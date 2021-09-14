Liên quan đến vụ việc nam MC kiêm giảng viên Trịnh Lê Anh đăng mail xin nghỉ học của sinh viên lên MXH, Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết nhà trường đã nắm thông tin về vụ việc và đã nhắc nhở rút kinh nghiệm.

Mới đây, một sự việc gây xôn xao MXH và nhận được sự quan tâm của dư luận liên quan tới 1 MC của Đài truyền hình Việt Nam - Trịnh Lê Anh. Cụ thể, vị MC này hiện đang là giảng viên của trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sáng ngày 13/9, nam MC đã đăng tải dòng trạng thái về việc có sinh viên xin nghỉ vì gia đình có chuyện buồn. Sẽ không có gì đáng nói nếu như vị giảng viên này chụp màn hình lại và kèm theo dòng trạng thái: "Khai giảng online, khi sinh viên buồn! Em không cần xin lỗi vì quyền của em là được phép nghỉ trong quỹ 20% thời lượng cho phép! Nhưng nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không, là điều các em cần cân nhắc và phải mạnh mẽ hơn, nhé!". Bài viết gây tranh cãi dư luận - Ảnh chụp màn hình Liên quan đến vụ việc, chiều ngày 13/9, GS.TS Hoàng Anh Tuấn (Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc, cho biết nhà trường đã nắm thông tin về vụ việc và đã nhắc nhở rút kinh nghiệm với thầy giáo này.

Vị Hiệu trưởng chia sẻ thêm: "Thầy Trịnh Lê Anh sử dụng mạng xã hội Facebook là quyền tự do ngôn luận và thông tin cá nhân. Sau khi đăng status, nhận thấy không phù hợp, thầy Lê Anh đã gỡ đi, đăng lời xin lỗi đến cá nhân liên quan và cộng đồng mạng xã hội, điều đó thể hiện sự ứng xử trách nhiệm của thầy Lê Anh". Nam MC hiện đang công tác tại trường ĐH KHXH và NV - Ảnh: Internet Ông Hoàng Anh Tuấn cũng cho biết, ở đơn vị, thầy Lê Anh có tác phong làm việc trách nhiệm, đã có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm và giúp nhiều thế hệ thành danh. "Sự việc diễn ra hôm nay là điều đáng tiếc. Chúng tôi đã trao đổi với thầy Trịnh Lê Anh để rút kinh nghiệm" - Vị Hiệu trưởng cho biết thêm.

Câu nói "nghỉ học có làm em đỡ buồn hơn không" đã khiến nam MC nhận về hàng loạt chỉ trích. Bên cạnh đó, những thông tin cá nhân của sinh viên như địa chỉ mail, họ tên, mã số sinh viên cũng không được MC Lê Anh che đi khiến dư luận không hài lòng. Bài đăng xin lỗi ngay sau khi nhận chỉ trích từ dư luận - Ảnh chụp màn hình Ngay sau đó, nam MC đã nhanh chóng xóa bài đăng và lên tiếng xin lỗi: “Mình xin lỗi học trò nhé. Mình mong các em mạnh mẽ hơn thôi, nhưng mình chưa đủ bình tâm và chia sẻ với em. Xin lỗi các bạn fb đã phải nhận cảm xúc tiêu cực từ điều Lê Anh viết sáng nay mà chưa cân nhắc kỹ. Cảm ơn các bạn, mong các bạn thứ lỗi. Mình đã email xin lỗi bạn ấy”. Hiện tại, vụ việc vẫn tiếp tục gây bão dư luận và xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều.

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