: "Xin mọi người hãy cầu nguyện cho Phi Nhung" trên Facebook cá nhân. Tuy nhiên, mới đây, Hồng Vân bất ngờ bức xúc chia sẻ bài viết với nhiều ảnh chụp màn hình về việc bị 1 diễn đàn mạng bịa đặt, vu khống nặng nề. Theo đó, diễn đàn này đã tung tin NS Hồng Vân dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi và doạ nạt những antifan phao tin ca sĩ Phi Nhung chuyển biến xấu.

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Hồng Vân cầu nguyện cho Phi Nhung - Ảnh chụp màn hình

Nữ diễn viên Gạo Nếp Gạo Tẻ đã chính thức lên tiếng phân trần: "Mọi người ơi vậy là sao? Trang cá nhân của tui ghi rõ ràng lời kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Phi Nhung vậy mà lại ghi ra một nội dung hoàn toàn khác là sao". 

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Bài đăng mới của Hồng Vân - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều người nổi tiếng cũng đã vào bình luận và thể hiện thái độ bức xúc thay cho Hồng Vân. Nam ca sĩ Vũ Hà gay gắt viết: "Bọn nó đánh tráo khái niệm, chụp mũ vu khống. Để khán giả ai không hiểu sẽ tưởng thật... Bôi xấu hình ảnh nghệ sĩ. Nó hạ nghệ sĩ nào bị cho vô tầm ngắm của nó".

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Bình luận của Vũ Hà - Ảnh chụp màn hình

Bài đăng của Hồng Vân đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ Việt bị đặt điều về việc nhập viện của Phi Nhung. Thậm chí có nhiều netizen "ác miệng" còn buông lời trù ẻo giọng ca "Bông Điên Điển".

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Hồng Vân - Phi Nhung và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng có mối quan hệ thân thiết với nhau - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, Xuân Lan đã tiết lộ về tình hình điều trị của ca sĩ Phi Nhung để trấn an người hâm mộ: "Mọi người yên tâm nha, chị Phi Nhung vẫn đang được theo dõi tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ đang rất quan tâm đến tình trạng của chị Phi Nhung. Ngoài chị Phi Nhung còn rất nhiều ca bệnh trong bệnh viện Chợ Rẫy nên chúng ta nên tránh làm phiền bằng cách hỏi thông tin của bệnh viện.

Đến ngày 12/6, các bác sĩ đã ra chỉ đạo là cấm tiết lộ về thông tin chị Phi Nhung ra bên ngoài để tránh những tin đồn không có hay. Hiện tại, chị vẫn được theo dõi tích cực và luôn luôn được quan tâm bởi các y bác sĩ. Chúng ta hãy chờ 1 thời gian nữa, để chị bình phục và quay trở lại với cuộc sống và chúng ta sẽ gặp chị Phi Nhung. Hãy cùng cầu nguyện cho chị, Xuân Lan tin chị sẽ sớm quay lại".

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Từ khóa:   Hồng Vân Vũ hà Phi Nhung

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