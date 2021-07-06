Bị Khắc Việt 'bóc phốt' giả tạo, Cao Thái Sơn tiếp tục bị Duy Mạnh 'réo' tên vì thích khoe khoang nhưng keo kiệt

Hậu trường 06/07/2021 19:32

Cao Thái Sơn lên tiếng đính chính và tung tin nhắn của Khắc Việt chứng tỏ bản thân 'trong sạch' trong vụ 'hát chùa'. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bẽ mặt xóa vội vì bị Khắc Việt tố giả tạo. Chưa im ắng được bao lâu, Duy Mạnh lại tiếp tục 'réo' tên nam ca sĩ họ Cao dưới phần bình luận.

Thời gian gần đây, không ít nghệ sĩ nổi tiếng vướng phải nhiều scandal chấn động khiến khán giả hoang mang, ngao ngán. Một trong số đó phải kể đến ồn ào tranh đấu "nhạc bản quyền" giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee. Sau khi bị cựu người mẫu tố "ăn cắp" 2 bài hát để biểu diễn kiếm tiền, nam ca sĩ đã đăng bài đính chính và tung cả đoạn tin nhắn với nhạc sĩ sáng tác để chứng minh bản thân không biết Nathan Lee đã "mua đứt" bản hit một thời của mình.

Tuy nhiên, màn "lý do lý trấu" của giọng ca Pha lê tím đã bị Khắc Việt "dội một gáo nước lạnh" không thương tiếc khi đăng đàn bóc phốt Cao Thái Sơn giả tạo, lấy tin nhắn từ thời "xa như trái đất" để lòe thiên hạ. Không những thế, nam nhạc sĩ còn tố từng bị Cao Thái Sơn chèn ép, trả giá bài hát. 

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Bài đăng của Khắc Việt - Ảnh chụp màn hình

Sự việc chưa kịp im ắng thì Duy Mạnh cũng "bon chen" vào ồn ào bằng những dòng bình luận mỉa mai cực gắt.

Trên trang cá nhân của mình, giọng ca Kiếp đỏ đen được một cư dân mạng hỏi về quan điểm cá nhân trong vụ Cao Thái Sơn. Với tính cách thẳng thắn, thái độ có gì nói bằng hết không kiêng nể một ai, Duy Mạnh cho rằng nhiều người hành nghề ca hát thường xuyên ép giá nhạc sĩ khi chưa có tên tuổi. Không những thế, anh còn mỉa mai chuyện làm từ thiện của một số người nổi tiếng. Duy Mạnh bình luận: "Mấy ca sĩ suốt ngày khoe nhà, khoe xe, khoe làm từ thiện mà không hiểu sao lại keo kiệt với nhạc sĩ, người sáng tác bài hát cho hát". Thậm chí Duy Mạnh còn thẳng thừng gọi "đồng nghiệp" bằng những đại từ nhân xưng khá gay gắt như "thằng, nó". 

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Bình luận của Duy Mạnh - Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ của nam ca sĩ ngay lập tức nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ CĐM. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ quan điểm thì cũng có một số tài khoản cho rằng phát ngôn của anh không có phần không tôn trọng nghề ca sĩ trong khi Duy Mạnh cùng là một người cầm mic. 

Giọng ca Kiếp đỏ đen nổi tiếng là người có nhiều phát ngôn thẳng thắn, thậm chí gây sốc khi không ngại "đụng chạm" bất kỳ nghệ sĩ nào vì anh từng nhiều lần tuyên bố bản thân chỉ là "thợ hát" chứ không phải nghệ sĩ. 

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Phát ngôn của Duy Mạnh về danh xưng nghệ sĩ - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại phát ngôn của nam ca sĩ vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm của cư dân mạng giữa lúc ồn ào Cao Thái Sơn - Nathan Lee - Khắc Việt vẫn chưa hạ nhiệt.

Cao Thái Sơn khoe body cuồn cuộn nhưng không quên mỉa mai antifan, tuyên bố thẳng tay xóa hết bình luận nếu nhắc lại chuyện cũ

Cao Thái Sơn khoe body cuồn cuộn nhưng không quên mỉa mai antifan, tuyên bố thẳng tay xóa hết bình luận nếu nhắc lại chuyện cũ

Mới đây, sau chuỗi ngày bị Nathan Lee nhắc tên như cơm bữa, Cao Thái Sơn liên tục nhận về nhiều chỉ trích của CĐM như "hát chùa", "lươn lẹo"... Giữa bão dư luận, sáng nay nam ca sĩ đã có bài đăng đáp trả antifan với nhiều từ ngữ gay gắt.

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Từ khóa:   Cao Thái Sơn hát chùa Duy Mạnh Khắc Việt tố Cao Thái Sơn giả tạo

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