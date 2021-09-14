Chi Bảo gay gắt tuyên bố 'tiễn thẳng' những ai bình luận xúc phạm, gọi nghệ sĩ là 'đám'

Cụ thể, trên trang cá nhân, nam diễn viên đã bày tỏ quan điểm về từ ngữ mà một số cá nhân dùng để gọi nghệ sĩ như "đám". Theo đó, anh chàng tỏ ra rất bức xúc khi nhiều người gọi nghệ sĩ là "đám" và mặc nhiên chỉ trích với nhiều lời lẽ rất thô thiển.

Câu chuyện "khán giả với nghệ sĩ" những ngày gần đây bỗng trở nên rất hot sau khi "vườn sao kê" của một nữ đại gia được phanh phui. Giữa lúc nhiều netizen đang bắt đầu quay ngoắt 180 độ sang chỉ trích và ném đá nghệ sĩ, nam diễn viên Chi Bảo bất ngờ có phát ngôn mang tính "dằn mặt" cực gay gắt.

Để góp phần tạo thêm chút bình an trong lúc này, xin phép cả nhà từ đây đến hết dịch, cho phép tôi Block, Unfriend những ai viết lên tường của tôi có từ "đám nghệ sĩ", "đám doanh nhân", ... nói chung là có chữ bắt đầu bằng cú pháp: Đám + tên nghề = nghiệp. Hoặc xin ai đó thấy không đồng ý thì cứ Block hoặc Unfriend tôi trước.

Đương nhiên là chúng ta tôn trọng quyền ngôn luận, và tôi cũng không phiền hà gì khi ai đó viết như thế, chỉ là chúng ta có sở thích khác nhau lúc này thì chọn nhau mà nói chuyện thôi.

Từ trước đến nay khi đăng stt tôi đều để chế độ công khai và chào đón mọi ý kiến phản biện, nhiều ý mang tính xúc phạm cá nhân tôi vẫn tiếp chuyện và thảo luận đến khi nào không được thì thôi. Nhưng với tên một ngành nghề, tập thể, đó là một thương hiệu đẹp, nghề nào cũng có thể mang lại hạnh phúc cho người đó, và ai cũng tự hào khi được sống và cống hiến cho nghề nghiệp của mình. Thì đâu lý do gì chúng ta lại lấy đi của nhau niềm hạnh phúc và tự hào ấy trong khi cuộc sống quá khó khăn đã làm cho ta mất ít nhiều hạnh phúc?

Chỉ xin cả nhà đến hết dịch thôi, rồi cuộc sống trở lại bình thường lúc đó tôi sẽ tìm đến các bạn đã Block và Unfriend để xin chơi lại. Vì khi đó chúng ta đã khoẻ lại rồi, mà khoẻ thì chịu được.

Cảm ơn các bạn đã thông cảm vì sự bất tiện này".

Nam diễn viên sẽ thẳng tay cho netizen 'ra đảo' - Ảnh: Internet

Theo đó, nam diễn viên "Khi dàn ông mang bầu" bày tỏ quan điểm rất gắt gao trong việc sử dụng ngôn từ để gọi nhau trên MXH. Anh cảm thấy việc dùng từ "đám" để gọi kèm với một nghề nghiệp nào đó, không chỉ riêng nghệ sĩ là không tôn trọng và không lịch sự. Do đó, Chi Bảo tuyên bố sẽ chặn hoặc hủy kết bạn với bất kỳ ai sử dụng từ này trên trang cá nhân của anh

Phát ngôn của Chi Bảo đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số đều nhất trí và tán thành quan điểm của anh. Nhiều khán giả còn dành lời khen về sự nhã nhặn, lịch sự trong từng lời ăn tiếng nói của anh với netizen không thiện chí.