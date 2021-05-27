Giờ đây, khi mất luôn vĩnh viễn các bản hit mà còn không được quyền hát dù chỉ một chữ khi chưa xin phép người độc quyền, Cao Thái Sơn đành ngậm "trái đắng", tức tối viết tâm thư tố bị bạn thân "gài tiền và phản bội".

Những tưởng Cao Thái Sơn còn cơ hội trình diễn những bản "hit" của mình tại nơi đất khách quê người nhưng chưa gì đã bị Nathan Lee "dập tắt". Sự việc diễn ra quá nhanh và nguy hiểm khiến nam ca sĩ chẳng kịp trở tay.

"Sau những lời lẽ khéo léo để mình hiểu và cảm thông cho việc bạn ấy làm trong lúc khó khăn, mình mới nhận ra là mình đang bị hạ danh dự và bị gài để “làm tiền” một cách gián tiếp khôn ngoan. Bây giờ, nhiều người bảo mình không chịu bỏ tiền ra, muốn hát miễn phí, kiếm bao nhiêu tiền từ việc đi hát mà bạn bè gặp khó khăn lại không giúp được gì."

Dù không tiết lộ tên nhưng mọi người đều ngầm hiểu người bạn thân mà Cao Thái Sơn "vạch mặt" là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Anh thất vọng bày tỏ:

Tấm ảnh đăng kèm với bài viết của Cao Thái Sơn, nhìn anh có vẻ cố tỏ ra mình ổn nhưng chắc sâu trong tim nước mắt là 'biển rộng' - Ảnh: FBNV

Cao Thái Sơn cho biết, ngay từ đầu đã bị "dắt mũi" mà vẫn dại khờ không hề nhận ra. Dẫu biết đối với ca sĩ, bài hát gắn liền với tên tuổi rất quan trọng mà Nguyễn Văn Chung vẫn trao tay người khác không thương tiếc dù nhạc sĩ và Cao Thái Sơn đã rất thân thiết.

Còn gì đau hơn khi người mình tin tưởng lại cho ăn trái đắng khổng lồ với hàng ngàn lý do bao biện lúc khó khăn như vậy? Nam ca sĩ không ngừng trăn trở với câu hỏi lớn: "Bạn cần tiền lúc khó khăn hay bạn cố tình tiếp tay một hành động cố tình hại và làm ảnh hưởng đến người khác có chủ đích ngay từ đầu? Có sự tính toán hay chỉ đang làm đúng cái lý và cái tình thì cũng không sai?"

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - Người sáng tác loạt hit gắn với tên tuổi Cao Thái Sơn như Con đường mưa... - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Cao Thái Sơn còn cho biết thêm, mình không ngu để bỏ tiền ra cho các bài hát chỉ để được biểu diễn ở nước ngoài:"Bạn sai với mình ngay từ lúc đầu mà mình không nhận ra, giờ bạn lại sai thêm khi đặt vấn đề với mình về việc tự đề xuất trả tiền cho các bài hát chỉ để được biểu diễn ở nước ngoài và "muốn mua tác quyền trên “những lãnh thổ” nào?"

Đồng thời nam ca sĩ còn khẳng định: "Mình sẽ không trả một đồng nào cho 2 chữ "bạn bè" này và những bài hát đấy cả!".

Cuối cùng, sự việc bị đẩy đi quá xa, nam ca sĩ nhận nhiều tổn thương và không muốn nhắc đến việc này nữa. Tiện thể, anh cũng gửi lời đến những người "ẩn danh" bình luận tiêu cực sẽ hiểu được cảm giác của mình khi bị bạn bè phản bội và nguỵ biện lý do bằng cái lý cái tình. Anh chia sẻ:

"Giờ mọi người có nói gì thì nói, có nói mình không trân trọng những bài hát đã làm nên tên tuổi của mình hay kể cả mình không có vài chục triệu để mua bản quyền cũng được, dù rất trân trọng và quan trọng đối với mình nhưng đến đây thì mình cũng xin buông, xin từ bỏ một phần đã từng là cuộc sống của mình - những bài hát mà mình đã trân quý cũng như tình bạn này."

Anh cũng mong sau những ồn ào vừa qua, khản giả vẫn luôn ủng hộ những sản phẩm sắp tới để nam ca sĩ có động lực cho ra những sản phẩm tốt hơn và hoàn thiện bản thân hơn - Ảnh: FBNV

Dù một bên Cao Thái Sơn "đình chiến" nhưng chưa biết bên kia chiến tuyến có dừng tay hay không? Sẽ còn những drama gì tiếp theo giữa Cao Thái Sơn và nhạc sĩ kia, hay mọi việc tới đây sẽ kết thúc cho chuỗi "chiến tranh" kéo dài?