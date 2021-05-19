Ở biệt thự dát vàng triệu đô nhưng Nathan Lee lại gây 'sốc' khi đấu giá toàn bộ đồ đạc trong nhà chỉ từ 1 ngàn đồng

Thông báo sẽ livestream đấu giá bán hết đồ đạc trong nhà, Nathan Lee nhanh chóng gây chú ý cho CĐM. Anh từng chia sẻ mình gia thế và tài sản khổng lồ, vậy liệu việc đấu giá có phải là chiêu trò mới của anh?
- Nathan Lee livestream tố Cao Thái Sơn 'lừa tình, lừa tiền, phá hoại hạnh phúc người khác, kết hôn giả...' nhưng 'ém' luôn bằng chứng
- Chuyện gì đây? Nathan Lee ‘điểm mặt gọi tên' những gương mặt ‘vàng’ trong làng Vbiz, từ Chi Pu đến Sơn Tùng, cả ‘chị đại’ Mỹ Tâm cũng không thoát được
Sau loạt ồn ào khiêu chiến với Ngọc Trinh, sáng nay, Nathan Lee lại gây chú ý khi đăng thông báo sẽ livestream đấu giá bán hết đồ đạc trong nhà với giá khởi điểm 1.000 đồng. Có vẻ như anh rất hào hứng cho công cuộc "chốt đơn" sắp tới.
Bài viết nhanh chóng thu được lượt tương tác cao, cư dân mạng không khỏi hoang mang trước status này và không hiểu anh bán hết rồi sẽ sống kiểu gì? Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự hào hứng chờ đợi. Đáp lại bình luận của khản giả, nam ca sĩ cũng hài hước đáp trả và còn nửa thật nửa đùa dọa nạt những vị khách bom hàng.
Thời gian trở lại đây, cái tên Nathan Lee bỗng nổi như cồn khi khiêu chiến với Ngọc Trinh. Sau những ngày triền miên "bóc phốt" mẫu nội y sống ảo, nam ca sĩ tiếp tục vướng ồn ào với Cao Thái Sơn, cựu mẫu Xuân Lan, Thu Minh, Vũ Khắc Tiệp...
Chưa rõ thực hư ra sao nhưng khán giả vẫn mong chờ buổi livestream đấu giá của Nathan Lee vào chiều nay.