SỐC: Thủy Tiên tiếp tục bị 'sao kê' chiếu, xuất hiện bằng chứng tố 'đội giá' máy lọc nước gấp nhiều lần trong đợt cứu trợ hạn mặn

Hậu trường 15/09/2021 08:56

Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang chờ đợi sao kê thì nhiều netizen lại vô cùng bàng hoàng khi "đào" được hàng loạt thông tin về việc ăn xén" từ thiện trong đợt cứu trợ hạn mặn.

Những ngày gần đây cặp đôi Công Vinh - Thủy Tiên liên tục bị réo tên trong những ồn ào liên quan đến chuyện từ thiện. Từ sau khi bị một nữ đại gia tố ăn chặn và yêu cầu sao kê minh bạch, cư dân mạng liên tục đổ dồn sự quan tâm, chú ý vào cặp vợ chồng này. Đặc biệt, trong một livestream nói rõ với công chúng, Công Vinh đã có lời hứa sẽ công khai đưa mọi chuyện ra ánh sáng vào hôm nay 15/9.

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Thủy Tiên trong đợt cứu trợ hạn mặn - Ảnh: FBNV

Giữa lúc cư dân mạng vẫn đang chờ đợi sao kê thì nhiều netizen lại vô cùng bàng hoàng khi "đào" được hàng loạt thông tin về việc ăn xén" từ thiện. Cụ thể, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ thông tin tố nữ ca sĩ Thủy Tiên "đút túi" một món tiền khổng lồ trong đợt cứu trợ hạn mặn hồi năm 2020. Theo đó, một nhà thiện nguyện tại TP.HCM cho biết mình đã từng hỗ trợ người dân tại vùng hạn mặn lắp đặt các máy lọc nước cho biết, giá trị của mỗi máy mà mạnh thường quân này trao tặng chỉ rơi vào khoảng 50 triệu/máy. Trong khi trước đó, phía giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc lại cho biết giá trị của mỗi máy lên đến 500 triệu đồng.

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Bài viết của vị MTQ - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý hơn khi nhiều tài khoản tự xưng là người dân khu vực ngập mặn từng được Thủy Tiên hỗ trợ cũng lên tiếng cho biết, những chiếc máy lọc được nữ ca sĩ trao tặng không phù hợp nên phải "đắp chiếu" và không sử dụng được. Lý do được cho là thời gian lọc quá lâu và lượng nước lọc được ít nên không tiện để sử dụng. Trong khi đó, nước từ máy lọc trị giá 50 triệu mà vị MTQ kia đăng tải lại nhiều hơn, tiện hơn và sử dụng được ngay.

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Bình luận được cho là của người dân được Thủy Tiên giúp đỡ - Ảnh chụp màn hình

Trước những thông tin này, nhiều người cũng đặt ra nghi vấn liệu có hoàn toàn chính xác không vì đợt hạn mặn năm ấy, Thủy Tiên hợp tác với một thương hiệu máy lọc nước và đã công khai giá tiền, giấy tờ hợp tác trên các phương tiện thông tin đại chúng? Đây chỉ mới là thông tin một chiều và chưa có chứng cứ xác thực, phía Thủy Tiên cũng chưa có động thái gì để giải trình ồn ào này song cũng có nhiều cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ. Họ cho rằng Thủy Tiên đã khai khống giá trị của những chiếc máy lọc nước đó lên nhằm bỏ túi tiền ủng hộ của các mạnh thường quân.

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Bình luận chỉ trích của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Thời điểm hiện tại, rất nhiều người đang hồi hộp mong chờ khoảnh khắc được "đếm sao kê" của cặp đôi. Tuy nhiên, TP.HCM đã chính thức tuyên bố tiếp tục giãn cách đến hết tháng 9 khiến cho lời hứa này có lẽ sẽ phải dời lại. 

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh Hạn mặn

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