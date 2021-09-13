'Cha đẻ' của 'siêu phẩm cà khịa' 'Tôi không sao kê đâu' chia sẻ lý do viết nhạc: 'Những người thích hô hào quyên góp từ thiện thì lại rất hay nói đạo lý'

Trong giới showbiz Việt, Duy Mạnh nổi tiếng là nam ca sĩ gay gắt và có nhiều phát ngôn "thẳng như ruột ngựa". Anh chàng không ngại ngần lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân về loạt drama của nghệ sĩ Việt. Mới đây, giữa tâm bão “sao kê”, Duy Mạnh tiếp tục có một pha cà khịa vô cùng ấn tượng. Cụ thể, giữa lúc hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi bị khán giả réo tên đòi sao kê minh bạch số tiền từ thiện, Duy Mạnh đã ra luôn MV mang tựa đề “Tôi Không Sao Kê Đâu” như một khiến bao người bất ngờ và bàng hoàng.

Bài hát 'cà khịa' cực mạnh - Ảnh chụp màn hình

Bài hát được netizen đón nhận khá nồng nhiệt và chia sẻ rầm rộ. Mới đây, nam ca sĩ đã có bài đăng về nguồn cảm hứng giúp anh cho ra đời sáng tác đặc biệt này. Trên trang cá nhân, Duy Mạnh viết: "Tớ không biết các bạn nghĩ thế nào! Chứ tớ để ý thấy mấy người hay nói đạo lý thì họ lại rất thích tiền các bạn ạ! Mà những người thích hô hào quyên góp từ thiện thì lại rất hay nói đạo lý. Đó là lý do mà tớ viết bài Tôi Không Sao Kê Đâu. Tớ cứ phải lập đi lập lại cái câu Tôi từ thiện bằng cái tâm, Tôi từ thiện bằng cái tâm. Hehe".