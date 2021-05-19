Ở biệt thự dát vàng triệu đô nhưng Nathan Lee lại gây 'sốc' khi đấu giá toàn bộ đồ đạc trong nhà chỉ từ 1 ngàn đồng

Thông báo sẽ livestream đấu giá bán hết đồ đạc trong nhà, Nathan Lee nhanh chóng gây chú ý cho CĐM. Anh từng chia sẻ mình gia thế và tài sản khổng lồ, vậy liệu việc đấu giá có phải là chiêu trò mới của anh?

Sau loạt ồn ào khiêu chiến với Ngọc Trinh, sáng nay, Nathan Lee lại gây chú ý khi đăng thông báo sẽ livestream đấu giá bán hết đồ đạc trong nhà với giá khởi điểm 1.000 đồng. Có vẻ như anh rất hào hứng cho công cuộc "chốt đơn" sắp tới.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết nhanh chóng thu được lượt tương tác cao, cư dân mạng không khỏi hoang mang trước status này và không hiểu anh bán hết rồi sẽ sống kiểu gì? Nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự hào hứng chờ đợi. Đáp lại bình luận của khản giả, nam ca sĩ cũng hài hước đáp trả và còn nửa thật nửa đùa dọa nạt những vị khách bom hàng.

Nathan Lee đáp trả hài hước những bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Thời gian trở lại đây, cái tên Nathan Lee bỗng nổi như cồn khi khiêu chiến với Ngọc Trinh. Sau những ngày triền miên "bóc phốt" mẫu nội y sống ảo, nam ca sĩ tiếp tục vướng ồn ào với Cao Thái Sơn, cựu mẫu Xuân Lan, Thu Minh, Vũ Khắc Tiệp...

Nathan Lee tại không gian sống của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Hành lang trước phòng làm việc tại nhà Nathan Lee được anh chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Nathan Lee khoe không gian nhà ở theo phong cách Phương Tây - Ảnh: Chụp màn hình

Nhà tắm sang trọng với đầy đủ tiện nghi - Ảnh: Chụp màn hình

Chưa rõ thực hư ra sao nhưng khán giả vẫn mong chờ buổi livestream đấu giá của Nathan Lee vào chiều nay.

Hồ Quỳnh Hương ‘nghiêm túc’ nhắn gửi Nathan Lee: Quậy gì thì quậy nhưng tuyệt đối không được dùng một thứ khiến CĐM hoang mang Chiều 6/5, Nathan Lee đăng tải dòng trạng thái "đến khổ" và chia sẻ tin nhắn của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương gửi đến mình, hé lộ mối quan hệ tốt đẹp của cả hai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-biet-thu-dat-vang-trieu-do-nhung-nathan-lee-lai-gay-soc-khi-dau-gia-toan-bo-do-dac-trong-nha-chi-tu-1-ngan-dong-405688.html