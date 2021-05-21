Sau khi hay tin "dữ" Nathan Lee đã mua độc quyền loạt "hit" thành công của mình, Cao Thái Sơn cũng đã có những động thái đầu tiên đáp trả.

Netizen "đứng ngồi không yên" với chuỗi "drama" giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn, sau khi liên tục bị réo tên, cuối cùng Cao Thái Sơn cũng đã lên tiếng phản hồi với tâm thư dài như "sớ" trên trang cá nhân của mình. Anh bày tỏ niềm vui khi có "ca sĩ khác" mua lại bản quyền loạt "hit" và giúp lan toả bài hát cũ của anh với mọi người nhiều hơn. Đồng thời, nam ca sĩ cũng không quên khoe số "chiến tích" khủng đã làm nên tên tuổi của mình chứ không đơn thuần chỉ có những bản "hit" mà ca sĩ "nào đó" mua lại: "Việc ca sĩ khác hát lại những bài hát HIT của mình là điều rất đáng hoan nghênh... Cao Thái Sơn của 15 năm về trước giờ cho tới bây giờ đã có số lượng hơn 300 bài hát, 14 album và Single với nhiều giải thưởng thì thật sự nếu nhiều ca sĩ khác hát hay giúp lan toả bài hát cũ của Sơn đến với mọi người được yêu thích nhiều hơn, Sơn rất vui vẻ và thoải mái."

Việc "khoe" số lượng bài hát lên đến hàng trăm bài và số lượng album "khủng", Cao Thái Sơn dường như chẳng bận tâm với việc số ít loạt hit bị mua bản quyền. Cuộc chiến của Nathan Lee và Cao Thái Sơn lại tiếp tục 'bùng nổ' - Ảnh: Chụp màn hình Bài đăng trước đó của Nathan Lee cho thấy anh vừa mua loạt bản quyền bài hit của Cao Thái Sơn - Ảnh: Chụp màn hình Không dừng lại ở việc "hoan nghênh" đơn thuần và trấn an dư luận, trong dòng chia sẻ của nam ca sĩ, netizen còn nhận thấy Cao Thái Sơn có ý "cà khịa" nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Dù không nhắc cụ thể về lùm xùm nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung "bán hit" để trả nợ nhưng nam ca sĩ cũng "úp mở" với câu nói này như một lời khẳng định việc đó là sự thật:

"Và đặc biệt hơn nữa là người bạn Nguyễn Văn Chung có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn cho MẸ là Sơn thấy hạnh phúc lắm rồi." Bức ảnh được Cao Thái Sơn đăng kèm với dòng trạng thái đáp trả Nathan Lee - Ảnh: FBNV Dòng trạng thái đáp trả dù không chỉ đích danh ai, nhưng netizen cũng ngầm hiểu nam ca sĩ thực chất đang đá xoáy vào câu chuyện Nathan Lee mua bản quyền loạt hit của mình. Anh cũng chia sẻ cảm thấy vui vẻ với quyết định của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chứ không hề oán trách việc anh bán hit cho "kẻ thù" và không quên kêu gọi mọi người ủng hộ những sản phẩm sắp tới của mình. Cao Thái Sơn tiếp tục có màn đáp 'xoáy' về việc Nathan Lee mua loạt 'hit' của mình - Ảnh: FBNV Dưới bình luận của bài đăng, để "trấn an" lòng của khán giả về việc mua bán loạt bài "hit", Cao Thái Sơn cũng giả thích thêm: "Các ca khúc của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được mua độc quyền 2 năm từ 2008. Sau khi hết độc quyền thì nhạc sĩ có quyền bán tác quyền ca khúc cho nhiều ca sĩ cover hoặc sử dụng hát lại." Chuỗi "drama" giữa Cao Thái Sơn và Nathan Lee vừa "bùng nổ" trở lại, không biết sắp tới sẽ còn những ồn ào nào được tạo ra giữa cuộc khẩu chiến này, netizen đang "lót dép" chờ xem.

Sốc óc trước độ 'chịu chơi' của Nathan Lee khi mua độc quyền loạt hit của Nguyễn Văn Chung để Cao Thái Sơn 'nghỉ hát'? Nathan Lee lại gây sốc khi công khai mua độc quyền loạt hit của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa,... Nghe qua thì không có gì bàn cãi nhưng ngẫm lại thì thấy toàn loạt bài 'hit' đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Cao Thái Sơn.

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