'Cha đẻ' của 'siêu phẩm cà khịa' 'Tôi không sao kê đâu' chia sẻ lý do viết nhạc: 'Những người thích hô hào quyên góp từ thiện thì lại rất hay nói đạo lý'

Hậu trường 13/09/2021 17:31

Trên trang cá nhân, Duy Mạnh đã chia sẻ nguồn cảm hứng giúp sáng tác 'siêu phẩm' Tôi Không Sao Kê Đâu gây bão thời gian gần đây.

Trong giới showbiz Việt, Duy Mạnh nổi tiếng là nam ca sĩ gay gắt và có nhiều phát ngôn "thẳng như ruột ngựa". Anh chàng không ngại ngần lên tiếng chia sẻ quan điểm cá nhân về loạt drama của nghệ sĩ Việt. Mới đây, giữa tâm bão “sao kê”, Duy Mạnh tiếp tục có một pha cà khịa vô cùng ấn tượng. Cụ thể, giữa lúc hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi bị khán giả réo tên đòi sao kê minh bạch số tiền từ thiện, Duy Mạnh đã ra luôn MV mang tựa đề “Tôi Không Sao Kê Đâu” như một khiến bao người bất ngờ và bàng hoàng.

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Bài hát 'cà khịa' cực mạnh - Ảnh chụp màn hình 

Bài hát được netizen đón nhận khá nồng nhiệt và chia sẻ rầm rộ. Mới đây, nam ca sĩ đã có bài đăng về nguồn cảm hứng giúp anh cho ra đời sáng tác đặc biệt này. Trên trang cá nhân, Duy Mạnh viết: "Tớ không biết các bạn nghĩ thế nào! Chứ tớ để ý thấy mấy người hay nói đạo lý thì họ lại rất thích tiền các bạn ạ! Mà những người thích hô hào quyên góp từ thiện thì lại rất hay nói đạo lý. Đó là lý do mà tớ viết bài Tôi Không Sao Kê Đâu. Tớ cứ phải lập đi lập lại cái câu Tôi từ thiện bằng cái tâm, Tôi từ thiện bằng cái tâm. Hehe".

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Chia sẻ mới nhất của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù nhiều người khá hưởng ứng ca khúc này của Duy Mạnh, nhưng sáng tác "cà khịa" này cũng vấp phải không ít những lời công kích từ cư dân mạng bởi cho rằng ngôn từ có bôi ba phần "chợ búa" có lúc làm mất lòng người nghe. Dù vậy, một bộ phận khán giả lại cho rằng lại nhận xét giọng ca "Kiếp đỏ đen" thẳng tính, "thô" nhưng "thật".

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Nam ca sĩ có nhiều phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Lời chia sẻ về lý do sáng tác "Tôi Không Sao Kê Đâu" của Duy Mạnh nhanh chóng nhận về hàng trăm lượt yêu thích và sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Không những vậy, MV này của anh cũng được lan truyền rộng rãi trên MXH và liên tục trở thành "câu cửa miệng" mỗi khi những cuộc tranh cãi về chuyện làm từ thiện của giới nghệ sĩ nổ ra.

Trong thời điểm nhạy cảm hiện tại, bài hát đã leo lên tab thịnh hành. Chỉ sau vài ngày phát hành, MV đã cán mốc xấp xỉ 2 triệu lượt xem và chiếm lĩnh vị trí tab 4 thịnh hành trên nền tảng Youtube. 

Duy Mạnh tiếp tục 'bóng gió' nghệ sĩ hai mặt, lật nhanh như 'bánh xèo': Trên sân khấu nịnh bợ hô hào, khán giả yêu cầu sao kê lại hờn dỗi

Duy Mạnh tiếp tục 'bóng gió' nghệ sĩ hai mặt, lật nhanh như 'bánh xèo': Trên sân khấu nịnh bợ hô hào, khán giả yêu cầu sao kê lại hờn dỗi

Giữa lúc dư luận đang "choáng váng" bởi "vườn sao kê" nở rộ thì ca sĩ Duy Mạnh lại bất ngờ có thêm phát ngôn mới. Giọng ca Kiếp Đỏ Đen tiếp tục "bóng gió" thái độ trước sau không đồng nhất của nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu và khi khán giả yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện.

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Từ khóa:   Duy Mạnh ca sĩ Duy Mạnh Tôi không sao kê đâu

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