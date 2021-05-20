Nathan Lee lại gây sốc khi công khai mua độc quyền loạt hit của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa,... Nghe qua thì không có gì bàn cãi nhưng ngẫm lại thì thấy toàn loạt bài 'hit' đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Cao Thái Sơn.

Tưởng đâu cuộc "khẩu chiến" giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn đã lắng xuống, cư dân mạng lại được hôm "thảnh thơi" vì không thấy người trong cuộc nhắc đến nhau nữa. Nhưng mới đây, Nathan Lee lại có màn "tái xuất" khi mua loạt hit đình đám của Cao Thái Sơn và hứa hẹn sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc "đỉnh cao" để phục vụ khán giả. Dòng trạng thái gây sốt ngay sau khi đăng tải trên trang cá nhân của Nathan Lee - Ảnh: Chụp màn hình Hoá ra Nathan Lee lại có một bước đi không thể lường, phải chăng hôm trước gây bão khi hứa hẹn livestream đấu giá hết đồ đạc trong nhà chỉ để thu hút netizen theo dõi cú hit drama hôm nay? Với việc "mua độc quyền" tất cả các bản hit của Cao Thái Sơn, Nathan Lee dường như có ý "triệt" luôn việc đối thủ của anh hát những hit cũ của chính bản thân mình?

Hình ảnh của Nathan Lee trong MV vừa ra mắt "Không quan tâm" - Ảnh: FBNV Vừa đăng dòng trạng thái, ngay phía dưới bình luận, một khán giả tiếp tục "bồi" thêm vào câu chuyện và trực tiếp hỏi: "Thế Cao Thái Sơn sẽ hát gì", Nathan Lee lập tức đáp trả lại bằng một từ ngữ khá khiếm nhã. Có thể thấy Nathan Lee vẫn chưa muốn chấm dứt drama và việc anh mua đứt loạt bản hit càng không phải là hành động vô tình. Nathan Lee lập tức đáp trả bình luận của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Vì thông tin đến quá bất ngờ nên dường như Cao Thái Sơn chưa kịp có động thái trước màn chơi lớn của Nathan Lee. Cách đây ít ngày, cũng với chiêu trò này, buổi sáng vừa công bố "tuyên chiến" với Thu Minh, buổi trưa nam ca sĩ đã nhanh chóng thông báo mua xong bản quyền của một vài bài hát mà Thu Minh từng làm MV. Điều đó có nghĩa nếu như không được Nathan Lee cho phép, bất cứ ca sĩ nào cũng không được phép hát những ca khúc đó nữa.

Ca sĩ Cao Thái Sơn và Thu Minh đều mất đi loạt hit vào tay Nathan Lee - Ảnh: FBNV Nhưng thực hư chuyện mua lại hit thế này còn chưa rõ ràng, mới chỉ là tuyên bố 1 phía từ Nathan Lee. Nếu thực sự các bài hát trên đều "về tay" nam ca sĩ thì con đường nghệ thuật sắp tới của Cao Thái Sơn hơi "vất vả" rồi. Tiếp theo sự việc này, không biết Cao Thái Sơn sẽ có những động thái gì, hãy cùng "lót dép" đón xem.

Ở biệt thự dát vàng triệu đô nhưng Nathan Lee lại gây 'sốc' khi đấu giá toàn bộ đồ đạc trong nhà chỉ từ 1 ngàn đồng Thông báo sẽ livestream đấu giá bán hết đồ đạc trong nhà, Nathan Lee nhanh chóng gây chú ý cho CĐM. Anh từng chia sẻ mình gia thế và tài sản khổng lồ, vậy liệu việc đấu giá có phải là chiêu trò mới của anh?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-oc-truoc-do-chiu-choi-cua-nathan-lee-khi-mua-doc-quyen-loat-hit-cua-nguyen-van-chung-de-cao-thai-son-nghi-hat-405841.html