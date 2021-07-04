Cao Thái Sơn khoe body cuồn cuộn nhưng không quên mỉa mai antifan, tuyên bố thẳng tay xóa hết bình luận nếu nhắc lại chuyện cũ

Mới đây, sau chuỗi ngày bị Nathan Lee nhắc tên như cơm bữa, Cao Thái Sơn liên tục nhận về nhiều chỉ trích của CĐM như "hát chùa", "lươn lẹo"... Giữa bão dư luận, sáng nay nam ca sĩ đã có bài đăng đáp trả antifan với nhiều từ ngữ gay gắt.

Sau khi Nathan Lee có buổi shopping "bội thu" với 6 ca khúc đình đám làm nên tên tuổi của Cao Thái Sơn, CĐM lại bất ngờ trước màn "hát chùa" vô tư của nam ca sĩ họ Cao với 2 ca khúc đã được Nathan Lee mua đứt bản quyền. Ngay lập tức, "ông hoàng thị phi" đã có hàng loạt bài đăng hết đá "chính diện" đến "đá xéo" "người bạn" họ Cao trên trang cá nhân. Mặc dù bị "đối thủ của Ngọc Trinh" tố "ăn cắp" nhạc đi hát kiếm tiền mà không một lời xin phép nhưng Cao Thái Sơn vẫn đáp trả, đưa ra bằng chứng là đoạn tin nhắn với Khắc Việt và cho rằng bản thân không biết. Tuy nhiên, ngay sau đó, nam nhạc sĩ Khắc Việt đã "dội một gáo nước lạnh" chi tiết lộ Cao Thái Sơn chiêu trò, lấy tin nhắn từ thời "xưa hơn trái đất" để bao biện, lòe thiên hạ.

Giữa những tranh cãi không có điểm dừng trên MXH, sáng nay, nam ca sĩ bất ngờ đăng ảnh khoe body với tâm thế thoải mái, tận hưởng cuộc sống, nhưng cũng không quên đá xoáy antifan. Theo đó, Cao Thái Sơn cho biết bản thân đang vi vu thưởng ngoạn và chăm sóc bản thân bằng những chuyến du lịch nghỉ ngơi, thư giãn. Tuy nhiên dòng chia sẻ nhắc nhở antifan của anh chàng khiến CĐM chú ý. Nam ca sĩ viết: "Nè mấy bé antifan, chúng ta là con người không phải động vật nhai cỏ mà cứ nhai đi nhai lại chuyện đã qua. Chuyện nhà ai người nấy hiểu. Vì thế, hãy cười tươi khi chúng ta thấy nhau còn bình an. Cái gì là quá khứ thì cho vào dĩ vãng nhé. Hy vọng từ post này trở đi, nếu có lòng tự trọng các bé không nói chuyện đã qua".

Cách gọi antifan là "động vật nhai cỏ" khiến giọng ca Pha lê tím càng bị chỉ trích và mất thiện cảm trong mắt công chúng. Đáng chú ý, bên dưới bình luận, Cao Thái Sơn còn thẳng thừng tuyên bố admin sẽ xóa hết những bình luận chửi bới, không lịch sự. Tuy nhiên, một số người lại cảm thấy khá buồn cười vì thông báo này của Cao Thái Sơn vì "block hết thì Sơn tự đăng, tự trả lời, tự like à?". Hiện tại, sau khi Khắc Việt lên tiếng tố từng bị Cao Thái Sơn "trả giá" khi mua bài hát và lươn lẹo lấy tin nhắn cũ để đáp trả Nathan Lee, nam ca sĩ đã xóa những bài đăng có liên quan đến ồn ào nhạc bản quyền trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên những diễn biến tiếp theo của drama này vẫn khiến cư dân mạng quan tâm và dự đoán là chưa thể đi đến hồi kết.

Nathan Lee 'điểm mặt chỉ tên' Cao Thái Sơn với lời 'tuyên chiến' đầy thách thức: 'Em sẽ không bình yên đâu' Ồn ào giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn thời gian gần đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi sáng nay "kẻ thù của Ngọc Trinh" lại tiếp tục đăng đàn thách thức ca sĩ họ Cao với lời "tuyên chiến" rất gay gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cao-thai-son-khoe-body-cuon-cuon-nhung-khong-quen-mia-mai-antifan-tuyen-bo-thang-tay-xoa-het-binh-luan-neu-nhac-lai-chuyen-cu-411169.html